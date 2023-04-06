F1
丹尼尔·里卡多穿越澳洲内陆史诗般的公路之旅
丹尼尔·里卡多重返奥地利Red Bull 车队，为 RB7 赛车拂去灰尘，与当地的赛车英雄一起穿越澳大利亚最具挑战性的地形。
丹尼尔·里卡多的返乡之旅不止一种方式。2023 年F1澳大利亚大奖赛是这位澳大利亚传奇人物今年加入奥地利Red Bull 车队的第一个比赛周末。
在大奖赛之前，里卡多驾驶着夺得冠军的 RB7 赛车参加横跨澳大利亚的奥地利Red Bull 公路之旅，与当地的赛车英雄们一起克服严苛的地形条件，并获得了超越车队竞争对手的优势——当然，在途中还享受了许多风驰电掣的乐趣。
我一直想有机会在澳大利亚做这件事
公路之旅从狂野的西部开始，里卡多拂去赢得冠军RB7 赛车的灰尘将其发动上路。 很快，拉力摩托车赛车手Daniel Sanders加入了他的行列，他在附近的牧场发起了他的第一个挑战，里卡多必须在那里穿越著名澳大利亚的砾石路。
完成第一个挑战后，是时候在前往海崖大桥之前快速进站了。在这里，里卡多遇到了特技飞行员 Matt Hall ，他迅速完成了通过标志性桥梁高速转弯的特技花式动作。
里卡多表示：“没有什么能与澳大利亚的条件相提并论；穿越内陆和穿越海崖大桥，我们玩得非常开心。”
对于第三项挑战，拉力越野赛偶像 Toby Price 准备了通过典型澳大利亚农田的终极 Turn 1 模拟，并且当 Price 驾驶着他的 Trophy Truck 尾随里卡多时，两人共同创造了壮观画面。
在最后的挑战中，里卡多与超级跑车卫冕冠军 Shane Van Gisbergen. 一起前往澳大利亚最著名的赛道，即巴瑟斯特富有传奇色彩的全景山赛道。 Van Gisbergen 驾驶奥地利Red Bull Ampol Racing Camaro 赛车与 RB7在山上比拼。
里卡多表示：“在我第一次参加旧金山的奥地利Red Bull赛车公路之旅后，我一直希望有机会也能在澳大利亚这样做。回到家乡，驾驶 RB7 穿越澳大利亚内陆，与全世界分享澳大利亚所能提供的最好事物。这是庆祝我回到奥地利Red Bull Racing 后，在家举行第一场 F1 赛事的最好方式。”
里卡多补充表示：“澳大利亚车迷总是带来很多能量，我很高兴在墨尔本见到 F1 车迷。赛道看起来很棒，我希望我们的公路之旅研究，能给车队带来他们需要的优势。”
奥地利Red Bull 赛车公路之旅从美国到荷兰、南非和捷克共和国遍布全球，将奥地利Red Bull异想天开的本质和一级方程式赛车的原始动力，带到令人难以置信的地方。在这里请观赏所有奥地利Red Bull的公路之旅影片。
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