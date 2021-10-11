Liam Lawson celebrates another DTM podium
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
DTM

Liam Lawson在德国霍根海姆胜出赢得车手排名领先地位

在德国霍根海姆(Hockenheim)倒数第2轮的比赛中，Liam Lawson冲线胜出，也增强了他在 DTM 世界冠军的领先地位。
作者 Paul Keith
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在霍根海姆拿下两场优异的成绩后，让 Liam Lawson 在前进诺里斯林(Norisring)赛季封关战前的一周时间内，扩大了他在 DTM 车手冠军积分榜上的领先优势。这位 19 岁的新西兰籍车手，在进入最后1轮比赛前，目前领先最接近的劲敌14 分。他还有很多可以发挥的空间，但这位新秀在冠军赛中已居领先地位。
Liam Lawson celebrates after extending his championship lead at the DTM at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
Liam Lawson celebrates after extending his DTM championship lead
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
Lawson的队友 Alex Albon ，在周六的比赛表现出色，目前锦标赛排名晋升至第5，这位泰国籍车手在周六以第2名的成绩完赛。之后周日的比赛排名第6，为车队赢得关键积分，帮助 Red Bull AlphaTauri AF Corse保持车队领先地位，并以 68 分的稳健领先优势，夺得车队冠军殊荣。
进入周末，Lawson的目标很简单，他希望带着尽可能更多积分离开霍根海姆。他所驾驶的法拉利 488 GT3 Evo 2020 赛车，有着令人注目的Red Bull涂装，他在周六赛事稍晚赛段，被Mike Rockenfeller超越后差点错过颁奖台殊荣，这位德国籍车手利用了更新的轮胎策略。
DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheim
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
周日，Lawson排位拿下第3，并在比赛后55 分钟，追进1位晋至第2名——他在本赛季 14 场比赛中，第9次登上颁奖台（包括3场胜利）。
Lawson 表示：我有一个非常好的开始，可以防守第3名位置。前几圈确实很艰难，但后来我超越了 Kelvin van der Linde。我猜他误判了剎车时间，在维修区出站时，我又设法再次超越了他。总而言之，我的比赛节奏与速度非常好。能在诺里斯林(Norisring)比赛前，取得领先真是太棒了，但每个周末都会发生变化。今天，我们拥有重量优势，下次轮到Kelvin将拥有重量的优势。
Alex Albon pictured at the DTM at Hockenheimring, Germany on October 3, 2021.
Alex Albon masterfully managed his tyres at the DTM in Hockenheim
© Julian Kroehl/Red Bull Content Pool
于此同时，Albon在周六的表现，也受到大家的关注与瞩目，将他在AlphaTauri 车队的法拉利 488 GT3 Evo 2020赛车，一路冲进第2名。排位赛取得第 9 位后，Albon发挥了轮胎最大的功性能，终场冲线获得第6名；并在周日为车队赢得另一项重要的积分。
Albon 解释道：让我们昨天的比赛变得更伟大，变成是我们今天的难题。我们昨天在第2次比赛中使用了新轮胎并利用了它，但这也意味着我们今天必须使用旧轮胎进行第1次比赛，这使得处境变得非常困难。在我们进站后，我的速度再次变得非常强劲，但我必须承受额外的重量，而且赛车也受到了很大的伤害，所以我只能拿到 P6。总而言之，这是一个还不错的周末。
下周末在诺里斯林举行的最后1轮冠军赛仅提供 96 个积分，这使 AF Corse 车队处于强势地位。在车手锦标赛中提供 56 分，另一项可靠的结果应该是看Lawson在短短一周的时间里，能否在其新秀赛季中名列前茅取得胜利的殊荣。

德国房车赛(DTM)第7轮第1场比赛结果

  1. Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline
  2. Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  3. Mike Rockenfeller (德国) – Team ABT Sportsline
  4. Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  5. Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT

德国房车赛(DTM)第7轮第2场比赛结果

  1. Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward
  2. Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse
  3. Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT
  4. Philip Ellis (瑞士) – Mercedes-AMG Team Winward
  5. Dani Juncadella (西班牙) – Mercedes-AMG Team HRT
  6. Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse

2021 德国房车赛(DTM)车手总排名(第7轮赛事后)

  1. Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 206 points
  2. Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline 192
  3. Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT 180s
  4. Marco Wittmann (德国) – Walkenhorst Motorsport 165
  5. Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 130

2021 德国房车赛(DTM)车队总排名(第7轮赛事后)

  1. Red Bull AlphaTauri AF Corse 336分
  2. Team ABT Sportsline 268分
  3. Mercedes-AMG Team Winward 252分
  4. Mercedes-AMG Team HRT 208分
  5. Walkenhorst Motorsport 165分
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