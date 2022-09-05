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2022 F1大奖赛荷兰战报- 维斯塔潘主场甜蜜夺冠

卫冕 F1 世界冠军继续一路奏凯，当Oracle Red Bull Racing车队在赞德沃特赛道胜出后，主场夺冠的维斯塔潘首次连赢四场比赛，与世界冠军的荣耀又更接近了一步。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于
Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Dutch Grand Prix on September 4, 2022.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
作为维斯塔潘的主场，荷兰人获得的不仅仅是赞德沃特的最高领奖台。维斯塔潘在105，000名身着橙色 T 恤的疯狂粉丝面前，再次赢得荷兰大奖赛。这个冠军不仅仅意味着另一个 26分，更代表着距离第二个世界冠军又近了一步。
维斯塔潘在法国、匈牙利和比利时豪取三连胜之后来到赞德沃特，但过去的历史战绩对他不利。 他曾两次连续赢得三连冠，但四连胜却始终没能如约而至。
维斯塔潘在虚拟安全车和安全车过后，在赛事重启时，超车汉密尔顿 (梅赛德斯)并以 4 秒的优势取得了胜利，也是他在本赛季 15 场比赛中的第 10 场胜利，在赛季还剩7场比赛的情况下，在车手积分榜上领先第二名的勒克莱尔109 分。
队友佩雷兹从第五位发车，终场拿下第五名，这也让Oracle Red Bull Racing车队进一步巩固了车队冠军的地位。 车队总共得到 36 分，领先第二名法拉利 135 分。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Niederlande 2022.
Sobald Verstappen an Hamilton vorbei war, war der Sieg sicher.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
英国籍车手拉塞尔去年在比利时追平了他职业生涯的最佳成绩，获得第二名。与此同时，法拉利车队的勒克莱尔终场获得第三名，并在车手积分榜上重返第二名位置。
以下是维斯塔潘第 30 场 F1 胜利的关键纪实，这样的荣耀将永远为荷兰家乡人津津乐道。

维斯塔潘：过程曲折 结果完美

一个星期前，在比利时从第 13 位发车仍旧取得冠军，12 个月前，维斯塔潘杆位出发赢得荷兰大奖赛，鉴于这些过往，你或许会认为在本周末的比赛中，对于再次获取杆位的主场英雄来说，获胜是顺理成章的，但事实并非如此。
周六，维斯塔潘仅以 0.021 秒的优势领先勒克莱尔—这一微小的差距帮助他将领先优势保持在第一个弯道。 看起来历史将重演。 但这场比赛一次又一次地翻转，时间越久越难预测。
梅赛德斯二人组汉密尔顿和拉塞尔在比赛的第一阶段，跑了更长的时间并在维斯塔潘进站时获得领先的位置。 在第 44 圈，由于角田裕毅的状况不佳，将他的 Scuderia AlphaTauri 在赛道旁停了下来，进而造成虚拟安全车。维斯塔潘进站换上硬胎。
而就在比赛看起来已经稳定下来后，博塔斯的阿法罗密欧在第 55 圈因动力故障，直接在发车线大直道上退赛，维斯塔潘和拉塞尔进站换上软胎，但关键时刻，汉密尔顿留在场上继续使用中性胎。
比赛在第 61 圈重新开始，汉密尔顿与维斯塔潘争夺领先优势，唤起了人们对 2021 赛季的回忆，但这只是短暂的，因为奥地利Red Bull在没有DRS的情况下，直接在大直线硬吃梅赛德斯，然后就扬长而去。
十圈后，维斯塔潘登上最高领奖台，接受人群的喝彩，并回顾了刚刚经历的比赛。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Niederlande 2022.
Neues Jahr, selbes Resultat für Verstappen in Zandvoort.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
他表示："这并不简单，我们必须带动整个比赛的气氛。"
“有了安全车，虚拟安全车……做出决定总要承担风险，但我们的效果非常好。一旦我们回到软胎，我们又恢复了很好的速度。”
“我们在最后一个弯角（在第 61 圈重新开始时）的计时非常好，你可以看到滑行非常强劲，我们取得了领先。”
“赢得主场大奖赛总是非常特别——去年也是如此。但我不得不说今年，我必须付出更多，所以这是一个令人难以置信的周末。难以置信的支持……我为身为荷兰人感到自豪。 "
这场胜利是Oracle Red Bull Racing车队本赛季的第 11 场胜利； 随着意大利、新加坡、日本、美国、墨西哥、巴西和阿布扎比比赛即将到来，车队单赛季（2013年）13胜的纪录可谓唾手可得。

佩雷兹：表现优异

佩雷兹是去年赞德沃特的佼佼者之一，他凭借从维修区到终场第八位的狂暴冲刺，获得了当日最佳车手的荣誉。 虽然今年的表现没那么戏剧化，但在方格旗挥舞下，获得第五名是对他在周末坚持不懈的奖励。
墨西哥籍车手在 Q3 的最后一圈奔驰中，他在倒数第二个弯道上失速旋转后获得第五名。
正赛中，佩雷兹在第一个弯道保持在第五名，并在稍早阶段紧咬法拉利的塞恩斯。佩雷兹在进站离开狭窄的维修区时，撞到了法拉利的轮枪，好在他的 RB18赛车毫发无伤。
Sergio Pérez von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis der Niederlande 2022.
Pérez endete dort, wo er startete.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
奥地利Red Bull与梅赛德斯采用相反的轮胎策略，汉密尔顿紧盯佩雷兹，两人在第 36 圈进行了精彩的对决。事实证明，佩雷兹强硬的防守对于当时的维斯塔潘而言，是强大的支持。
佩雷兹与塞恩斯缠斗激烈，不得不说，第五完赛对他而言是一下午辛勤努力的肯定。
勒克莱尔在周日获得第三名，拿下 15 分，这让他与佩雷兹的 201 分不相上下，这位法拉利车手凭借更多的冠军数量，在积分榜上力压佩雷兹排名第二。

AlphaTauri：这么近，那么远

角田裕毅 和 AlphaTauri 的队友加斯利都没有进入荷兰大奖赛的积分区，加斯利在 72 圈中的 30 圈都处于前 10 名的边缘，最终获得第 11 名，不得不说，令人有些沮丧。
这位法国籍车手一周前在比利时获得第九名之后，无法复制去年在赞德沃特获得第四名的成绩。
与此同时，角田裕毅排位赛第九后成为周六的明星，全年第四次晋级Q3。 这位日本车手在首圈被快速起步的斯特罗尔和奥康挤到第 11 位，但在比赛的大部分时间里都领先于队友加斯利，直到他的第二次进站出现了问题 。
Yuki Tsunoda von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis der Niederlande 2022.
Tsunoda zeigte ein starkes Qualifying, beendete das Rennen aber frühzeitig.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
由于担心他的轮胎没有正确安装，角田裕毅在 4-5 号弯的弯道处短暂停了下来，然后他的车队告诉他可以安全返回维修站，在他被通知赛事继续前，车队花了半分钟在他的驾驶舱内检查。但传动轴的问题出现让他最终还是没能完赛。

欧洲的最后一搏

去年和今年在伊莫拉赢得艾米利亚-罗马涅区罗马涅大奖赛时，维斯塔潘将他之前糟糕的记录放在了意大利的土地上。尽管他在其他地方取得了傲人的成绩，但蒙扎——意大利真正的 F1 主场——荷兰人从来没有赢过。 维斯塔潘七次来到“la pista magica”（魔术赛道），七次伤心离开，早在 2018 年就获得了第五名，但这却是他最好的成绩。 不过鉴于他2022 年的表现，我们有理由有所期待。
另一方面，佩雷兹在蒙扎的表现则抢眼的多，墨西哥人 2012 年在这里从第12位发车，拿到了职业生涯的第三个颁奖台。
想要了解更多F1一级方程式赛车吗？你很幸运，因为2022 年F1唯一三场背靠背的第三站，也是今年在欧洲的最后一场比赛，将于本周末在最具历史意义的赛道之一蒙扎举行， 9 月 11 日的意大利大奖赛，让我们拭目以待。
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