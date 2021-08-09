F1一级方程式赛车后备车手和 DTM 新秀Alex Albon，正在熟悉完全不同的赛车工作领域，以证明他重返 F1 赛车的实力。

当 Alexander Albon Ansusinha（赛车界的每个人都称他为Alex Albon）在 2021 赛季错过了F1一级方程式赛车的席位后，他未来的职业生涯明显受到了质疑。 不过，他仍给 Red Bull Racing Honda 车队负责人 Christian Horner 和赛车运动顾问 Helmut Marko 留下深刻印象，显然 Albon 应该会继续留在这个大家庭。

他被Red Bull Racing Honda 和 Scuderia AlphaTauri F1两大车队任命为后备车手，并在新面貌的德国房车系列 DTM 中获得了赛车席位，该系列现在使用 GT3 赛车。从 F1 仿真器的工作转换到驾驶 AF Corse 的Ferrari 488 GT3 Evo 2020 GT 赛车，再返回仿真器是一项非常不寻常的工作，但 Albon 适应得很好。

Alex Albon im Red Bull AlphaTauri AF Corse Auto © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

经过两轮和4场 DTM 比赛后，这位伦敦出生的车手在 DTM 赛事积分榜上排名第5，本周末将在比利时佐尔德赛道参加下一场比赛。Albon 表示：“我之前从未在那里参加过比赛，但我们像其他车队一样进行了半天的测试。这是一条技术性很强的赛道，但可以提供很多的乐趣。我期待Audi和Mercedes的车手是强大的，不过，我们的速度也不错。”

他很高兴有机会参与 DTM 比赛，因为“这是保持敏锐度和专注力，并熟悉速度的好方法。”由于他对 F1 的承诺，在比赛周末作好预备车手的角色，Albon不会参加全部DTM 锦标赛。届时，他将会错过斯皮尔伯格、霍根海姆和诺里斯林三站的比赛，这项参赛将会移至 10 月 8 -10 日，因为他们与 F1 的赛事相冲突。

他解释道：“这就是为什么我不是冠军的有力竞争者，但我会在比赛中尽我最大的努力来协助车队并获得更多的经验。”

当Alex不能参加 DTM 时，他的席位将由新西兰籍车手Nick Cassidy替代。 Cassidy 的同胞 Liam Lawson目前以 Red Bull Racing 的角色参与Ferrari赛车，并且在即将到来的 Zolder锦标赛排名第2，仅比领先者 Kelvin van der Linde 少了 4 分。

Alex Albon im markanten Ferrari 488 GT3 in den AlphaTauri-Farben © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool 我们在这类型的赛车下压力要小得多，但赛事是令人兴奋且更具侵略性。 Alex Albon

我们在这类型的赛车下压力要小得多，但赛事是令人兴奋且更具侵略性。

为公平竞争而引入的性能平衡 (BOP) 规则，对 F1 车手来说也是新的见识：“在某些比赛中，你对 BOP 的感觉非常清楚，而在其他比赛中则不太明显。” DTM 比赛的获胜者将在下一场比赛中增加 25 公斤的重量，差点也适用于比赛中获得第２名和第３名的赛车，分别额外增加 18 公斤和 15 公斤。 “这与 F1 完全不同，F1 一切都与性能提升有关。如果你在 DTM 中跑得快，你会受到判罚，但事实就是如此。规则让DTM 对许多品牌增加了吸引力，而 BOP 则发挥了作用。”

Red Bull, Ferrari und AlphaTauri sind ready für DTM-Action! © Julian Kroehl/Red Bull Content Pool

Albon 也对 AF Corse 提供的支持感到非常高兴，AF Corse 是 GT 赛车、世界耐力锦标赛 (WEC) 和其他几项系列赛中最有经验和最成功的车队之一。他表示：他们在非常高的水平上竞争。这些人都非常热情。意大利人有一颗赛车的心，我们能够得到Ferrari的支持至关重要。

车手之间的竞争水平对Alex来说并不奇怪：“它非常高。你会意识到在 GT3 的经验是多么重要，因为那些车手太优秀了。他们知道汽车的每一寸以及如何处理性能平衡（BOP），这方面我仍要多多学习。”

在英国米尔顿凯恩斯的Red Bull Racing总部 ，负责 F1 仿真器测试是 Albon 职责的重要部分。他表示：“在匈牙利大奖赛之前，我在仿真器上工作了４天。 为提升赛车的性能花费了大量的时间和精力，包括为 2022 年新款赛车进行的研发工作。”

Alex Albon bereit sich auf sein DTM Debut vor © Julian Kroehl / Red Bull Content Pool

尽管有可能转战电动方程式赛车的传言不断，但他的重点仍然是在下个赛季重返 F1 首发的阵容，并且他正努力实现这一目标。“在这种情况下，你总是必须对更多的选择持开放的态度，比如印地赛车或电动方程式，但只要有机会留在Red Bull大家庭，我会毫不犹豫接受。”

显然地，Albon 在仿真器方面做得很好，正如 Helmut Marko认同的那样：“他是我们仿真器中最好的车手。他对车队发展的贡献非常重要。”

这对 Albon 来说听起来是个好消息，希望还会有更多正面评价出现。

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