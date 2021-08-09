F1一级方程式赛车后备车手和 DTM 新秀Alex Albon，正在熟悉完全不同的赛车工作领域，以证明他重返 F1 赛车的实力。

当 Alexander Albon Ansusinha（赛车界的每个人都称他为Alex Albon）在 2021 赛季错过了F1一级方程式赛车的席位后，他未来的职业生涯明显受到了质疑。 不过，他仍给 Red Bull Racing Honda 车队负责人 Christian Horner 和赛车运动顾问 Helmut Marko 留下深刻印象，显然 Albon 应该会继续留在这个大家庭。
他被Red Bull Racing Honda 和 Scuderia AlphaTauri F1两大车队任命为后备车手，并在新面貌的德国房车系列 DTM 中获得了赛车席位，该系列现在使用 GT3 赛车。从 F1 仿真器的工作转换到驾驶 AF Corse 的Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT 赛车，再返回仿真器是一项非常不寻常的工作，但 Albon 适应得很好。
经过两轮和4场 DTM 比赛后，这位伦敦出生的车手在 DTM 赛事积分榜上排名第5，本周末将在比利时佐尔德赛道参加下一场比赛。Albon 表示：“我之前从未在那里参加过比赛，但我们像其他车队一样进行了半天的测试。这是一条技术性很强的赛道，但可以提供很多的乐趣。我期待Audi和Mercedes的车手是强大的，不过，我们的速度也不错。”
他很高兴有机会参与 DTM 比赛，因为“这是保持敏锐度和专注力，并熟悉速度的好方法。”由于他对 F1 的承诺，在比赛周末作好预备车手的角色，Albon不会参加全部DTM 锦标赛。届时，他将会错过斯皮尔伯格、霍根海姆和诺里斯林三站的比赛，这项参赛将会移至 10 月 8 -10 日，因为他们与 F1 的赛事相冲突。
他解释道：“这就是为什么我不是冠军的有力竞争者，但我会在比赛中尽我最大的努力来协助车队并获得更多的经验。”
当Alex不能参加 DTM 时，他的席位将由新西兰籍车手Nick Cassidy替代。 Cassidy 的同胞 Liam Lawson目前以 Red Bull Racing 的角色参与Ferrari赛车，并且在即将到来的 Zolder锦标赛排名第2，仅比领先者 Kelvin van der Linde 少了 4 分。
我们在这类型的赛车下压力要小得多，但赛事是令人兴奋且更具侵略性。
我们在这类型的赛车下压力要小得多，但赛事是令人兴奋且更具侵略性。
为公平竞争而引入的性能平衡 (BOP) 规则，对 F1 车手来说也是新的见识：“在某些比赛中，你对 BOP 的感觉非常清楚，而在其他比赛中则不太明显。” DTM 比赛的获胜者将在下一场比赛中增加 25 公斤的重量，差点也适用于比赛中获得第２名和第３名的赛车，分别额外增加 18 公斤和 15 公斤。 “这与 F1 完全不同，F1 一切都与性能提升有关。如果你在 DTM 中跑得快，你会受到判罚，但事实就是如此。规则让DTM 对许多品牌增加了吸引力，而 BOP 则发挥了作用。”
Albon 也对 AF Corse 提供的支持感到非常高兴，AF Corse 是 GT 赛车、世界耐力锦标赛 (WEC) 和其他几项系列赛中最有经验和最成功的车队之一。他表示：他们在非常高的水平上竞争。这些人都非常热情。意大利人有一颗赛车的心，我们能够得到Ferrari的支持至关重要。
车手之间的竞争水平对Alex来说并不奇怪：“它非常高。你会意识到在 GT3 的经验是多么重要，因为那些车手太优秀了。他们知道汽车的每一寸以及如何处理性能平衡（BOP），这方面我仍要多多学习。”
在英国米尔顿凯恩斯的Red Bull Racing总部 ，负责 F1 仿真器测试是 Albon 职责的重要部分。他表示：“在匈牙利大奖赛之前，我在仿真器上工作了４天。 为提升赛车的性能花费了大量的时间和精力，包括为 2022 年新款赛车进行的研发工作。”
尽管有可能转战电动方程式赛车的传言不断，但他的重点仍然是在下个赛季重返 F1 首发的阵容，并且他正努力实现这一目标。“在这种情况下，你总是必须对更多的选择持开放的态度，比如印地赛车或电动方程式，但只要有机会留在Red Bull大家庭，我会毫不犹豫接受。”
显然地，Albon 在仿真器方面做得很好，正如 Helmut Marko认同的那样：“他是我们仿真器中最好的车手。他对车队发展的贡献非常重要。”
这对 Albon 来说听起来是个好消息，希望还会有更多正面评价出现。
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