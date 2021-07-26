Dani Pedrosa tests for KTM at the Red Bull Ring
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
MotoGP

Dani回归！Styrian MotoGP大奖赛 Pedrosa外卡身份为KTM车队披挂上阵

这位 31 座MotoGP™ 分站冠军车手，将与 Red Bull KTM 厂队携手合作重返最高级别赛事，届时势必造成轰动，并成为众所瞩目的焦点。
作者 James W Roberts
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Dani Pedrosa

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2006 至 2018 年间，Dani Pedrosa 可谓是 MotoGP™ 赛道上速度最快、最受欢迎的车手之一，计赢得31 次顶级赛事分站冠军和 112 次颁奖台殊荣，而现在这位西班牙籍车手又回来了，奥地利施蒂利亚 MotoGP™ 大奖赛Dani 将再上前线，届时以外卡身份为KTM车队披挂上阵。
2018 赛季结束高挂头盔之前，Pedrosa创造了 13 场比赛中 11 次进入 MotoGP™ 锦标赛前5名的记录，并获得 3 次亚军佳绩。 从赛车领域退役后，Pedrosa一直与 Red Bull KTM Factory Racing厂队合作，协助将车队的 KTM RC16 机车变成一辆能够赢得比赛的摩托车，并由Brad Binder及Miguel Oliveira担任全职车手。
Pedrosa上一次参加 MotoGP™ 比赛是 2018 年 11 月在瓦伦西亚的里卡多·托尔莫赛道，那场比赛他以第5名完赛。从那之后，他常在国际公路赛车协会 (IRTA) 和私人测试中分享他对赛道的经验与历程，他于 8 月 8 日将在 Red Bull 环道参加施蒂利亚大奖赛，这将代表他的回归，也是他开始效力KTM车队的第1场比赛。
Dani Pedrosa on board his Red Bull KTM Factory Racing RC16 at the Red Bull Ring in Austria.
Dani Pedrosa riding for Red Bull KTM Factory Racing
© Philip Platzer/Red Bull Content Pool
从一开始与KTM 共同合作，就参与这个项目，并与他们分享我的经验，这真是超级有趣的事。
Dani Pedrosa
Pedrosa表示：“谈到他的 MotoGP™ 回归，从一开始与KTM 共同合作，就参与这个项目，并与他们分享我的经验，这真是超级有趣的事。 我们一步一步地尽了最大努力，现在再次参加比赛真的很棒，因为与正常测试相比，比赛提供了不同的视角与观点。”
“离我上一次比赛已有很长一段时间了，当然，大奖赛与测试的心态大不相同。 我现在对比赛的重点，主在尝试在比赛情况下测试我们在摩托车所做的一切调校。 我想了解车手可能对不同的状况和技术功能上所提出的要求。在离开比赛这么久之后，很难说清我的期望。它可能全都符合赛车心态，也可能不会，但我们肯定会尽量努力享受周末的时光。”
Pedrosa在最巅峰状态时，因伤被迫退役，并为他的职业生涯拉下了谢幕，伤病常常让他无法挑战冠军头衔。 他在 2003 年赢得125cc 冠军，之后在 2004 年和 2005 年获得两届 250cc 世界冠军宝座，并在１年后加入Honda参加 MotoGP™比赛，为期 12 年。
MotoGP riders Andrea Dovizioso and Dani Pedrosa immediately immediately after the finish of the Austrian MotoGP race.
Respect: Dovizioso and Pedrosa
© Toni Börner/RedBull.com
Pedrosa与3届世界冠军Jorge Lorenzo、Casey Stoner及其队友Marc Márquez一起为 MotoGP™ 冠军赛进行了划时代的对抗，2012 年是他最难忘的赛季，共计赢得7场比赛，并获得职涯史上最多的冠军积分 年度赢得亚军殊荣。
在与Yamaha车队的 Lorenzo, Pedrosa进行了长达一个赛季激动人心的对抗之后，Pedrosa在最后8场比赛中赢得6场胜利，但在澳大利亚大奖赛倒数第2场比赛中未能完赛，让Lorenzo第3次赢得 MotoGP™ 冠军宝座。
即使在竞争激烈的赛事中退役，Pedrosa仍然是一长串杰出摩托车车手名单中，最知名的名字和面孔之一。
Mike Leitner在评论Pedrosa为 Red Bull KTM 厂队的竞争性首秀时表示：“再次在 MotoGP™ 中看到 Dani 会令人好奇。 他已经很长一段时间没有参加比赛了，但对他在 Red Bull 环道的车库里分析我们的 KTM RC16 套件在比赛条件下的强项和弱项部分是很有价值的，这对他在测试工作上有所帮助。”
“由于他的过往经验，Dani 对我们的 MotoGP™ 项目有很大的影响力。我们希望他好好享受这场大奖赛！目前 MotoGP™ 有很多新跃起年轻、强壮的车手，所以他会变得忙碌点，但这是让他了解更多并感受这项运动当前检测的好方法，这对我们未来的测试大有帮助。”
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