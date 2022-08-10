舞王者Poppin'C的7条建议

来自瑞士的Poppin'C是将popping提升到高水平的popper之一，他希望分享7条宝贵建议让你的popping技巧更上一层楼。

1. 基本功的重要性

你必须学习所有基本功及知识，但对我来说，首要一步是当你popping时，尽力去感受你的身体会如何带出爆炸力。要成为popper，你要知道自己所有肌肉的运用方式，再了解如何配合音乐去控制每组肌肉，令它们跟随旋律舞动。

Man muss verstehen, wie der Tanz funktioniert © Little Shao/Red Bull Content Pool

2. 勇敢定下宏大的梦想！

由我跳舞一刻开始，就对妈妈说“妈妈，我想变得更好，直到有天我可以以跳舞为生。我想环游世界及永远都以舞者生活。我想教跳舞，想参加大型比赛并赢得世界冠军。”然后，我花了15年时间去实现我定的目标。定下目标再实现一切不可能，一旦实现目标，再努力继续前进。对我而言，现在是时候走下一步，我带起了瑞士Hip-Hop文化，特别是popping，我为此感到自豪。我想激发及推动新一代人去发展这一个领域，我无法解释这对我有多重要，但希望跟世界各地顶尖舞蹈家一起创立popping学校，不仅在瑞士分享我的经验，而是走得更远。

3. 一直做学生

我曾经赢过很多比赛，也得到很多，但如果你想留在最高位置或变得更成功，你必须上workshop！对我而言，你要一直抱着做学生的心态，每日都维持学习，你要持续进步及尝试新事物去保持热情。

4. 彰显卓越

当我开始接触popping时，我看过很多比赛，亦很幸运可以见到很多有名气的popper。当时我就跟自己说：“兄弟，如果你要达到那个级别就要努力”。即使我来自一个没有popping的地方，我每天都训练及对自己重复那句话。我决意要展示个人风格，而我做得到。结果，我开始popping半年后，在Juste Debout赢得第一场预选战。你可以说当时我只有17岁，对任何时都无畏无惧，但可以肯定的是，我不会去质疑自己会否成功，你明白吗？

Um Grösse zu zeigen, musst du an dich glauben © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

5. 决心与金钱无关

我去过不同国家跳舞，汲取过很多由勤奋舞者所推动的文化，而他们也热衷学习。如中国、日本、美国、俄罗斯等非常富有，相反像哈萨克斯坦不太富裕的国家，当地没有钱、没有5G、网络视频等资源，也没有一个可以让你一日24小时疯狂学习的workshop或工作室。但哈萨克斯坦的舞者都很狂热，他们用尽一切方法去学习popping，希望可以将自己带到其他地方，这样的国家令我更欣赏。

6. 将基础注入所有街头风格

如果你有留意现今街舞，你会看到popping正在发展及影响着其他舞蹈风格，也会发现所有类型的街舞舞者都有tutting、robot、waving以及部分基本popping元素出现。对我来说是一件令人兴奋的事，因为我一直认为popping是所有顶级舞蹈的基础。当你追溯街舞历史，你会看到popping及locking是最初期的风格，很高兴可以在toprock、freestyle footwork上看到种种基础舞，现在衍生出其他类型的舞蹈。

Die Grundlagen des Popping helfen dir auch in anderen Styles © Poppin C dances during a photoshoot in Lausanne, on Februaty 24, 2020

7. popping愈变强大，但要成名并不容易

Breaking是全球大热的舞蹈，当你第一次看到breaking，就会感受到它充满威力。当B-Boys和B-Girls爆发力量去刺激观众时，世界各地的知名艺术家、rapper及赞助商都会注视你：“该死，这真的很热血，绝对是热点！”Popping对我来说当然是很好的舞蹈，它难度很大，也有高技术性，但对于不了解popping及第一次观看的人来说，尤其跳舞新手，我们让popping看起来很容易！大多数人会响应：“他在做robot，他在做waving，我也做的到。”所以要透过popping而爆红并不容易，花点时间，不要急着上最高位置，专注你可以从中得到什么。

Wenn du mal deinen Geist befreit hast, kommt der Rest von allein © Little Shao/Red Bull Content Pool