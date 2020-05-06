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F1虚拟大奖赛荷兰战报-- Alex Albon 超越 Charles Leclerc胜出夺冠

© F1 2019
作者 James W Roberts
阿斯顿马丁红牛车队的Alex Albon，与Charles Leclerc历经激烈缠斗后，在荷兰虚拟大奖赛的英特拉格斯(Interlagos)赛道脱颖而出，以优异的表现领先George Russell赢得最后的胜利。
今年的第3场虚拟赛事，包括F1现役车手们、网络名人、足球名星、两位板球运动员，以及来自不同赛车运动的诸多车手们，均在虚拟荷兰大奖赛奋力一搏。不过，最后率先冲线的是阿斯顿马丁红牛车队的 Alex Albon 拿下个人在F1职业生涯至今最精彩的一场战役。
在方格旗的挥舞下，Albon 在Interlagos赛道惊心动魄的奋战完36圈后，率先冲线夺冠。法拉利的 Charles Leclerc全程与Albon上演此起彼落的追逐战，但最后Williams 车队的George Russell在Leclerc判罚3秒钟的情况下，跃升至第2名完赛。
这个周末，原本F1一级方程式赛车应该在经过改造后的荷兰Zandvoort赛道举行。这是自1985年以来首次返回F1的赛事行程表，但由于现实世界中F1赛季仍处于暂停状态，而当前的F1 2019电竞游戏没有Zandvoort巡回赛的场景， 因此，经过车迷投票确定，虚拟的荷兰大奖赛在巴西大奖赛的故乡Interlagos赛道举行。
阿斯顿马丁红牛车队的阵容包括再次加入车队的Albon和英格兰板球英雄Ben Stokes，而另外参加虚拟赛事的五位F1车手，包括两场冠军车手Charles Leclerc，以及 Antonio Giovinazzi、 Lando Norris 和两位Williams 车队车手 Russell 及 Nicholas Latifi。
Aston Martin Red Bull Racing komandasının oyunçusu Alex Albon virtual F1 Holland Qran Prisini qazandı. 3 may 2020-ci il
Red Bull Racing komandasınan Alex Albon Hollandiya Qran Prisini qazandı
© F1 2019
前F1车手Stoffel Vandoorne和EstebanGutiérrez，F2赛车手Christian Lundgaard、Juan Manuel Correa和Louis Deletraz再次重返赛场。 两座F1世界冠军得主Emerson Fittipaldi 的孙子，Pietro和Enzo也加入了战局-后者与法拉利的Leclerc一起合作。Ralf Schumacher的儿子David Schumacher则与前世界拉力大赛冠军车手 Petter Solberg 与板球运动员Stuart Broa、意大利足球运动员Alessio Romagnoli一同加入到赛事中来，也为这场赛事增添了许多光彩。
18分钟赛前排位赛后，McLaren前车手 Vandoorne以微弱的优势力压Russell 夺得杆位。首次参赛的Enzo Fittipaldi进入前三名。阿斯顿马丁红牛车队的Albon领先Leclerc 排名第五。
灯灭起跑之际，杆位车手Vandoorne 瞬间被挤到外侧，由Albon 一马当先取得领先优势，当赛车鱼贯一路驶向下坡的第一个弯道时，多辆赛车意外，撞做一堆。 此时，阿斯顿马丁红牛车队的车手领先双冠王Leclerc取得领头羊位置。
第3圈，Leclerc以时速290公里的速度在进入Descida do Lago 弯道时，超越了Albon，但Albon 1圈后又实现了反超。这两位车手在缠斗激烈的过程中，几乎将第3名的Giovinazzi抛在脑后。
第5圈 Leclerc再次赢回领先，并将与 Albon的差距拉大到半秒钟。不过，这一领先并没能持续太久。第6圈开始， Albon又超越了 法拉利车手。随后，双方的位置在下一圈又交换了一次。
前方领先集团在严峻的缠斗中，已领先后方车队6秒钟之多。行进到第11圈，发生一项较重大的意外事故，Latifi在进入Ferradura右侧上坡时与Giovinazzi相撞，并冲进旁边的护墙。
第12圈Lerclec 进站换胎，此时 Albon独领风骚，当阿斯顿马丁红牛车手一马当先之际， Leclerc 发现他落在法拉利姐妹队队友 Enzo Fittipaldi及Renault车手 Lundgaard 之间。
Albon 在第16圈尾进站，由原本的软胎换上中性胎出场，就落在 Leclerc的后方，他们上半场激烈缠斗场景再次重现。凭借新轮胎优势， Albon在出维修区的直线道上，很快就超越了 Leclerc。只是Leclerc在后面的比赛中依旧再次超越，这已成为争夺F1虚拟赛事或真实世界最有趣的战斗之一。
第20圈开始，Albon在这场肉搏战中再次取得领先，然而，不久之后又再次落后Leclerc几百米。在此同时，Russell 已慢慢缩小与领先集团的差距。
第21圈的中段，Albon再次与Leclerc争夺领先优势，并设法拉开与法拉利车手的距离，只是差距又再次缩小；但在第23圈，Leclerc因违反赛道限制，被判罚三秒。 但这并没有阻止 Leclerc的猛烈攻势。 这位 Ferrari 车手再次与Albon拉近了距离，但在三圈后，因红牛车手出色的防守策略，稳固了领先优势。
我感觉驾驶仿真器比真正的赛事更可怕。 我不停颤抖着。
Alex Albon In Race Suit
Alex Albon
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进入最后的第36圈，经过一段荒乱近距离的决斗之后，Albon领先Leclerc，后者还有三秒钟的判罚。 最后冲线时刻，Albon赢得最后的胜利，Russell因受惠Leclerc的判罚获得第二名。Albon表示：“我感觉驾驶仿真器比真正的赛事更可怕。 我不停颤抖着。”
Albon的队友 Ben Stokes也持续表现出色，以第13名完赛，打败他的英格兰板球队友Broad(第17名)， Broad的 Scuderia AlfaTauri车队队友 Romagnoli，在其首役的虚拟赛事拿下第15名。

F1虚拟大奖赛荷兰站战绩

  1. Alex Albon
  2. George Russell
  3. Charles Leclerc
  4. Stoffel Vandoorne
  5. Esteban Gutiérrez
  6. Christian Lundgaard
  7. Enzo Fittipaldi
  8. Louis Deletraz
  9. Nicholas Latifi
  10. Lando Norris
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