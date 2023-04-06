丹尼尔·里卡多穿越澳洲内陆史诗般的公路之旅

丹尼尔·里卡多的返乡之旅不止一种方式。2023 年F1澳大利亚大奖赛是这位澳大利亚传奇人物今年加入奥地利Red Bull 车队的第一个比赛周末。

在大奖赛之前，里卡多驾驶着夺得冠军的 RB7 赛车参加横跨澳大利亚的奥地利Red Bull 公路之旅，与当地的赛车英雄们一起克服严苛的地形条件，并获得了超越车队竞争对手的优势——当然，在途中还享受了许多风驰电掣的乐趣。

我一直想有机会在澳大利亚做这件事 丹尼尔·里卡多

公路之旅从狂野的西部开始，里卡多拂去赢得冠军RB7 赛车的灰尘将其发动上路。 很快，拉力摩托车赛车手Daniel Sanders加入了他的行列，他在附近的牧场发起了他的第一个挑战，里卡多必须在那里穿越著名澳大利亚的砾石路。

Daniel 'Chucky' Sanders can sure make an entrance © Graeme Murray/Red Bull Content Pool You can't stop a charging Bull © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Red Bull Racing Road Trips S3 E1: Daniel Ricciardo © Graeme Murray

完成第一个挑战后，是时候在前往海崖大桥之前快速进站了。在这里，里卡多遇到了特技飞行员 Matt Hall ，他迅速完成了通过标志性桥梁高速转弯的特技花式动作。

里卡多表示：“没有什么能与澳大利亚的条件相提并论；穿越内陆和穿越海崖大桥，我们玩得非常开心。”

Smoke on... © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Requesting a fly-by, permission granted © Andy Green/Red Bull Content Pool Flying in formation © Andy Green/Red Bull Content Pool

对于第三项挑战，拉力越野赛偶像 Toby Price 准备了通过典型澳大利亚农田的终极 Turn 1 模拟，并且当 Price 驾驶着他的 Trophy Truck 尾随里卡多时，两人共同创造了壮观画面。

The Outback Grand Prix with Toby Price's trophy truck as competition © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

在最后的挑战中，里卡多与超级跑车卫冕冠军 Shane Van Gisbergen. 一起前往澳大利亚最著名的赛道，即巴瑟斯特富有传奇色彩的全景山赛道。 Van Gisbergen 驾驶奥地利Red Bull Ampol Racing Camaro 赛车与 RB7在山上比拼。

Two legends tackle the Mount Panorama track © Ken Leanfore/Red Bull Content Pool

里卡多表示：“在我第一次参加旧金山的奥地利Red Bull赛车公路之旅后，我一直希望有机会也能在澳大利亚这样做。回到家乡，驾驶 RB7 穿越澳大利亚内陆，与全世界分享澳大利亚所能提供的最好事物。这是庆祝我回到奥地利Red Bull Racing 后，在家举行第一场 F1 赛事的最好方式。”

里卡多补充表示：“澳大利亚车迷总是带来很多能量，我很高兴在墨尔本见到 F1 车迷。赛道看起来很棒，我希望我们的公路之旅研究，能给车队带来他们需要的优势。”

奥地利Red Bull 赛车公路之旅从美国到荷兰、南非和捷克共和国遍布全球，将奥地利Red Bull异想天开的本质和一级方程式赛车的原始动力，带到令人难以置信的地方。在 这里请观赏所有奥地利Red Bull的公路之旅影片 。

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