作为维斯塔潘的主场，荷兰人获得的不仅仅是赞德沃特的最高领奖台。维斯塔潘在105，000名身着橙色 T 恤的疯狂粉丝面前，再次赢得荷兰大奖赛。这个冠军不仅仅意味着另一个 26分，更代表着距离第二个世界冠军又近了一步。

维斯塔潘在法国、匈牙利和比利时豪取三连胜之后来到赞德沃特，但过去的历史战绩对他不利。 他曾两次连续赢得三连冠，但四连胜却始终没能如约而至。

维斯塔潘在虚拟安全车和安全车过后，在赛事重启时，超车汉密尔顿 (梅赛德斯)并以 4 秒的优势取得了胜利，也是他在本赛季 15 场比赛中的第 10 场胜利，在赛季还剩7场比赛的情况下，在车手积分榜上领先第二名的勒克莱尔109 分。

队友佩雷兹从第五位发车，终场拿下第五名，这也让Oracle Red Bull Racing车队进一步巩固了车队冠军的地位。 车队总共得到 36 分，领先第二名法拉利 135 分。

Sobald Verstappen an Hamilton vorbei war, war der Sieg sicher. © Getty Images/Red Bull Content Pool

英国籍车手拉塞尔去年在比利时追平了他职业生涯的最佳成绩，获得第二名。与此同时，法拉利车队的勒克莱尔终场获得第三名，并在车手积分榜上重返第二名位置。

以下是维斯塔潘第 30 场 F1 胜利的关键纪实，这样的荣耀将永远为荷兰家乡人津津乐道。

维斯塔潘：过程曲折 结果完美

一个星期前，在比利时从第 13 位发车仍旧取得冠军，12 个月前，维斯塔潘杆位出发赢得荷兰大奖赛，鉴于这些过往，你或许会认为在本周末的比赛中，对于再次获取杆位的主场英雄来说，获胜是顺理成章的，但事实并非如此。

周六，维斯塔潘仅以 0.021 秒的优势领先勒克莱尔—这一微小的差距帮助他将领先优势保持在第一个弯道。 看起来历史将重演。 但这场比赛一次又一次地翻转，时间越久越难预测。

梅赛德斯二人组汉密尔顿和拉塞尔在比赛的第一阶段，跑了更长的时间并在维斯塔潘进站时获得领先的位置。 在第 44 圈，由于角田裕毅的状况不佳，将他的 Scuderia AlphaTauri 在赛道旁停了下来，进而造成虚拟安全车。维斯塔潘进站换上硬胎。

而就在比赛看起来已经稳定下来后，博塔斯的阿法罗密欧在第 55 圈因动力故障，直接在发车线大直道上退赛，维斯塔潘和拉塞尔进站换上软胎，但关键时刻，汉密尔顿留在场上继续使用中性胎。

比赛在第 61 圈重新开始，汉密尔顿与维斯塔潘争夺领先优势，唤起了人们对 2021 赛季的回忆，但这只是短暂的，因为奥地利Red Bull在没有DRS的情况下，直接在大直线硬吃梅赛德斯，然后就扬长而去。

十圈后，维斯塔潘登上最高领奖台，接受人群的喝彩，并回顾了刚刚经历的比赛。

Neues Jahr, selbes Resultat für Verstappen in Zandvoort. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示："这并不简单，我们必须带动整个比赛的气氛。"

“有了安全车，虚拟安全车……做出决定总要承担风险，但我们的效果非常好。一旦我们回到软胎，我们又恢复了很好的速度。”

“我们在最后一个弯角（在第 61 圈重新开始时）的计时非常好，你可以看到滑行非常强劲，我们取得了领先。”

“赢得主场大奖赛总是非常特别——去年也是如此。但我不得不说今年，我必须付出更多，所以这是一个令人难以置信的周末。难以置信的支持……我为身为荷兰人感到自豪。 "

这场胜利是Oracle Red Bull Racing车队本赛季的第 11 场胜利； 随着意大利、新加坡、日本、美国、墨西哥、巴西和阿布扎比比赛即将到来，车队单赛季（2013年）13胜的纪录可谓唾手可得。

佩雷兹：表现优异

佩雷兹是去年赞德沃特的佼佼者之一，他凭借从维修区到终场第八位的狂暴冲刺，获得了当日最佳车手的荣誉。 虽然今年的表现没那么戏剧化，但在方格旗挥舞下，获得第五名是对他在周末坚持不懈的奖励。

墨西哥籍车手在 Q3 的最后一圈奔驰中，他在倒数第二个弯道上失速旋转后获得第五名。

正赛中，佩雷兹在第一个弯道保持在第五名，并在稍早阶段紧咬法拉利的塞恩斯。佩雷兹在进站离开狭窄的维修区时，撞到了法拉利的轮枪，好在他的 RB18赛车毫发无伤。

Pérez endete dort, wo er startete. © Getty Images/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull与梅赛德斯采用相反的轮胎策略，汉密尔顿紧盯佩雷兹，两人在第 36 圈进行了精彩的对决。事实证明，佩雷兹强硬的防守对于当时的维斯塔潘而言，是强大的支持。

佩雷兹与塞恩斯缠斗激烈，不得不说，第五完赛对他而言是一下午辛勤努力的肯定。

勒克莱尔在周日获得第三名，拿下 15 分，这让他与佩雷兹的 201 分不相上下，这位法拉利车手凭借更多的冠军数量，在积分榜上力压佩雷兹排名第二。

AlphaTauri：这么近，那么远

角田裕毅 和 AlphaTauri 的队友加斯利都没有进入荷兰大奖赛的积分区，加斯利在 72 圈中的 30 圈都处于前 10 名的边缘，最终获得第 11 名，不得不说，令人有些沮丧。

这位法国籍车手一周前在比利时获得第九名之后，无法复制去年在赞德沃特获得第四名的成绩。

与此同时，角田裕毅排位赛第九后成为周六的明星，全年第四次晋级Q3。 这位日本车手在首圈被快速起步的斯特罗尔和奥康挤到第 11 位，但在比赛的大部分时间里都领先于队友加斯利，直到他的第二次进站出现了问题 。

Tsunoda zeigte ein starkes Qualifying, beendete das Rennen aber frühzeitig. © Getty Images/Red Bull Content Pool

由于担心他的轮胎没有正确安装，角田裕毅在 4-5 号弯的弯道处短暂停了下来，然后他的车队告诉他可以安全返回维修站，在他被通知赛事继续前，车队花了半分钟在他的驾驶舱内检查。但传动轴的问题出现让他最终还是没能完赛。

欧洲的最后一搏

去年和今年在伊莫拉赢得艾米利亚-罗马涅区罗马涅大奖赛时，维斯塔潘将他之前糟糕的记录放在了意大利的土地上。尽管他在其他地方取得了傲人的成绩，但蒙扎——意大利真正的 F1 主场——荷兰人从来没有赢过。 维斯塔潘七次来到“la pista magica”（魔术赛道），七次伤心离开，早在 2018 年就获得了第五名，但这却是他最好的成绩。 不过鉴于他2022 年的表现，我们有理由有所期待。

另一方面，佩雷兹在蒙扎的表现则抢眼的多，墨西哥人 2012 年在这里从第12位发车，拿到了职业生涯的第三个颁奖台。

想要了解更多F1一级方程式赛车吗？你很幸运，因为2022 年F1唯一三场背靠背的第三站，也是今年在欧洲的最后一场比赛，将于本周末在最具历史意义的赛道之一蒙扎举行， 9 月 11 日的意大利大奖赛，让我们拭目以待。

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