Danke Seb.

F1职业生涯 299 场比赛、53 场胜利、57 个杆位和四座车手世界冠军之后，维特尔驶入日落并正式退役了。 他在亚斯码头参加最后一场大奖赛是再合适不过的了：正是在这条赛道上，他成为了 F1史上最年轻的世界冠军。

尽管他曾在法拉利与阿斯顿马丁效力多年，但维特尔将永远是我们这个大家庭的一份子。是他让奥地利Red Bull Racing车队登上F1的版图，为车队赢得我们的第一个杆位和第一场胜利，然后凭借在巴西的胜利赢得了我们的第一个车队冠军，然后在 7 天之后，一个戏剧性的夜晚，在亚斯码头拿下车手世界冠军的殊荣。在接下来的几个赛季里，他主导了比赛，将一个双冠王变成了四连冠。 2011 年更轻松； 2012 年到最后一场比赛才见真章，然后是 2013 年的辉煌纪录，他赢得赛季的最后九场比赛，并写下了新的世界纪录。

随后，他离开了。 他追随迈克尔·舒马赫的脚步，前往意大利并加入了非常优秀的车队，并在之后与三支不同的车队一起奋战 F1 比赛——但他通常会在隔板周围探出头来，或者徘徊在维修区边与他的老同事聊聊天。这些人中的许多人今天仍然和我们在一起，为推动下一代车手达到更高的境界——不过，他们仍对维特尔情有独钟……以下是他们的一些故事。

Champion Of F1, Champion Of Our Hearts © Vladimir Rys

Guillaume Rocquelin

当人们考虑如何培养一位冠军时，他们通常会关注天分、技术和赛车。 他们很少考虑人为因素——但车手和他周围核心圈子之间的关系是任何获胜车队中至关重要的组成部分，即使是默默无闻的团队工作人员。

尽管关联各式各样，但其中最主要的是车手与其赛车工程师之间的关系。 从加入车队的第一天起，维特尔就对经验丰富的Guillaume Rocquelin（Rocky）相当信任。 今天，Rocky则要照顾我们的下一代人才，但当时他代表着连续性，在苏格兰车手大卫·库特哈德退役后，维特尔接替了他的席位。

A Shining Star In The Sport © Vladimir Rys

Rocky回忆道：“库特哈德在 F1 工作了 14 年，他对这个领域了如指掌，知道它是如何运作的。他对自己想要的东西非常明确，无论是在车内还是车外，所以库特哈德的工程工作就是确保他得到他想要的东西。 对维特尔来说，情况要开放得多：起初，他不确定什么适合他的风格，也不知道在设定、驱动程序界面等方面什么是最好的。”

“但这只是挑战的一半。 记得他加入我们的时候还很年轻，F1 中有很多东西对他来说都是新的接触，甚至是与媒体或国际汽联互动这样的工作。 对于库特哈德，这些从来都不是问题，但对于维特尔，我必须承担更多的角色，而不仅仅是驾驶汽车的具体细节。”

多年来，随着 维特尔 不断取得胜利和冠军头衔——从 20 出头到快30岁——他的公众形象得到了发展，尽管在车库里几乎没有什么变化。“我认为与外面的世界相比，他改变了很多——有些事情他可以做，也有些不能做，这对他来说是一个很大的变化，但这意味着回归基础，做他真正喜欢做的事情， 在汽车上工作并与我们一起并肩作战，成为一种逃避。但如果有其他的激励，他会变得更有动力。”

Jonathan Wheatley

SV And JW © Vladimir Rys

当时和现在一样，奥地利Red Bull Racing车队的车队经理/体育总监是Jonathan Wheatley.。尽管维特尔已经离开八个赛季，但在Jonathan看来，奥地利Red Bull Racing车队今天能成为一支获胜团队的许多过程和心态都来自于维特尔作为运营核心的那些年。“无论我们现在的精神是什么，以及它是如何发展的，维特尔都是创建该过程的一部分。 让这个团队与众不同的是在其中工作或曾经工作过的人。不仅仅是车手，而是长期以来一直是我们护身符的人确实发挥了作用。”

Jonathan的职业生涯，从学徒机械师到体育总监，经历了很多高潮，包括近距离观察一些有史以来最好的车手。 他曾与迈克尔·舒马赫、费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔共事过，对于一直被问及的“比较”问题，Jonathan非常擅长转移有关 GOAT (史上最好)主题的话题，但他承认这几位世界冠军之间存在某些共同点。

“这些车手中的每一位都有令人意想不到的能力。 他们所有人都可以始终如一地掌控一辆赛车，即使是一辆性能不佳的赛车，并以某种方式获得有助于比赛的结果。 他们都以不同的方式做到这一点，他们都是非常不同的人，都有不同的动机——但他们都在这方面做到了。”

对 Jonathan 来说最精彩的一场比赛是 2012 年在Interlagos 的疯狂冠军争夺战。车队在奥斯汀赢得了艰难的车队冠军，为在巴西展开激烈的车手冠军争夺战清理障碍 ，维特尔在最后一轮仅领先阿隆索几分。 当 维特尔 在第一圈撞到并失速打转时，他不得不上演一场运动史上大逆转的戏码，在赛车侧面有一个大洞的情况下仍然驰聘赛道，当时在危险的若泽·卡洛斯·帕塞赛道(Autódromo José Carlos)上还下着雨。

Jonathan表示：“我认为车手们会脱颖而出——你在拥有这种天赋的人身上看到的是，他们有能力在一切似乎都对他们不利的日子里交付成果。你需要内心平静； 重新调整自己并专注于工作。 维特尔可以做到这一点。 你可以从他处理事件的方式中看出这一点，他镇定自若地让赛车稳稳下坡，出乎大家的意料。 从那时起，驾驶一辆没有产生任何它应该产生的下压力的汽车继续前进，这是他最好的驾驶者之一。”

"We Have To Remember These Days" © Vladimir Rys

Ole Schack – 前端机械师

每次观看当天的精彩片段，您会看到 维特尔 与前端机械师 Ole Schack（很容易在一些有趣的头饰中被发现）一起庆祝。 Ole就一直是我们车队的固定成员。 他是 维特尔 赛车的前端机械师，之前他是大卫·科特哈德的，现在则是维斯塔潘的。Ole从来没有改变对 维特尔的看法。

“一点也没有。 他就是同一个人。 与 塞巴斯蒂安一起，所见即所得。 我认为这来自性格的力量。 所有这些胜利对走进车库的人来说都没有影响。 他根本没有改变任何东西。”

Ole会如何形容维特尔？ “在车库里，维特尔 很……放松。 车库里的气氛和外面不一样。 如果车手进来看到赛车就停在位置上准备出发，这会让他们很放松。 维特尔 喜欢聊天，他想和男孩们一起大笑和咯咯地笑——因为车手们并不会在车库里待那么久。 不过，当他爬进车里时，他常常想静静地坐下来思考，尤其是在一个紧张的周末。”

维修区的一个怪癖（实际上是车队锦标赛的顺序）意味着当 维特尔 在 2015 年初效力红色车队时，他的车库位于法拉利的右手边，但也就在他在奥地利Red Bull的旧左手车库旁边。所以他当然不是陌生人。

Ole 回忆道：“他总是会停下来与我们聊一聊——偶尔问个问题。我记得他在法拉利的第一场或第二场比赛，他在拐角处蹒跚而行，问我们在过去六年里是如何操控他的安全带的，因为法拉利的安全带给他带来了很多痛苦……比方说敏感区域！ 我们很乐意提供帮助，不过，除了将安全带经常浸泡在水中，我们并没有泄露任何性能方面的秘密！”

这就是塞巴斯蒂安·维特尔,四次获得一级方程式世界冠军，专注于赛道，在车里很放松，在车库里大受欢迎，并且喜欢更柔软的安全带。我们在此祝福维特尔退休快乐！

Danke Seb. © Vladimir Rys

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