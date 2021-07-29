《死亡搁浅》是原《潜龙谍影》系列制作人小岛秀夫，在脱离旧东家KONAMI，并自立门户后的第一款作品，因而本作在发售之前可说是万众瞩目，至于众所期待的本作受否真的能扛得起大家的期望？看完这篇没有剧情暴雷的游戏介绍，你就懂了。

死亡搁浅 © Kojima Productions Co., Ltd.

《死亡搁浅》原名《Death Stranding》，如同引文前述，本作是知名游戏制作人小岛秀夫离开KONAMI后另起炉灶的首部作品，因此除了本作游戏本身，在游戏业界中也有着不少的焦点，是放在小岛秀夫在失去KONAMI的强力金援后，是否依然能端出牛肉。

《死亡搁浅》原名《Death Stranding》，如同引文前述，本作是知名游戏制作人小岛秀夫离开KONAMI后另起炉灶的首部作品，因此除了本作游戏本身，在游戏业界中也有着不少的焦点，是放在小岛秀夫在失去KONAMI的强力金援后，是否依然能端出牛肉。

《死亡搁浅》的主要玩法

本作以「人与人之间的链接」为主题，这个链接是心理上的连结、以及物流上的连结，不是最近记者会上很热门的那种物理性连结。

玩家将扮演送货员山姆‧波特‧布桥斯（Sam Porter Bridges，由Mark Norman Reedus饰演），透过运送物资至受到「死亡搁浅」现象影响、因而大规模崩毁的美国各地。

的交通阻碍以外，还会出现许多敌人干预玩家送货、甚至是更近一步的对玩家操作的山姆抱有杀意。敌人究竟是想杀人？还是想越货？抱歉，在《死亡搁浅》你得被迫全都接受。

玩家必须通过这些层层险阻，使命必达的将物资送达，并接通各地的「开若尔网络」，重新架构物流的转送途径。

《死亡搁浅》的故事背景

有个好的故事设定是一门功夫、而如何把故事说好更是一门学问，小岛秀夫以往在背景的营造上都是相当用心，虽然以往系列作品的世界观大了之后，吃书在所难免，不过整体来说还是瑕不掩瑜。

这次《死亡搁浅》的背景架构也是颇有新意，游戏开头中全世界遭遇不明灾难，导致生与死的界线瞬间模糊、淡化。

全球纷纷不定时下起「时间雨」，而被时间雨淋到将会加速老化无机物品与活体生物，同时各地开始出现名为「BT」（Beached Things）的不明怪物体，这是一种会袭击生人，并将生人抓往死者世界的无实体怪物，而且一旦有活人被抓往死者世界，将会在活人原本被抓走的地点引发名为「虚爆」的巨型爆炸，其爆炸规模和威力甚至足以摧毁整个城市。

同时不管是人类、或是动物，如果在死后48小时内没有焚化遗体，遗体将会成为BT；会无限制扩充的BT大军，再加上接二连三的巨型虚爆，因此美国与全世界都陷入混乱与毁灭当中。

游戏的故事就在主角山姆心不甘情不愿的状况下，逼不得已只能排除万难，一路送货并链接开若尔网络的过程中展开。玩家随着山姆的旅程，也会逐渐抽丝剥茧，厘清整个地球异变的来龙去脉，并深入了解时间雨和BT的起源、以及事实真相。

虚爆过后，也是明天过后 © Kojima Productions Co., Ltd.

《死亡搁浅》的实际游玩体验

《死亡搁浅》的游戏机制是玩家必须操作山姆，在类似半开放世界的大型地图上送货，玩家在接取送货任务后，能以手边既有物资，在游戏设定给你的框架内，发挥自己的想象力以及运用这些资源完成送货目标。

随着游戏的进程会逐渐开放不同的工具、甚至是载具，也会开放让玩家建筑方便山姆移动的交通建筑工事，这些建筑工事是可以某种程度的和随机其他玩家共享，你辛勤铺的桥、造的路，可以为其他玩家所用，为他们连结世界尽一份心力，同样的，其他玩家努力过的建筑结晶，也有机会成为你拯救世界的助力，每当开放了新工具、和新建筑，再回去旧地重游都会是不同的感受。

不过会随着游戏进度开放的，并不单纯只有玩家的助力，还有更多的阻碍，除了前面提到的不明怪物「BT」会主动袭击你、并间接破坏你的货物以外，还有许多敌对方的人类势力会对山姆抱有杀意。

但《死亡搁浅》实际上是不鼓励你战斗的，甚至可是说是拐个弯会惩罚你想要战斗这件事情，也因此你会发现浴血奋战之后的报酬，远远比不上你支付的物资价格和时间成本，你与其花这个钱、花这个时间去交战，还不如摸摸鼻子、夹紧大腿扛起货物逃得远远的，省下这个时间赶快再多送一张单还比较划算比较赚。

很多时候甚至是避战绕远路的好处，还远远大过正面应战，其实这个设定也没错，毕竟我们是送货员，而非战斗员，送货到府才是我们的使命，会惩罚我们想战斗，也算合情合理。

但，很诡异的是，如果你真的接受了山姆是个送货员，能避战就该避战的设定，你又会在主线中数度被坑，主线剧情中有多次段落是要求玩家必须正面和敌人交战，而且不给你平常讨生活的工具，天外飞来一笔的直接要你进入战斗，如果你跟笔者一样平常就是武斗派，即便这游戏不鼓励你战斗，还是会有事没事去找敌对势力喝喝茶，来玩个掳人捆绑；或是平常就习惯就像修车工身上放个扳手一样，你身上也会放个番石榴以备不时之需，那面对这些强制交战的关卡，就可能感受还好，因为你已经有一定的应战经验。

但如果你真的乖乖当个人畜无害的送货小绵羊，那面对这些强迫战斗又不给移动资源的桥段，你心中大概只会有满满的爆粗冲动。

很多時候是你明知山有虎，但主線逼你只能朝向虎山行 © Kojima Productions Co., Ltd.

此外我们费心建筑出的那些交通建设，哪怕是说好听会给你维修机制，但实质上都是消耗品，因为时间雨会老化你的建筑与道路，即便你的建筑获得很多玩家的青睐，也只是推迟道路的消失，只要你没定时开游戏维护，该来的还是逃不掉；这也是时间雨设定用得很巧妙的一个点，除了故事上可以悬疑的合情合理以外，在游戏机制上还可以用来拖慢你的游戏进度。

《死亡搁浅》的实际游玩体验，比较重点的部分就这些，甚至还因为这游戏的核心体验就是送货、和走路，甚至被不少消费者戏称为「送货仿真器」和「走路仿真器」，可说是相当前卫，也因此如果你没有对送货、对走路特别有着难以磨灭的热情，那这个游戏的概念确实很前卫，但玩法也确实就是这么单薄没错。

新颖和成熟两个词未必是对立的，但很多时候不可避免的会是两条并行线、难以有所交集，《死亡搁浅》的游戏概念是新颖的，但离成熟两字的确尚有一段相当遥远的距离。

《死亡搁浅》在剧情上的演出表现

前面有提到，有个好的故事设定是一门功夫、而如何把故事说好更是一门学问，小岛秀夫以往在背景的营造上都是相当用心，但在这次的《死亡搁浅》，小岛究竟有没有把故事说好，就是每个玩家心中各有一把尺。

如果你是《潜龙谍影》系列作的长期玩家，不是单纯只打过一两片就蜻蜓点水一下的那种，那你就会知道《潜龙谍影》当中的众多主要人物立场，都是说跳反就跳反的，甚至还是『我又跳出去了』、『我又跳进来了』，一而跳再而跳的那种，虽然都会事后诸葛用各种游戏外的文件设定、以及政治利益、深层阴谋、甚至是多面谍等等原因去圆这些理由和起因，但始终都是带有不少比例的粗糙和牵强。

既然《潜龙谍影》和《死亡搁浅》都是同个爹，那自然《死亡搁浅》也难逃这样的影响；如果你认真对游戏内的文件、以及每个人物在不同时间点的动机深究，你会发现因为这些人物本身的行为和心态，在时间轴的推进上是有所矛盾，因而间接导致剧情发展的逻辑上其实漏洞百出。

你单独只看过场影片的话，剧情就是雷声大雨点小又拖了一点，还好你单独只看游戏内文件的话，这些背景设定和心境转折都还在合理范围，也过得去。

但如果你自己认真看完所有对话、看着过场影片、又对着文件内的设定，你就会发现剧情的演出上，有着不少难以自圆其说，单纯为转折而转折的粗糙桥段，这也让《死亡搁浅》的细节禁不起推敲，前阵子有一部电影的台词颇适合《死亡搁浅》想带给玩家的意境，那句台词叫做『别试着理解它，去感受它』

不被当人看、并被其他角色定位为工具消耗品，但对山姆和玩家是不离不弃、绝不跳反的好伙伴BB－布桥婴。游戏前会觉得这画面和BB颇为惊悚，但通关后你会知道，BB不仅是你的靠谱战友，也是你在游戏内少有的温暖救赎。

《死亡搁浅》的核心主题－人与人之间的连结

本作制作人小岛秀夫在媒体访谈时有提过，《死亡搁浅》中几乎没有奖励机制，正是他认为人与人之间的无偿互助，就是他想宣扬的「连结」，而玩家在协助他人之后，获得的「按赞」就是小岛认为最大的奖励，同时也是另一种形式的连结。

《死亡搁浅》透过孤独而且漫长的游戏过程，让情绪的种子深深埋在玩家心中，并刻意透过很多枯躁、单薄的游戏方式，拖慢玩家的进程、同时去灌注和滋养这颗种子，以及增加玩家的代入感，那无可否认的，如果你全程都是亲手打完这个游戏，亲自陪伴山姆、连结美国、拯救世界，那最后这颗种子成长茁壮、开花结果的时候，确实能体会到无比的感动和共鸣。

而在开花结果之前，还有一个更根本的问题在于，不是每个消费者都能接受前面这种漫长乏味的灌注种子方式。

游戏发售后，在人气投票中名列前茅的心人（Heartman，由Nicolas Winding Refn饰演）

顺便一提，本作人气投票得分最高女性角色正是BB © Kojima Productions Co., Ltd.

《死亡搁浅》在正式发售后的消费者争议

由于本作过度阳春的游戏机制，在不少消费者眼中也被认定为一种敷衍了事，认为所谓的送货，而且不鼓励应战、和你辛辛苦苦铺好的道路居然是变相消耗品的这种玩法，只是在粉饰内容不足、创意不够、游戏整体太过松散，藉以用来刻意拖时间的一种说词。

一部份的支持者，认为小岛开创出一个全新但枯燥的游戏方式是一种前卫，认为正是这份枯燥，体现出了人与人之间连结的重要性；相对的也有另一批声浪，认为本作的游戏方式空洞单薄、草率敷衍，是一种假借前卫之名、但实为便宜行事的傲慢。

有的意见认为剧情演出优秀，紧张悬疑和引人入胜、双方兼具，但送货造路游戏拖沓；也有人完全抱持相反看法，认为主线叙事方式过度制造悬念以致拖泥带水，而且重要故事背景在主线中留白过多，明明都给你拖戏了，结果还是讲不清楚说不明白、依然得靠游戏内文件补充，但对送货送出连结这件事情倍有共鸣，觉得相当动人，而且新奇奔放。

有人认为剧情演出优秀，游戏机制空洞，也有看法是反过来、认为剧情演出尾大不掉、但游戏玩法別出心裁 © Kojima Productions Co., Ltd.

甚至也有人认为，如果《死亡搁浅》不是凭借小岛秀夫的光环、也不是间接的透过小岛秀夫吃了《潜龙谍影》的豆腐，那本作就不会是赞否两论，而会是压倒性负面评价。

在《死亡搁浅》的各样评论中，你可以发现对于游戏当中同一个要素的诸多不同看法，当中也不乏感受是180度完全相反的评论，《死亡搁浅》就是这么一款集各种声浪于一身的争议大作。

送货模拟器并非浪得虚名，如何抗货、如何配重也是一门大学问 © Kojima Productions Co., Ltd.

《死亡搁浅》核心理念，与在游戏历史上的大破大立

不可否认的是，即便玩法单薄、机制阳春，甚至是角色之间的动机以致剧情的逻辑上都存在一定程度的漏洞，不过如果你是亲自从头到尾确实通关这个游戏，《死亡搁浅》在回馈给玩家的情感共鸣是有感的，甚至可能对某些玩家来说这个共鸣和回馈是相当巨大。

《死亡搁浅》这游戏在不少面向上的火候都还稍嫌不足，如果你没有对送货玩法、或铺桥造路特别有共鸣，那《死亡搁浅》的游戏性也略为淡薄，让不少亲自买片、甚至是首发原价支持本作的消费者，觉得小岛秀夫这块招牌是远远名过于实。

不过尤其在这个游戏开发成本通膨大爆炸的时代，《死亡搁浅》作为树立出新玩法、新理念、继往开来的第一支作品，很多时候粗糙是在所难免、避无可避，而且在大作框架日渐僵化的游戏市场上，确实是需要这种愿意拿3A成本搏身家，敢于大破大立的作品存在。

《死亡搁浅》的整体核心机制、和叙事手法，与其说本作是一款作工严谨的产品，其实以整体调性而言，往自由奔放的艺术品那边还要靠拢得更多，这游戏比起鼓励你打破沙锅的去理解，其实更偏向让你去沉浸整个氛围去作感受。

同时本作以游戏来说好玩与否虽然颇有争议，但《死亡搁浅》确实淡化不少现今游戏的既有窠臼，而很多时代的「进步」和「进化」均是起源于淡化窠臼、跳脱框架。

因此要不要亲自支付这数十、上百小时的游戏时间、亲自陪伴山姆上路送货救世，这一切都依据于你的选择。

是否要亲身感受小岛秀夫的前卫思绪、是否要进场买片，捧场斗内这位愿意放手一搏的制作人，这一切也都取决于你。

该不该亲手拯救世界，这份决定权，如今，正在你的手中。 © Kojima Productions Co., Ltd.

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