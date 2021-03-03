The Dubh Slabs pushed Danny to his absolute limit
bike

大神Danny MacAskill谈《 The Slabs》：“史上最疯狂！”

© Dave Mackison
堪比特工电影才有的画面，现在活生生呈献于世人面前，能够完成这项不可能的任务，只有大神等级的Danny MacAskill才办得到。
作者 Charlie Allenby更新于
Danny MacAskill （丹尼大神）从不畏惧挑战，先前透过精彩骑乘技巧，拍摄出 Gymnasium 与 Imaginate 两支影片，最新推出The Slabs更是结合胆识、技巧及控车技术，只要轮胎偏离地面几毫米，后果很可能是致命的。
受疫情影响，丹尼在2020年无法像过往在全球巡回演出，他大多身处家乡苏格兰附近，正当他产生出灵感及画面时，所幸家乡附近有很多“好地方”，可提供他实现想法。
新年伊始，丹尼大神马上带给大家前所未有的呈献！《 The Slabs》就是在他的家乡斯凯岛（Skye）拍摄，丹尼（Danny）从500米高处直接骑着单车向下，只要稍有偏差，就可能产生致命的后果，让丹尼大神再度重新定义极限车手和极限单车。
Q:丹尼，这看起来是你拍摄最艰难的影片之一，背后的灵感是什么？
大多数的人们在2020年在旅行及年度计划受到限制，我自已也是如此，只能任过骑乘电动自行车做生活通勤往返，并在家中的后花园透过栈板练习。当疫情有所缓解时，让我决定出去开始制作几部影片，所以家乡附近周遭的位置是最佳选择。
Side profile of Danny MacAskill riding Dubh Slabs, Isle of Skye.
Danny MacAskill climbing up the Dubh Slabs, Isle of Skye with bike on his back.
Danny MacAskill, Dubh Slabs, Isle of Skye
The film saw Danny riding on the edge (literally and figuratively)
© Dave Mackison
01/03
我来自苏格兰，我听说过一些热爱攀岩朋友，在斯凯岛的Cuillin山脊中心有神话般的Dubh台阶。在岛上一个非常偏远的地方，只能乘船前往，并且要经过四个小时的徒步，或两个小时的车程才能到达，最初我去场堪时，是带着电动自行车去…
老实说，这真是一个了不起的地方。 站在Cuillin山脊的中心，周围是270°全景，底部有这个令人惊叹的海湾
Danny acAskill at the Red Bull Athletes Shoot in London, UK on February 3, 2016
Danny MacAskill
Dubh台阶是著名的健行路线，这是一块长而持久的裸露平板岩石，从Coruisk湖升起。最早我的计划是往上走，察看是否有条可以骑单车的路线，我和朋友们一同前往并探索，观察后，发现只要天气允许，就可以完成很棒的骑乘。
Q:路线很难找到吗?
肯定！首先，我们到达最下方，发现坡面的斜度大约60°，这令人难以置信，但我认为可以透过单车实现极限，并且是真正达到极限。
Danny MacAskill zu Fuß unterwegs auf den Dubh Slabs, Isle of Skye.
Die härtesten Passagen waren 60° steil
© Dave Mackison
当我登上Dubh台阶，看看是否能找到一条路线，这是个非常了不起的地方，位在Cuillin Ridge的心脏地带，四周环绕着270度全景，在底部更有这个令人惊叹的海湾。
Danny Macaskill blickt in die Ferne, auf den Dubh Slabs, Isle of Skye.
Danny legte sich eine bestimmte Route zurecht
© Dave Mackison
登山车手或车友们在山林里可骑乘林道，在山坡里也可能会有一些小径。但在Dubh台阶完全不是这回事，把自己想象是在从事自由滑雪或骑在滑雪板上，会来得更贴切。
骑在Dubh台阶上，就像自由滑雪或滑雪板，在这里可以自由选择各种不同路线。
Danny acAskill at the Red Bull Athletes Shoot in London, UK on February 3, 2016
Danny MacAskill
我试图选择一条最令人兴奋的路线。悬崖边缘似乎是解方，所以我们又继续徒步走了两条路线，此时在我心中评估，是否有可能这么做，或是有没有办安全进行呢？
Q: 实际骑行是否满足您的期望？
当我与工作人员开拍时，从第一个镜头就觉得很酷，透过空拍机拍摄画面把观众带入，我当时想…「这肯定会让人兴奋」，而我在骑乘时，也有相同感觉。
Danny MacAskill genießt sein Red Bull auf den Dubh Slabs, Isle of Skye.
Danny genießt den Ausblick
© Dave Mackison
空拍机带来的动感镜头很酷，不过可惜的是，也有一架空拍机在此发生坠毁。
Q:看起来在此骑乘单车，几乎没有犯错的空间…
我们以两个工作天的时间完成拍摄。在第一个工作天，我们完成了许多梦寐以求的动作及画面，但是由于气候转变的关系，在接近拍摄尾声即将下雨，因此增加骑乘难度，在距离地面约150英尺（45米）时，自行车几乎难以控制， 幸运的我没有出事，但对车友而言，千万请不要轻易尝试。
Danny MacAskill am Weg nach unten, auf den Dubh Slabs, Isle of Skye.
Null Spielraum für Fehler
© Dave Mackison
我处于控制的极限。轮胎到达抓地力极限的99％，刹车也达到了极限…
Danny acAskill at the Red Bull Athletes Shoot in London, UK on February 3, 2016
Danny MacAskill
几个星期后透过渔船，我们再度回到此处。 这次我拿到Athertons一直在研究的Continental原型轮胎。此款使有一种较软复合橡胶，让我很想在Cuillins的岩石上进行测试。随着天气稳定加上拥有新轮胎，我更有自信骑行我梦中以求的所有路线，我甚至能够搞定底部接近60°的斜度，这可能是我骑过自行车以来，做过最疯狂的事情。
Danny Macaskill mit einem Nose-Bonk für „The Slabs" auf der Isle of Skye.
Das riskante Terrain erlaubte nur ein Minimum an Tricks
© Dave Mackison
这样做感觉很酷，在控制范围内完成梦幻路线。轮胎达到了其抓地力极限的99％，而刹车也达到了极限，这是种令人惊奇的感觉。
Q:是否需要对自行车进行零件设置？
Danny MacAskill, The Slab, Santa Cruz 5010
Danny hat sein Santa Cruz 5010 für den Dreh optimiert
© Dave Mackison
我对我的单车Santa Cruz 5010感很舒服，后避震保有130mm的行程，前避震我选择更长行程，并且选用来自德国MAGURA的220mm碟盘，搭配刹车提供我超强制动力，以确保单车始终处于受控状态，让我顺利完成各项动作。
若能再回到当时拍摄情况，我希望可以再多做一些招，但为了安全考虑，当时的我不能犯任何错误，否则容易陷入困境，这也是为什么影片里我做的招式不是太多，因为我大多时间想控制好单车，并确保将其安全性。
Q:代表你要挑战更多山林里骑车?
如同我在影片所提及，近几年我受到来自世界各地的登山车的内容，让我更致力于尝试新事物。
Danny MacAskill auf den Dubh Slabs, Isle of Skye.
Die Dubh Slabs sind normalerweise für Bergsteiger und Kletterer reserviert
© Dave Mackison
我很想找一块光滑岩石。我喜欢光滑岩石，几乎可以设定骑乘路线。我不鼓励其他人也这么做，但是我很喜欢挑战一些独特想法。经历了超过十年骑乘与发展，我想要环顾全球寻找诸如此类的新挑战，并制作很酷的影片。
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