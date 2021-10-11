在德国霍根海姆(Hockenheim)倒数第2轮的比赛中，Liam Lawson冲线胜出，也增强了他在 DTM 世界冠军的领先地位。

在霍根海姆拿下两场优异的成绩后，让 Liam Lawson 在前进诺里斯林(Norisring)赛季封关战前的一周时间内，扩大了他在 DTM 车手冠军积分榜上的领先优势。这位 19 岁的新西兰籍车手，在进入最后1轮比赛前，目前领先最接近的劲敌14 分。他还有很多可以发挥的空间，但这位新秀在冠军赛中已居领先地位。

Liam Lawson celebrates after extending his DTM championship lead © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Lawson的队友 Alex Albon ，在周六的比赛表现出色，目前锦标赛排名晋升至第5，这位泰国籍车手在周六以第2名的成绩完赛。之后周日的比赛排名第6，为车队赢得关键积分，帮助 Red Bull AlphaTauri AF Corse保持车队领先地位，并以 68 分的稳健领先优势，夺得车队冠军殊荣。

进入周末，Lawson的目标很简单，他希望带着尽可能更多积分离开霍根海姆。他所驾驶的法拉利 488 GT3 Evo 2020 赛车，有着令人注目的Red Bull涂装，他在周六赛事稍晚赛段，被Mike Rockenfeller超越后差点错过颁奖台殊荣，这位德国籍车手利用了更新的轮胎策略。

DTM championship leader Liam Lawson in action at Hockenheim © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

周日，Lawson排位拿下第3，并在比赛后55 分钟，追进1位晋至第2名——他在本赛季 14 场比赛中，第9次登上颁奖台（包括3场胜利）。

Lawson 表示：我有一个非常好的开始，可以防守第3名位置。前几圈确实很艰难，但后来我超越了 Kelvin van der Linde。我猜他误判了剎车时间，在维修区出站时，我又设法再次超越了他。总而言之，我的比赛节奏与速度非常好。能在诺里斯林(Norisring)比赛前，取得领先真是太棒了，但每个周末都会发生变化。今天，我们拥有重量优势，下次轮到Kelvin将拥有重量的优势。

Alex Albon masterfully managed his tyres at the DTM in Hockenheim © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

于此同时，Albon在周六的表现，也受到大家的关注与瞩目，将他在AlphaTauri 车队的法拉利 488 GT3 Evo 2020赛车，一路冲进第2名。排位赛取得第 9 位后，Albon发挥了轮胎最大的功性能，终场冲线获得第6名；并在周日为车队赢得另一项重要的积分。

Albon 解释道：让我们昨天的比赛变得更伟大，变成是我们今天的难题。我们昨天在第2次比赛中使用了新轮胎并利用了它，但这也意味着我们今天必须使用旧轮胎进行第1次比赛，这使得处境变得非常困难。在我们进站后，我的速度再次变得非常强劲，但我必须承受额外的重量，而且赛车也受到了很大的伤害，所以我只能拿到 P6。总而言之，这是一个还不错的周末。

下周末在诺里斯林举行的最后1轮冠军赛仅提供 96 个积分，这使 AF Corse 车队处于强势地位。在车手锦标赛中提供 56 分，另一项可靠的结果应该是看Lawson在短短一周的时间里，能否在其新秀赛季中名列前茅取得胜利的殊荣。

德国房车赛(DTM)第7轮第1场比赛结果

Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Mike Rockenfeller (德国) – Team ABT Sportsline Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT

德国房车赛(DTM)第7轮第2场比赛结果

Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT Philip Ellis (瑞士) – Mercedes-AMG Team Winward Dani Juncadella (西班牙) – Mercedes-AMG Team HRT Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse

2021 德国房车赛(DTM)车手总排名(第7轮赛事后)

Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 206 points Kelvin van der Linde (南非) – Team ABT Sportsline 192 Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT 180s Marco Wittmann (德国) – Walkenhorst Motorsport 165 Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse 130

2021 德国房车赛(DTM)车队总排名(第7轮赛事后)

Red Bull AlphaTauri AF Corse 336分 Team ABT Sportsline 268分 Mercedes-AMG Team Winward 252分 Mercedes-AMG Team HRT 208分 Walkenhorst Motorsport 165分

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