Max Verstappen 带着巨大的期望，来到36 年来首场荷兰大奖赛 – 一举夺回冠军宝座，赢回领先地位。

不久之前，当年轻的 Max Verstappen晚上将头埋在枕头里时，他的梦想可能是这样的：有一场F1主场大奖赛，全场挤满了身穿橙色衣服的荷兰热情车迷，终场以站上最高领奖台的方式赢得比赛，让整个国家陷入疯狂的境界，进而赢回F1一级方程式世界锦标赛领先地位。听起来很棒，对吧？但如果现实更令人满意呢？

对23 岁的车手而言，周日在赞德沃特举行的荷兰大奖赛-这是 F1大奖赛 36 年来第1次在北海沿岸的赛道举行赛事，纯粹是因为他受欢迎程度—那就是 Red Bull Racing Honda 的明星，他的第 17 座大奖赛胜利，毋庸置疑也是最特别的一场胜利。

周末这场赛事，涌进超过 20 万的人群共襄盛举，其中 99% 的人似乎都穿着橙色 T 恤，挥舞着橙色旗帜或挥舞着橙色闪光棒，似乎每一圈都在热闹地欢呼着。在比赛结束后，看到他们心目中的英雄站上了颁奖台的最顶端，并再次取得冠军争夺战的领先地位。

是的，这场胜利和其他任何一场胜利一样值得 25 分，但无论从这里发生了什么，F1 自 1985 年以来，第1次造访赞德沃特，都将成为Verstappen的赛季中最令人难忘的周末之一。当然，也不只是为了Max。

一处具有现代感的经典赛道、一周前在比利时令人失望之后的闪耀阳光、由 F1、当地 DJ震耳欲聋的舞曲和几种成人饮料促动派对般的气氛，所有这些的结合，创造了大奖赛最棒的氛围，只要大多数围场上的常客能记住，大奖赛的热闹气氛就会持续不断。

周日下午有 20 位车手登上了赛道，但在场观众眼里只看到两位车手-杆位上的Verstappen，和与他并列前排的主要冠军对手Lewis Hamilton (Mercedes车队)。

Alle Augen waren nur auf einen Fahrer gerichtet. © Getty Images/Red Bull Content Pool

在快速、流畅和狭窄的布局中超车非常重要，因此在前 10 秒内可以确定比赛的最后胜负。Verstappen发车后，比赛就在他的掌控之中，这位主场英雄在8圈取得领先后，即决定第1次进站换胎。

你甚至不需要看到 Verstappen 的进展情况；但当他每次经过 4.3公里布局的看台时，你总能听到庞大粉丝疯狂的欢呼声。当72 圈终于完成后，随之而来是一片震耳欲聋的尖叫声-以及大量橙色的烟雾飘向空中。

这里是 Verstappen 创造神奇星期天的历程-以及一场真正激动人心的比赛是如何开始的。

Max的惊奇日

Verstappen 在国内有多受欢迎？在赞德沃特赛道呼啸奔驰之前，Verstappen星期四的赛道步行，吸引了一群聒噪的摄影师，看台上有一大群欢呼的粉丝，甚至还有一排寻求签名和自拍的执法人员。此时，距离比赛日还有3天。

这样的压力可能会让任何人都感到喘不过气来，但Verstappen总能从容应对。即使在排位赛，他从 3 号弯压过路沿石错过了换档，然后在他离开最后一个弯道时出现减阻系统(DRS) 故障，但在过去的7场比赛中，他仍然以 0.038 秒的优势打败Hamilton。

Mercedes在周日战略性地加大了压力，在比赛的第1阶段让Valtteri Bottas在赛道上的时间更长，试图在第1次进站后，让Verstappen回到Hamilton的范围内。尽管如此，Verstappen在第 31 圈果断地与Bottas交锋，以足够的优势取得领先，在9圈后进行第2次也是最后一次进站，并从那里掌控了全局。

72 Runden lang feierte das Publikum eine Party in orange. © Getty Images/Red Bull Content Pool

这就是比赛的节奏-90 分钟 72 圈-除了Hamilton（第2）和Bottas（第3）之外，所有车手都被这位奔驰的荷兰人圈了起来，他在他的出生国（比利时）取得了罕见的胜利，并在7 天内代表自己国家（荷兰）赢得光荣的胜利。

这是他今年赛季的第7场胜利，终场以 3 分的优势超越Hamilton，重新夺回冠军赛领先地位。

Verstappen赛后表示：这真是太不可思议了，他的声音在狂热车迷的喧嚣声中掩盖了。

“进入周末大家对我的期望很高，要实现这一点绝非易事，但我很高兴能在这里获胜并取得领先。这真是美好的一天。＂

“起步很重要，我认为我们做得很好，Mercedes车队试图阻挠我。但我们一直都反击得很好。我们对整个车队的表现感到非常满意。”

Red Bull Racing车队负责人Christian Horner认为开场 10 秒是关键。

Horner表示：像这样的比赛从来都是不容易的，最重要的是开始。

“我们知道，根据Mercedes的选择，他们采分割（战术），他们正是这样做的。对我们来说，比赛中最重要的部分是让Max超越Valtteri,，他很快就做到了，在那之后，我们就可以锁定Lewis。

“这是一场艰难的战役，他们每圈争战的范围皆在十分之一秒内。所以，这是一场了不起的战斗。”

Checo 努力得偿回报

Verstappen 的队友Sergio Pérez 是周末之前，从未在赞德沃特赛道参加过任何类别比赛的少数车手之一，但他在比赛日遇到的麻烦，并不是他的经验不足。这位墨西哥籍车手在排位赛的最后一次比赛中因交通堵塞而延误，无法及时开始他的最后１圈，让他在第１次资格赛即被淘汰，跌至第 16 位。

车队选择更换他的引擎，换上本赛季的第４套动力装置，此举导致判罚，让他必须从维修区发车。 在一条超车非常重要，并且从最差的位置起步的赛道上，对Pérez来说，这似乎是一条无路可走的道路。

Pérez startete seine Aufholjagd und arbeitete sich auf Platz 8 vor. © Getty Images/Red Bull Content Pool

由于局势对他不利，Pérez进站 - 然后咬紧牙关。 一次又一次的超车为他赢得这项运动粉丝的“今日最佳车手”称号，他以强劲的表现，终场获得第８名，并赢得世界冠军赛４个积分，并在总积分榜上保持第５名的位置。

Pérez表示：每次超车都非常危险；这太冒险了。

“我们换上新引擎，所以我们已经接受了判罚。现在我们要持续向前看。”

Gasly 信心倍增

前3名可谓属于他们自己的联赛， Scuderia AlphaTauri 则在颁奖台之外大放异彩。 Pierre Gasly 在排位赛拿下本季最佳绩第4位，并在正赛赢得第4名，这是法国籍车手在这个完全稳定的赛季中，赢得的第2好成绩。

Gasly在所有比赛中几乎很少犯错。 当他在 1 号弯外绕过两届世界冠军Fernando Alonso (Alpine车队)时，周日下午的表现堪称可圈可点。

Gasly verwandelte sein starkes Ergebnis am Samstag in wertvolle Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly在世界锦标赛积分榜上排名第8后表示：就位于两辆Mercedes和Max之后，几乎是我们所能希望的最好成绩。

“我很享受，因为当这辆赛车像那样奔驰时，它总是非常特别。这辆车似乎在所有条件下都能在任何地方工作，而且整个车队都有一种非常好的奇幻力量。”

队友Yuki Tsunoda则度过一个更艰难的下午，这位日本新秀在第 49 圈因动力装置问题退赛，当时他排在第 14 位，超出积分范围。

Ferrari出击，Kubica惊喜

在车队积分榜上，整个赛季Ferrari和 McLaren之间为第３名争夺战有起有落。本站Charles Leclerc（第 5 名）和Carlos Sainz（第 7 名）获得 16 积分后，Ferrari在赞德沃特取得了明显优势，从McLaren手中夺回第３名位置，后者的Lando Norris（第 10 名）和Daniel Ricciardo（第 11 名）在本站表现平平，仅有1分进帐。

其他方面，Robert Kubica在Kimi Raikkonen宣布即将在本赛季末退役的消息，又因 COVID-19 测试呈阳性而错过了周六开始的剩余比赛后，意外成为Alfa Romeo的首发车手。

Kubica自从2019 年赛季结束，在阿布扎比大奖赛上为Williams发车以来就没有参加过比赛，他在周日获得第 15 名，落后队友Antonio Giovinazzi一位。

蒙札 = 魔力

两队的长期对抗？都将在本赛季的下一轮比赛中发挥作用，9 月 12 日将在蒙扎举行的意大利大奖赛。

作为3连胜的第3站，从暑假开始，F1再次采用其冲刺排位赛形式，因为该计划在 7 月的英国大奖赛上首次亮相，并引起了广泛的关注。

周六在 Parco di Monza 将进行 18 圈冲刺赛，为周日的 53 圈比赛做好准备，周五晚上在著名的 la pista magica（神奇赛道）周围进行排位赛，届时将在大林木下进行，就在本赛道令人回味的旧河岸旁，之前最后一次是在 1961 年的F1大奖赛。

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