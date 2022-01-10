Dario Costa隧道飞行六大关键时刻

当地时间早晨 6 点 44 分，也就是 2021 年 9 月 4 日星期六，Dario Costa成为史上第一位驾驶飞机不仅通过一条隧道，而是连续两条隧道的飞行员，并且是第一位在隧道内起飞的飞行员。他只用了 43.44 秒就穿越了恰塔尔卡(Çatalca)隧道；并且还获得了飞机穿越最长隧道的金氏世界纪录（由出席官员测量为 1.73 公里）。以下是Dario Costa所记得的六大关键时刻。

1. 全神贯注投入

我几乎不记得我做了什么。我处于完全投入的状态—绝对的平静。在之前，我的心脏还砰砰跳，但是当我踩下油门的那一刻，我的心率就降下来了。 我问自己，如果有什么事情不是如我们所计算的那样怎么办呢？但是当我开始滑动时，我完全专注了。完全没有别的念头。

2. 全油门

我的训练是以平稳起飞为重，但到头来我是非常具有侵略性的—我几乎立刻就全速前进。我只是渴望在离开第一个隧道之前拉升，并打破记录。 事后我问技术人员的第一件事是，我在出口前拉升了吗？他说，当然，没问题的。

Italy's Dario Costa concentrates ahead of his Tunnel Pass flight © Eros Maggi/Red Bull Content Pool

3. 睁大眼睛

我眨了眨眼。这听起来好像稀松平常，但确实很重要。当我们用反作用电机进行模拟时，我根本没有眨眼。我应该在 1 号隧道的出口才能眨眼，并在 2 号隧道的入口处眨眼，我们认为会在那里经历第一个颠簸，然后在隧道后方形状变化时，最后有一个更大的颠簸。它让我避开了姿态上的任何改变。在正常飞行时，如果你爬升 2米不是什么问题，但在这里 10公分 可能就会发生大灾难。

4. 侧风

他们说我们可以在日出时上场，风速为 1.7 节。佷完美。但就在我起飞前几分钟，风速变了。他们告诉我这是3节，这不算什么，但我感觉到了。 我一飞出第一个隧道时，我就感觉到飞机偏离了，但我对此做出了反应——你可以看到我移动机翼来抵消这种影响力。

Dario Costa sætter verdensrekord i en tunnel ude for Istanbul © Eros Maggi/Red Bull Content Pool

5. 推到上方

进入第二个隧道，我得到了我们计算出的升力增量。我不得不在 250 毫秒内对此做出瞬间反应，但我开始感觉到隧道顶和侧面的吸力。我们原以为会有4次的颠簸，但其实这一直都在，把我推向了顶端，此时我必须抵消它。就在隧道形状由圆形变为方形的那一刻，这样的牵引力就消失了，之后我就飞出来了。

6. 喜极而泣

从着陆、坐车到大家都在等待的地方，大约有 1.5 公里距离，还要经过两座桥。我在飞机的一个转角接到一通紧急电话，所以我们在第一座桥下停了下来，并和我的家人进行视讯通话。 对他们来说是凌晨 5 点钟，但他们都响应了。 我看到他们，我哭得像个小婴儿。 然后他们也开始哭了，我只能竖起大拇指，因为我太激动说不出话来。 那 43 秒是整个 14 个月中最好的时刻；而且我百分百确定这绝对是个好主意。

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