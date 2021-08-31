本周末，AF Corse车队将在两条著名赛道进行两场精彩的比赛——纽伯格林 DTM 和利曼 24 小时耐力赛。车队老板Amato Ferrari解释了他们的计划。

这个周末对Amato Ferrari和他的车队来说将会是格外重要，因为他们将在两条传奇赛道上，面临两项截然不同的挑战。AF Corse 是 GT 赛车界最成功的车队之一，他们将在 2021 DTM 赛季第4轮比赛由车手Liam Lawson 和 Alex Albon 在纽博格林以 Red Bull Alpha Tauri AF Corse 之名驾驶Ferrari 488 GT3 Evo 2020s赛车应战。

在此同时，车队还将参加全世界最负盛名的耐力赛——利曼 24 小时耐力赛，该赛事系从传统的 6 月中旬延期至今。

车队创办人兼负责人Amato Ferrari（AF Corse车队为其名字前缀的“AF”）表示，车队将大步前进：我们准备在不同的锦标赛中同时应战比赛。在利曼和 DTM 的情况下，我们正在谈论的是两个主要的挑战，但我们并不担心。因为我们总是全力以赴。

Alex Albon und Liam Lawson © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Amato（与Enzo Ferrari没有关系）一直参加房车比赛，直到 1994 年他在 28 岁时退役。但他继续在意大利北部的皮亚琴察市管理自己的车队，与Ferrari和Maserati建立了稳固的合作关系，并在参加意大利超级房车比赛3个赛季之后，他创立了 AF Corse车队。

该车队原由Maserati部署，负责举办单一品牌系列赛圣马力诺杯(Trofeo Cup)。 2004 年，AF Corse车队开始在 FIA GT 锦标赛中采用Maserati MC 12跑车。 从 2006 年开始，车队驾驶Ferrari F430s，在银石赛道赢得了第1场胜利，后来又在斯帕 24 小时耐力赛夺冠。

Liam Lawson fährt im atemberaubenden Ferrari 488 GT3 Evo 2020 © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

当 2010 年国际汽联 GT 锦标赛停赛后，AF Corse车队遂参加了 GT2 类别的利曼系列赛，直到今天仍然是 GT 赛车的中坚力量。目前，AF Corse 车队还参与了世界耐力锦标赛（其中利曼是巅峰）、欧洲 GT 世界挑战赛、欧洲和亚洲利曼系列赛、美国 IMSA 锦标赛、国际 GT 公开赛，当然还有德国房车大师赛(DTM)。

Amato 肯定的表示：多年来，由于我们对此类比赛的热情以及为我们提供的机会，我们越来越常进入 GT 赛车赛事。而事实证明，这是一个非常令人满意的进展。

他补充表示：能够与Ferrari合作是我们莫大的荣幸，Ferrari是全世界最重要的汽车品牌，由于他们辛勤的工作与努力，创造了独一无二的胜利记录。

Red Bull AlphaTauri AF Corse schiebt Liam Lawsons Ferrari in die Garage © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Amato表示：到目前为止，对车队及其两位车手来说，本赛季进展顺利，逐渐受到瞩目的新星Lawson和经验丰富的 F1 试车手Albon分别排名第２和第５名。这只是我们在 DTM 赛事的第１年，我们正为冠军而战，无论是车手还是车队。 我们对车手和车队迄今为止所做的努力感到满意，但这是一个非常漫长的赛季。随着竞争越来越激烈，我们必须在下半场稳扎稳打。

但Ferrari已经在展望未来的发展：能与Red Bull一起合作，参加 DTM 赛车是一项很棒的项目。更重要的是，我们可以信任非常快的车手。我们正在考虑并希望在 2022 年继续参加 DTM 比赛。在 9 月或 10 月，我们将对2022 DTM 会有更明确的看法。

Alex Albon in Top-Form bei Regen in der DTM © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

来到利曼赛事，在 GTE Pro 中获得 3 场胜利，并在迄今为止的 6 场 DTM 比赛中取得１场胜利，我们问了 Amato ，他对哪场胜利最为满意？他笑着说：最好的胜利永远是下一次。

希望他们在这个周末能有多项的庆祝活动......

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