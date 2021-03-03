堪比特工电影才有的画面，现在活生生呈献于世人面前，能够完成这项不可能的任务，只有大神等级的Danny MacAskill才办得到。

Danny MacAskill （丹尼大神）从不畏惧挑战，先前透过精彩骑乘技巧，拍摄出 Gymnasium 与 Imaginate 两支影片，最新推出The Slabs更是结合胆识、技巧及控车技术，只要轮胎偏离地面几毫米，后果很可能是致命的。

受疫情影响，丹尼在2020年无法像过往在全球巡回演出，他大多身处家乡苏格兰附近，正当他产生出灵感及画面时，所幸家乡附近有很多“好地方”，可提供他实现想法。

新年伊始，丹尼大神马上带给大家前所未有的呈献！《 The Slabs》就是在他的家乡斯凯岛（Skye）拍摄，丹尼（Danny）从500米高处直接骑着单车向下，只要稍有偏差，就可能产生致命的后果，让丹尼大神再度重新定义极限车手和极限单车。

Q:丹尼，这看起来是你拍摄最艰难的影片之一，背后的灵感是什么？

大多数的人们在2020年在旅行及年度计划受到限制，我自已也是如此，只能任过骑乘电动自行车做生活通勤往返，并在家中的后花园透过栈板练习。当疫情有所缓解时，让我决定出去开始制作几部影片，所以家乡附近周遭的位置是最佳选择。

The film saw Danny riding on the edge (literally and figuratively) © Dave Mackison 01 / 03

我来自苏格兰，我听说过一些热爱攀岩朋友，在斯凯岛的Cuillin山脊中心有神话般的Dubh台阶。在岛上一个非常偏远的地方，只能乘船前往，并且要经过四个小时的徒步，或两个小时的车程才能到达，最初我去场堪时，是带着电动自行车去…

Die härtesten Passagen waren 60° steil © Dave Mackison

当我登上Dubh台阶，看看是否能找到一条路线，这是个非常了不起的地方，位在Cuillin Ridge的心脏地带，四周环绕着270度全景，在底部更有这个令人惊叹的海湾。

Danny legte sich eine bestimmte Route zurecht © Dave Mackison

登山车手或车友们在山林里可骑乘林道，在山坡里也可能会有一些小径。但在Dubh台阶完全不是这回事，把自己想象是在从事自由滑雪或骑在滑雪板上，会来得更贴切。

Danny genießt den Ausblick © Dave Mackison

空拍机带来的动感镜头很酷，不过可惜的是，也有一架空拍机在此发生坠毁。

Q:看起来在此骑乘单车，几乎没有犯错的空间…

我们以两个工作天的时间完成拍摄。在第一个工作天，我们完成了许多梦寐以求的动作及画面，但是由于气候转变的关系，在接近拍摄尾声即将下雨，因此增加骑乘难度，在距离地面约150英尺（45米）时，自行车几乎难以控制， 幸运的我没有出事，但对车友而言，千万请不要轻易尝试。

Null Spielraum für Fehler © Dave Mackison

几个星期后透过渔船，我们再度回到此处。 这次我拿到Athertons一直在研究的Continental原型轮胎。此款使有一种较软复合橡胶，让我很想在Cuillins的岩石上进行测试。随着天气稳定加上拥有新轮胎，我更有自信骑行我梦中以求的所有路线，我甚至能够搞定底部接近60°的斜度，这可能是我骑过自行车以来，做过最疯狂的事情。

Das riskante Terrain erlaubte nur ein Minimum an Tricks © Dave Mackison

这样做感觉很酷，在控制范围内完成梦幻路线。轮胎达到了其抓地力极限的99％，而刹车也达到了极限，这是种令人惊奇的感觉。

Q:是否需要对自行车进行零件设置？

Danny hat sein Santa Cruz 5010 für den Dreh optimiert © Dave Mackison

我对我的单车Santa Cruz 5010感很舒服，后避震保有130mm的行程，前避震我选择更长行程，并且选用来自德国MAGURA的220mm碟盘，搭配刹车提供我超强制动力，以确保单车始终处于受控状态，让我顺利完成各项动作。

若能再回到当时拍摄情况，我希望可以再多做一些招，但为了安全考虑，当时的我不能犯任何错误，否则容易陷入困境，这也是为什么影片里我做的招式不是太多，因为我大多时间想控制好单车，并确保将其安全性。

Q:代表你要挑战更多山林里骑车?

如同我在影片所提及，近几年我受到来自世界各地的登山车的内容，让我更致力于尝试新事物。

Die Dubh Slabs sind normalerweise für Bergsteiger und Kletterer reserviert © Dave Mackison

我很想找一块光滑岩石。我喜欢光滑岩石，几乎可以设定骑乘路线。我不鼓励其他人也这么做，但是我很喜欢挑战一些独特想法。经历了超过十年骑乘与发展，我想要环顾全球寻找诸如此类的新挑战，并制作很酷的影片。