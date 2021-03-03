大神Danny MacAskill谈《 The Slabs》：“史上最疯狂！”
© Dave Mackison
堪比特工电影才有的画面，现在活生生呈献于世人面前，能够完成这项不可能的任务，只有大神等级的Danny MacAskill才办得到。
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Danny MacAskill （丹尼大神）从不畏惧挑战，先前透过精彩骑乘技巧，拍摄出 Gymnasium 与 Imaginate 两支影片，最新推出The Slabs更是结合胆识、技巧及控车技术，只要轮胎偏离地面几毫米，后果很可能是致命的。
受疫情影响，丹尼在2020年无法像过往在全球巡回演出，他大多身处家乡苏格兰附近，正当他产生出灵感及画面时，所幸家乡附近有很多“好地方”，可提供他实现想法。
新年伊始，丹尼大神马上带给大家前所未有的呈献！《 The Slabs》就是在他的家乡斯凯岛（Skye）拍摄，丹尼（Danny）从500米高处直接骑着单车向下，只要稍有偏差，就可能产生致命的后果，让丹尼大神再度重新定义极限车手和极限单车。
Q:丹尼，这看起来是你拍摄最艰难的影片之一，背后的灵感是什么？
大多数的人们在2020年在旅行及年度计划受到限制，我自已也是如此，只能任过骑乘电动自行车做生活通勤往返，并在家中的后花园透过栈板练习。当疫情有所缓解时，让我决定出去开始制作几部影片，所以家乡附近周遭的位置是最佳选择。
01/03
我来自苏格兰，我听说过一些热爱攀岩朋友，在斯凯岛的Cuillin山脊中心有神话般的Dubh台阶。在岛上一个非常偏远的地方，只能乘船前往，并且要经过四个小时的徒步，或两个小时的车程才能到达，最初我去场堪时，是带着电动自行车去…
老实说，这真是一个了不起的地方。 站在Cuillin山脊的中心，周围是270°全景，底部有这个令人惊叹的海湾
Dubh台阶是著名的健行路线，这是一块长而持久的裸露平板岩石，从Coruisk湖升起。最早我的计划是往上走，察看是否有条可以骑单车的路线，我和朋友们一同前往并探索，观察后，发现只要天气允许，就可以完成很棒的骑乘。
Q:路线很难找到吗?
肯定！首先，我们到达最下方，发现坡面的斜度大约60°，这令人难以置信，但我认为可以透过单车实现极限，并且是真正达到极限。
当我登上Dubh台阶，看看是否能找到一条路线，这是个非常了不起的地方，位在Cuillin Ridge的心脏地带，四周环绕着270度全景，在底部更有这个令人惊叹的海湾。
登山车手或车友们在山林里可骑乘林道，在山坡里也可能会有一些小径。但在Dubh台阶完全不是这回事，把自己想象是在从事自由滑雪或骑在滑雪板上，会来得更贴切。
骑在Dubh台阶上，就像自由滑雪或滑雪板，在这里可以自由选择各种不同路线。
我试图选择一条最令人兴奋的路线。悬崖边缘似乎是解方，所以我们又继续徒步走了两条路线，此时在我心中评估，是否有可能这么做，或是有没有办安全进行呢？
Q: 实际骑行是否满足您的期望？
当我与工作人员开拍时，从第一个镜头就觉得很酷，透过空拍机拍摄画面把观众带入，我当时想…「这肯定会让人兴奋」，而我在骑乘时，也有相同感觉。
空拍机带来的动感镜头很酷，不过可惜的是，也有一架空拍机在此发生坠毁。
Q:看起来在此骑乘单车，几乎没有犯错的空间…
我们以两个工作天的时间完成拍摄。在第一个工作天，我们完成了许多梦寐以求的动作及画面，但是由于气候转变的关系，在接近拍摄尾声即将下雨，因此增加骑乘难度，在距离地面约150英尺（45米）时，自行车几乎难以控制， 幸运的我没有出事，但对车友而言，千万请不要轻易尝试。
我处于控制的极限。轮胎到达抓地力极限的99％，刹车也达到了极限…
几个星期后透过渔船，我们再度回到此处。 这次我拿到Athertons一直在研究的Continental原型轮胎。此款使有一种较软复合橡胶，让我很想在Cuillins的岩石上进行测试。随着天气稳定加上拥有新轮胎，我更有自信骑行我梦中以求的所有路线，我甚至能够搞定底部接近60°的斜度，这可能是我骑过自行车以来，做过最疯狂的事情。
这样做感觉很酷，在控制范围内完成梦幻路线。轮胎达到了其抓地力极限的99％，而刹车也达到了极限，这是种令人惊奇的感觉。
Q:是否需要对自行车进行零件设置？
我对我的单车Santa Cruz 5010感很舒服，后避震保有130mm的行程，前避震我选择更长行程，并且选用来自德国MAGURA的220mm碟盘，搭配刹车提供我超强制动力，以确保单车始终处于受控状态，让我顺利完成各项动作。
若能再回到当时拍摄情况，我希望可以再多做一些招，但为了安全考虑，当时的我不能犯任何错误，否则容易陷入困境，这也是为什么影片里我做的招式不是太多，因为我大多时间想控制好单车，并确保将其安全性。
Q:代表你要挑战更多山林里骑车?
如同我在影片所提及，近几年我受到来自世界各地的登山车的内容，让我更致力于尝试新事物。
我很想找一块光滑岩石。我喜欢光滑岩石，几乎可以设定骑乘路线。我不鼓励其他人也这么做，但是我很喜欢挑战一些独特想法。经历了超过十年骑乘与发展，我想要环顾全球寻找诸如此类的新挑战，并制作很酷的影片。
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