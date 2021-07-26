这位 31 座MotoGP™ 分站冠军车手，将与 Red Bull KTM 厂队携手合作重返最高级别赛事，届时势必造成轰动，并成为众所瞩目的焦点。

2006 至 2018 年间，Dani Pedrosa 可谓是 MotoGP™ 赛道上速度最快、最受欢迎的车手之一，计赢得31 次顶级赛事分站冠军和 112 次颁奖台殊荣，而现在这位西班牙籍车手又回来了，奥地利施蒂利亚 MotoGP™ 大奖赛Dani 将再上前线，届时以外卡身份为KTM车队披挂上阵。

2018 赛季结束高挂头盔之前，Pedrosa创造了 13 场比赛中 11 次进入 MotoGP™ 锦标赛前5名的记录，并获得 3 次亚军佳绩。 从赛车领域退役后，Pedrosa一直与 Red Bull KTM Factory Racing厂队合作，协助将车队的 KTM RC16 机车变成一辆能够赢得比赛的摩托车，并由Brad Binder及Miguel Oliveira担任全职车手。

Pedrosa上一次参加 MotoGP™ 比赛是 2018 年 11 月在瓦伦西亚的里卡多·托尔莫赛道，那场比赛他以第5名完赛。从那之后，他常在国际公路赛车协会 (IRTA) 和私人测试中分享他对赛道的经验与历程，他于 8 月 8 日将在 Red Bull 环道参加施蒂利亚大奖赛，这将代表他的回归，也是他开始效力KTM车队的第1场比赛。

Dani Pedrosa riding for Red Bull KTM Factory Racing © Philip Platzer/Red Bull Content Pool 从一开始与KTM 共同合作，就参与这个项目，并与他们分享我的经验，这真是超级有趣的事。 Dani Pedrosa

Pedrosa表示：“谈到他的 MotoGP™ 回归，从一开始与KTM 共同合作，就参与这个项目，并与他们分享我的经验，这真是超级有趣的事。 我们一步一步地尽了最大努力，现在再次参加比赛真的很棒，因为与正常测试相比，比赛提供了不同的视角与观点。”

“离我上一次比赛已有很长一段时间了，当然，大奖赛与测试的心态大不相同。 我现在对比赛的重点，主在尝试在比赛情况下测试我们在摩托车所做的一切调校。 我想了解车手可能对不同的状况和技术功能上所提出的要求。在离开比赛这么久之后，很难说清我的期望。它可能全都符合赛车心态，也可能不会，但我们肯定会尽量努力享受周末的时光。”

Pedrosa在最巅峰状态时，因伤被迫退役，并为他的职业生涯拉下了谢幕，伤病常常让他无法挑战冠军头衔。 他在 2003 年赢得125cc 冠军，之后在 2004 年和 2005 年获得两届 250cc 世界冠军宝座，并在１年后加入Honda参加 MotoGP™比赛，为期 12 年。

Respect: Dovizioso and Pedrosa © Toni Börner/RedBull.com

Pedrosa与3届世界冠军Jorge Lorenzo、Casey Stoner及其队友Marc Márquez一起为 MotoGP™ 冠军赛进行了划时代的对抗，2012 年是他最难忘的赛季，共计赢得7场比赛，并获得职涯史上最多的冠军积分 年度赢得亚军殊荣。

在与Yamaha车队的 Lorenzo, Pedrosa进行了长达一个赛季激动人心的对抗之后，Pedrosa在最后8场比赛中赢得6场胜利，但在澳大利亚大奖赛倒数第2场比赛中未能完赛，让Lorenzo第3次赢得 MotoGP™ 冠军宝座。

即使在竞争激烈的赛事中退役，Pedrosa仍然是一长串杰出摩托车车手名单中，最知名的名字和面孔之一。

Mike Leitner在评论Pedrosa为 Red Bull KTM 厂队的竞争性首秀时表示：“再次在 MotoGP™ 中看到 Dani 会令人好奇。 他已经很长一段时间没有参加比赛了，但对他在 Red Bull 环道的车库里分析我们的 KTM RC16 套件在比赛条件下的强项和弱项部分是很有价值的，这对他在测试工作上有所帮助。”

“由于他的过往经验，Dani 对我们的 MotoGP™ 项目有很大的影响力。我们希望他好好享受这场大奖赛！目前 MotoGP™ 有很多新跃起年轻、强壮的车手，所以他会变得忙碌点，但这是让他了解更多并感受这项运动当前检测的好方法，这对我们未来的测试大有帮助。”

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！