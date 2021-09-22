随着锦标赛渐入高潮，在亚森赛道拿下第2座颁奖台殊荣，Red Bull AlphaTauri AF Corse 在 DTM 车手积分榜上领先 10 分。

新西兰籍Liam Lawson ，周末前往历史悠久的亚森 TT 赛道，本赛道被全世界的摩托车迷称为“速度的教堂”期待上一轮在奥地利Red Bull赛道上出色的表现，本站能够再下一城。堂”期待上一輪在奧地利Red Bull賽道上出色的表現，本站能夠再下一城。

对Lawson而言，起跑开始尽可能做到最好，因为Red Bull AlphaTauri AF Corse 车手在周六的第1场比赛中获得杆位，并设法与最终的比赛冠军Marco Wittmann展开一番对决。

尽管驾驶Ferrari 488 GT3 Evo 2020另增夺冠的25 公斤负重，但Lawson仍在方格旗的视线范围内取得最后的胜利。这是在荷兰的第1场比赛，引发许多戏剧性的影响与事端，两次安全车出场为赛事增添不少特色与爆发力，而Lawson沉着应战，终场在方格旗挥舞下赢得第3名殊荣。

Alexander Albon and Liam Lawson on the grid in Assen © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

在周日的第6轮比赛中，Lawson 与 Red Bull AlphaTauri AF Corse的队友Alex Albon 居第2排发车位，分占第3和第4名，尽管灯灭起跑落后了一个位置，位居第4，但好在维修进站采取了巧妙的策略，得以让Lawson反败为胜，进攻至第2位。

与周六的第5回合一样，Lawson在最后赛段对比赛领先者Lucas Auer发动了明显的攻击行动， Albon在周日的比赛以第5名完赛，而这位Ferrari车手终场冲线拿下第2名殊荣。

LIam Lawson clocked up two podium finishes in Assen © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Lawson赛后表示：取得领先是非常正面与积极的，现在我们需要在最后两轮比赛中保持领先态势。今天的速度很好。我在比赛中全力以赴，并试图追上 Lucas Auer的速度，但最终我无法接近，所以在此祝贺他及他的团队。

本赛季，Lawson在8场赛事已有3场登上颁奖台佳绩，他连续第2场比赛表现优异，令人留下深刻印象，周末他在积分榜上的成绩领先Wittmann 10 分，并在最后仅剩4场比赛的情况下，帮助Red Bull AlphaTauri AF Corse，将其在车队比赛中的领先优势扩大到 58 分。

赛事一结果 (前5名):

Marco Wittmann (德国) – Walkenhorst Motorsport Mirko Bortolotti (意大利) - T3 Motorsport Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Maximilian Götz (德国) – Mercedes-AMG Team HRT Christian Klien (奥地利) – JP Motorsport

赛事二结果 (前5名):

Lucas Auer (奧地利) – Mercedes-AMG Team Winward Liam Lawson (新西兰) – Red Bull AlphaTauri AF Corse Marco Wittmann (德国) – Walkenhorst Motorsport Kelvin van der Linde (南非) – Team Abt Sportsline Alex Albon (泰国) – Red Bull AlphaTauri AF Corse

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