Dino Raffault 与 Thibault Gachet 如何拍摄翼装飞行

2 分钟 The Taj Mahal Fly-by Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

眼见为实——Dino Raffault 和 Thibault Gachet深知这其中的道理。多年来，这对搭档一直在镜头后面，记录了一些最令人难以置信的空中飞行特技。虽然他们并没有一直在飞行，但他们每时每刻都与运动员在一起，捕捉他们的勇敢，帮助他们与世界分享高清晰度的冒险经历。

Dino表示：“我们只是来这里拍摄。我们了解这项运动； 我们认识这些人。 我们知道什么时候该说些什么，什么时候该闭嘴。他们冒这个险。 我们只是作为他们飞行的见证。”

自 2010 年开始他的旅程以来，Dino 已经在滑雪、定点跳伞和众多空中运动等冒险运动中建立了强大的组合。在过去的 10 年里，他一直与法国电影摄影师 Thibault Gachet 合作。他们一起参与了奥地利Red Bull一些最著名的项目，包括天空之门和滨海夏朗德省 La Coubre 灯塔的翼装飞行（这是第一次以时速 270 公里飞越平地）。

他们最近的任务将他们带到了世界七大奇迹之一：阿格拉的泰姬陵。 在泰姬陵飞越项目中，三位法国跳伞运动员—— Frédéric Fugen、Vincent Cotte 与 Aurélien Chatard——身穿翼装飞越爱情纪念碑，降落在亚穆纳河对岸。

在一次采访中，Dino 和 Thibault 谈论了最新的冒险经历以及拍摄翼装项目的内容。

Frédéric Fugen about to jump out of the plane for the Taj Mahal Fly-by © Red Bull Staff

你们是如何为泰姬陵飞越项目做准备的？

Dino: “我们和奥地利Red Bull团队讨论了两年。在讨论开始时，想法是绕过团结塑像（Statue of Unity）（古吉拉特邦的 Sardar Vallabhai Patel 雕像）。 我们后来将其更改为侧边飞过（Taj fly-by）。 从考察到现在，我们花了一年的时间准备。“

你在侦察中寻找什么东西？

Thibault: “我们观察太阳的轨迹，观察拍摄当天的光线。 我们看风。 很多不同的东西。飞行者首先着重在他们的安全。 我们先寻找最佳拍摄角度。 但这完全取决于飞行。我们检查所有这些。 不同的角度，不同的镜头，不同的相机。“

Dino: “这超级复杂。 不是两个人朝着一个方向前进。 有很多因素。 我们总是说，‘一跳看一跳做’。 从地面上拍摄非常复杂。 但我们知道我们不能用直升机或飞机跟随翼装飞行器。要从飞机上拍摄，在机舱门口用相机是不可能的。 这就是为什么我们有一个与运动员一起飞行的相机。 如果有两名运动员在飞行，则还有一名手持相机跟随。”

运动员携带多少台相机？

Dino: “一个就可以了。 现在我们有了 360 度相机。 它改变了游戏规则。 在此之前，一名运动员会携带四台相机。现在，我们可以在一台相机上获得编辑所需的一切。”

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal © Red Bull Staff

在地面上，当运动员翼装飞行一段距离后，你们是否固定配备摄影机或工作人员？

Thibault: “对于飞越泰姬陵项目，我们专注于两个不同的地方。 最重要的一次是他们经过泰姬陵前面的时候。 此时我们有两台相机——一个广角镜头和一个长镜头。从地面拍摄的另一个重要点是他们打开降落伞的时间。 我们在着陆点安排了两名摄影师——一名带着长镜头捕捉他们从空中降落的画面，另一名带着三轴稳定器的摄影师可以在他们着陆时跟着他们跑。 它从来都不一样，但通常我们的相机永远不会少于三台。我们通常从地面拍摄三个角度。”

Dino: “这取决于跳了多少次。 对于这个项目，我们获得了一个重要的位置； 我们想拍一张以泰姬陵为背景的特别照片——一个选择大背景，一个选择特写。就是这样。 我们坚持这种情况很重要，并希望确保我们能够从这个角度提供真正清晰的东西。”面拍攝三個角度。

Thibault: “通常我们也使用无人机，但我们不能用于这个项目。 当我操作无人机时，我基本上和飞行员一起在空中。 我能看到他们，但他们看不到无人机。”

Frédéric landing at Gyarah Sidi © Focus Sports

您在这个项目中遇到的特殊挑战是什么？

Thibault：“最困难的事情是距离。 为了这个项目，运动员们飞得很高。 因此，我们面临的挑战是与他们和泰姬陵保持足够的距离，以便将运动员和纪念碑放在画面中。还有树木和许多其他东西，很难捕捉到清晰的视频。 结果对我们不利。每个项目都是不同的。”

单说摄制组，你要准备哪些突发事件？

Thibault: “我们这边可能发生最糟糕的事情是，如果我们在用长镜头拍摄时没能捕捉到画面中的运动员。 因为我们必须思考，‘他们会以很高的速度飞行吗？ 他们什么时候飞出画面？’ 他们从我们身边经过后，我们不可能再捕捉到他们的身影。”

Dino: “我们必须从他们离开飞机的那一刻起就开始捕捉他们，并且必须始终将他们留在画面中。 这也是为什么附在运动员身上的烟雾罐有助于我们发现他们的原因。”捉到他們的身影。

Frédéric Fugen landing at Gyarah Sidi with the Taj Mahal in the background © Red Bull Staff

什么是你拍摄的梦想项目或地点？

Dino: “我们和 Frédéric 有一个梦想，那就是在巴黎跳伞，飞越艾菲尔铁塔。 这是我们所有人的共同梦想。”

Thibault: “我们知道这很困难。禁止飞越巴黎塔，即使是直升机。 但这是一个梦想。 我们不常与运动员一起飞行，但我们以某种方式与他们一起飞行。 我们想和他们一起经历这场冒险行动。”

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