Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal
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翼装飞行

Dino Raffault 与 Thibault Gachet 如何拍摄翼装飞行

来自法国的王牌摄影师二人组，讨论了他们如何拍摄空中运动以及他们计划如何在印度阿格拉的泰姬陵拍摄飞越的行动。
作者 Deepti Patwardhan
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Frédéric Fugen

A member of the Soul Flyers, Frédéric Fugen is one of the most talented and innovative skydivers, wingsuit pilots and BASE jumpers on the planet.

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The Taj Mahal Fly-by

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

眼见为实——Dino Raffault 和 Thibault Gachet深知这其中的道理。多年来，这对搭档一直在镜头后面，记录了一些最令人难以置信的空中飞行特技。虽然他们并没有一直在飞行，但他们每时每刻都与运动员在一起，捕捉他们的勇敢，帮助他们与世界分享高清晰度的冒险经历。
Dino表示：“我们只是来这里拍摄。我们了解这项运动； 我们认识这些人。 我们知道什么时候该说些什么，什么时候该闭嘴。他们冒这个险。 我们只是作为他们飞行的见证。”
自 2010 年开始他的旅程以来，Dino 已经在滑雪、定点跳伞和众多空中运动等冒险运动中建立了强大的组合。在过去的 10 年里，他一直与法国电影摄影师 Thibault Gachet 合作。他们一起参与了奥地利Red Bull一些最著名的项目，包括天空之门和滨海夏朗德省 La Coubre 灯塔的翼装飞行（这是第一次以时速 270 公里飞越平地）。
他们最近的任务将他们带到了世界七大奇迹之一：阿格拉的泰姬陵。 在泰姬陵飞越项目中，三位法国跳伞运动员—— Frédéric Fugen、Vincent Cotte 与 Aurélien Chatard——身穿翼装飞越爱情纪念碑，降落在亚穆纳河对岸。
在一次采访中，Dino 和 Thibault 谈论了最新的冒险经历以及拍摄翼装项目的内容。
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal

Frédéric Fugen about to jump out of the plane for the Taj Mahal Fly-by

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你们是如何为泰姬陵飞越项目做准备的？

Dino: “我们和奥地利Red Bull团队讨论了两年。在讨论开始时，想法是绕过团结塑像（Statue of Unity）（古吉拉特邦的 Sardar Vallabhai Patel 雕像）。 我们后来将其更改为侧边飞过（Taj fly-by）。 从考察到现在，我们花了一年的时间准备。“

你在侦察中寻找什么东西？

Thibault: “我们观察太阳的轨迹，观察拍摄当天的光线。 我们看风。 很多不同的东西。飞行者首先着重在他们的安全。 我们先寻找最佳拍摄角度。 但这完全取决于飞行。我们检查所有这些。 不同的角度，不同的镜头，不同的相机。“
Dino: “这超级复杂。 不是两个人朝着一个方向前进。 有很多因素。 我们总是说，‘一跳看一跳做’。 从地面上拍摄非常复杂。 但我们知道我们不能用直升机或飞机跟随翼装飞行器。要从飞机上拍摄，在机舱门口用相机是不可能的。 这就是为什么我们有一个与运动员一起飞行的相机。 如果有两名运动员在飞行，则还有一名手持相机跟随。”

运动员携带多少台相机？

Dino: “一个就可以了。 现在我们有了 360 度相机。 它改变了游戏规则。 在此之前，一名运动员会携带四台相机。现在，我们可以在一台相机上获得编辑所需的一切。”
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal

Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal

© Red Bull Staff

在地面上，当运动员翼装飞行一段距离后，你们是否固定配备摄影机或工作人员？

Thibault: “对于飞越泰姬陵项目，我们专注于两个不同的地方。 最重要的一次是他们经过泰姬陵前面的时候。 此时我们有两台相机——一个广角镜头和一个长镜头。从地面拍摄的另一个重要点是他们打开降落伞的时间。 我们在着陆点安排了两名摄影师——一名带着长镜头捕捉他们从空中降落的画面，另一名带着三轴稳定器的摄影师可以在他们着陆时跟着他们跑。 它从来都不一样，但通常我们的相机永远不会少于三台。我们通常从地面拍摄三个角度。”
Dino: “这取决于跳了多少次。 对于这个项目，我们获得了一个重要的位置； 我们想拍一张以泰姬陵为背景的特别照片——一个选择大背景，一个选择特写。就是这样。 我们坚持这种情况很重要，并希望确保我们能够从这个角度提供真正清晰的东西。”面拍攝三個角度。
Thibault: “通常我们也使用无人机，但我们不能用于这个项目。 当我操作无人机时，我基本上和飞行员一起在空中。 我能看到他们，但他们看不到无人机。”
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly by the Taj Mahal

Frédéric landing at Gyarah Sidi

© Focus Sports

您在这个项目中遇到的特殊挑战是什么？

Thibault：“最困难的事情是距离。 为了这个项目，运动员们飞得很高。 因此，我们面临的挑战是与他们和泰姬陵保持足够的距离，以便将运动员和纪念碑放在画面中。还有树木和许多其他东西，很难捕捉到清晰的视频。 结果对我们不利。每个项目都是不同的。”

单说摄制组，你要准备哪些突发事件？

Thibault: “我们这边可能发生最糟糕的事情是，如果我们在用长镜头拍摄时没能捕捉到画面中的运动员。 因为我们必须思考，‘他们会以很高的速度飞行吗？ 他们什么时候飞出画面？’ 他们从我们身边经过后，我们不可能再捕捉到他们的身影。”
Dino: “我们必须从他们离开飞机的那一刻起就开始捕捉他们，并且必须始终将他们留在画面中。 这也是为什么附在运动员身上的烟雾罐有助于我们发现他们的原因。”捉到他們的身影。
Frédéric Fugen, Vincent Cotte and Aurélien Chatard fly over the Taj Mahal

Frédéric Fugen landing at Gyarah Sidi with the Taj Mahal in the background

© Red Bull Staff

什么是你拍摄的梦想项目或地点？

Dino: “我们和 Frédéric 有一个梦想，那就是在巴黎跳伞，飞越艾菲尔铁塔。 这是我们所有人的共同梦想。”
Thibault: “我们知道这很困难。禁止飞越巴黎塔，即使是直升机。 但这是一个梦想。 我们不常与运动员一起飞行，但我们以某种方式与他们一起飞行。 我们想和他们一起经历这场冒险行动。”
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