2023漂移大师欧洲锦标赛行程公布

漂移大师欧洲锦标赛 (DMEC) 将于 2023 年迎来新赛季，您将再次能够在奥地利Red Bull TV 上观看决赛现场直播报道。 与 2022 赛季一样，本赛季有六轮赛程，分别在爱尔兰、瑞典、芬兰、拉脱维亚、德国和波兰举行。

2023 赛季于 5 月在爱尔兰的漂移之乡基尔代尔郡的蒙德罗公园拉开序幕，之后移师至瑞典、芬兰、拉脱维亚和德国，然后于 9 月在波兰举行收官战。芬兰站取代了去年阵容中的奥地利，该地点是 DMEC 的两个新分站之一。

Conor Shanahan and Adam Zalewski getting close at last year's Polish round © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

芬兰赛场的地点是 Huvivaltio Power Park，这是芬兰最大的主题公园，因此可以保证将以某种方式娱乐大众。位于华沙的波兰 PGE Narodowy 国家体育场是 DMEC 的另一个新场地。

2023 年赛事相关信息

01 2023漂移大师欧洲锦标赛行程

ROUND DATE COUNTRY LOCATION WATCH 1. May 6–7 Republic of Ireland Mondello Park Live/Replay 2. June 9–10 Sweden Drivecenter Arena Live/Replay 3. July 7–8 Finland Huvivaltio PowerPark Live/Replay 4. July 29–30 Latvia Bikernieki Circuit, Riga Live/Replay 5. August 17–18 Germany Ferropolis Live/Replay 6. September 15–16 Poland PGE Narodowy, Warsaw Live/Replay

02 世界拉力大赛赛车手 Kalle Rovanperä 承诺在 2023 年参加 DMEC 比赛

DMEC 系列赛的车手阵容有了令人兴奋的新成员，有消息称世界拉力锦标赛冠军车手Kalle Rovanperä 将参加今年比赛的四轮赛事。 具体来说，他将在瑞典、芬兰、德国和波兰参加比赛。

Rovanperä 并不是漂移的新手，他曾在芬兰国内参加过比赛，还在爱尔兰蒙德罗公园参加过2022 DMEC开幕式，在那里他以 42 人的成绩进入了 16 强。

对于他的参赛，Rovanperä 评论道：“我期待参加 2023 年漂移大师欧洲锦标赛。我一直想与全世界最好的顶尖车手一较高下我的漂移技术，并向车迷们展示我的实力。我会尽我所能挑战其他车手，为所有车迷展现一场精彩的表演。”

Rovanperä and his Toyota Supra will be coming to the DMEC this year © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

03 还有谁是关注的焦点

Rovanperä 将成为 DMEC 的明星焦点，但这项运动中还有许多其他知名人士。 漂移的本质意味着任何人只要在当天处于最佳状态就可以获胜。

例如，在 2022 赛季，DMEC 在六轮比赛中出现四名不同的获胜者，这是不可预测的最佳状态。 总冠军得主 Pole Piotr Wiecek 赢得了两轮比赛（爱尔兰和拉脱维亚），并被证明是其他地方表现最稳定的选手，但 Brit Oliver Evans（波兰）和两个爱尔兰兄弟 Conor（奥地利）和 Jack Shanahan 也取得了胜利 （瑞典和德国）。

Drifting's top brass – Piotr Wiecek and James Deane © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Those drifting bros – Conor and Jack Shanahan © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

其他可能成为本轮获胜者的名字还包括另一对兄弟，德国车手Johannes 与 Elias Hountondji、爱尔兰车手James Deane 和 Duane McKeever、挪威车手 Ørjan Nilsen、日本的 Naoki Nakamura 和立陶宛人 Benediktas Cibra。

04 在哪里观赏？

所有六轮 DMEC 的最后一天决赛将在奥地利Red Bull TV 上直播报导。相关日期和时间可点击 这里 了解。

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