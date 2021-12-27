2022 达喀尔拉力大赛：必知赛事内幕

达喀尔拉力赛不仅仅是一件大事，它还包括了许多无数个小故事。 毕竟，当超过 1,000 人（包括车手、骑手和他们支持的团队人员）集结在沙特阿拉伯沙漠进行近 7,500 公里的比赛时，就会发生这种情况。 他们中的每一个人都花了好大力气才到达这里，当有这么多人共襄盛举，肯定会有许多戏剧性的情节与发展，且让我们拭目以待。

来自主要赛段的头条新闻，可能会出现Sébastian Loeb, Stéphane Peterhansel 和Carlos Sainz 等大咖车手，因为数十名车手和参赛者希望在这荒漠上留下自己的印记与辉煌战绩。在此我们挑选了一些我们认为您可能想要关注的故事情节，一些重要的，一些细微的小事，所以请继续进一步了解达喀尔的新近况。

01 T1+ 类别是大决战战场

在过去几年中，X-Raid（Mini John Cooper Works）和 Overdrive + Toyota Gazoo Racing 等车队，一直在顶级级别中互相抗衡。 他们已经能够在两轮驱动汽车（越野车）和四轮驱动汽车两类不同技术规则下进行竞争。在过去几年里，四轮驱动汽车不得不使用更小的轮胎、更小的抗刺穿性和更短的轴距。 今年，他们被允许升级到更宽的轮胎、更宽的底盘和更多的悬架行程。

2WD 越野车将保留从驾驶舱给轮胎放气/充气的能力，以最大限度提高效率和油耗。为了平衡动力输出，国际汽联将制定有关进气限制器尺寸的规则。

Nasser Al-Attiyah hofft auf seinen vierten Dakar-Sieg © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

事实上，这意味着两支车队都在驾驶新车比赛竞争—在排行榜上留下了大改组的可能性。 Mini 赢得了最近两场达喀尔赛事的冠军，但Toyota车手Nasser Al-Attiyah 在这两场比赛中却爆胎超过 80 次。它能否有所作为，在这次赛事中帮助他获得第四次达喀尔的胜利呢？

02 达喀尔大赛是新的国际汽联世界锦标系列赛的第一站

历经多年的讨论与沟通，终于有了一个合适、为期一年的、由国际汽联认可的越野世界锦标赛——本赛季的首站则在达喀尔拉力赛绽放光芒。 之前，越野车手可以参加越野拉力赛的世界杯（Cristina Gutiérrez 去年获胜！），但不包括达喀尔拉力赛，但这是本专业中最重要的比赛。

03 全新奥迪 RS Q e-tron

671 马力的奥迪 RS Q e-tron 引起广泛的关注。 这是首次将电动传动系统与高压电池和燃料分层喷射技术(TFSI) 相结合。 这是将全电动汽车推向越野拉力赛最高水平的研发过程中迈出的一大步。 这辆车还没有参加比赛，但今年测试的八卦，说它在性能方面绝对是一辆野兽——与内燃机相比，低转速下的电动发动机的扭矩曲线是一个巨大的优势，并且车手可在陡峭的沙丘攀登中获益。

无论在沙漠上发生了什么，它肯定会让（抱歉）全世界的达喀尔车迷兴奋不已——尤其是像Peterhansel 和Sainz 这样的顶级车手，由多元天赋Mattias Ekström所提供的支持，他现在正参加他的第二次达喀尔赛事。

04 Laia Sanz，骑手转为车手，拥有专业的技能和决心

Laia Sanz 拥有史上最令人印象深刻的达喀尔记录之一：她连续 11 年完成了每一个赛段。 她终于下车开始驾驶了——虽然她还需要学习一些东西，但她的导航技能和耐力可能已经达到车手最好的水平。 一旦她达到“比赛速度”——当心啊！

Laia Sanz wechselt von zwei auf vier Räder © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

05 年轻车手入列

正如我们之前多次提到的那样，达喀尔不是一场容易参与的比赛。 您甚至需要大量预算才能进入起跑线—这在史上一直是年轻赛车手最大的困扰，无法参加比赛。 近年来，随着社群认知到对新人才的需求，情况发生了变化。

我们正在看谁？ 在并排的情况下，Red Bull越野青年队的Seth Quintero 和 Mitch Guthrie Jr 两人都参加了达喀尔比赛，并在过去的一年里完成了快速赛段。 在摩托车方面，一位名叫Mason Klein的年轻美国人被认为是一位出色的导航员和始终如一的快速终结者——以及他的队友Bradley Cox，他的父亲是达喀尔传奇人物Alfie Cox。 两位都效力于Bas Dakar 车队，曾是工厂车队的非官方支持车队。

06 导航和谨慎驾驶将占据主导地位

随着竞争水平越来越高，速度和风险也越来越高。 赛事主办单位可能希望通过严格和严密的路线手册以及棘手的导航来控制最高速度。 毫无疑问，速度仍然很重要——但现在比以往任何时候都更重要的是你阅读路线手册的速度。 由于这些以数字方式表现，因此没有机会学习和准备 – 这是实时寻找道路的考验。

07 这是任何人的摩托比赛

Matthias Walkner gewann 2018 die Rallye Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在过去的五场达喀尔比赛中，有五位不同的摩托车获胜者，他们都仍在比赛中。 这五位车手加上少数其他技术娴熟的车手，无论是新手（如Daniel Sanders）还是经验丰富的车手（如 Nacho Cornejo），都能够赢得这场比赛。 Red Bull KTM Factory Racing 有四名达喀尔获胜者，驰骋他们全新摩托车参赛，包括上一场比赛的获胜者 Kevin Benavides 和 2021 年越野世界锦标赛的获胜者 Matthias Walkner。 能保证赢吗？ 在达喀尔， 不可能。

08 可以保证的是：一项冒险的赛事

有几件事我们可以肯定的是：比赛将于 1 月 1 日开始，会有很多沙子，路途会很长，而且会很艰难。 归根结底，达喀尔的吸引力不在于竞争对手在受控环境中的赛道上比赛，有一套严格的规则并由赛车督导控制——这完全相反。 这是一场你要去哪里，你将做什么的比赛。 如果某样东西坏了，你要如何修复它？ 这是一场通往未知的旅程，无论如何，这将是一场史诗般的赛事。

09 如何观赏这场赛事？ 就在这里

达喀尔拉力赛是一项众所周知的艰苦比赛，需要远距观看、理解甚至跟随——但别担心，我们已经为您提供了保障。 首先，如果您是该专业的新手，请直接进入我们的新网络系列，从黎明到尘土(From Dawn till Dust) - 系对达喀尔所有事物激动人心的探索，专为新粉丝所创建。 拉力赛开始后，不要错过任何一个赛段 - 赶上达喀尔日报，了解赛道上正在发生的事情绝对是最新的消息。 您将获得上述所有故事的最新讯息，以及更多内容。 在那之前，好好睡一觉——地表上最大的越野拉力赛就要来了！

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