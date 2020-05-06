阿斯顿马丁红牛车队的Alex Albon，与Charles Leclerc历经激烈缠斗后，在荷兰虚拟大奖赛的英特拉格斯(Interlagos)赛道脱颖而出，以优异的表现领先George Russell赢得最后的胜利。

今年的第3场虚拟赛事，包括F1现役车手们、网络名人、足球名星、两位板球运动员，以及来自不同赛车运动的诸多车手们，均在虚拟荷兰大奖赛奋力一搏。不过，最后率先冲线的是阿斯顿马丁红牛车队的 Alex Albon 拿下个人在F1职业生涯至今最精彩的一场战役。

在方格旗的挥舞下，Albon 在Interlagos赛道惊心动魄的奋战完36圈后，率先冲线夺冠。法拉利的 Charles Leclerc全程与Albon上演此起彼落的追逐战，但最后Williams 车队的George Russell在Leclerc判罚3秒钟的情况下，跃升至第2名完赛。

这个周末，原本F1一级方程式赛车应该在经过改造后的荷兰Zandvoort赛道举行。这是自1985年以来首次返回F1的赛事行程表，但由于现实世界中F1赛季仍处于暂停状态，而当前的F1 2019电竞游戏没有Zandvoort巡回赛的场景， 因此，经过车迷投票确定，虚拟的荷兰大奖赛在巴西大奖赛的故乡Interlagos赛道举行。

阿斯顿马丁红牛车队的阵容包括再次加入车队的Albon和英格兰板球英雄Ben Stokes，而另外参加虚拟赛事的五位F1车手，包括两场冠军车手Charles Leclerc，以及 Antonio Giovinazzi、 Lando Norris 和两位Williams 车队车手 Russell 及 Nicholas Latifi。

Red Bull Racing komandasınan Alex Albon Hollandiya Qran Prisini qazandı © F1 2019

前F1车手Stoffel Vandoorne和EstebanGutiérrez，F2赛车手Christian Lundgaard、Juan Manuel Correa和Louis Deletraz再次重返赛场。 两座F1世界冠军得主Emerson Fittipaldi 的孙子，Pietro和Enzo也加入了战局-后者与法拉利的Leclerc一起合作。Ralf Schumacher的儿子David Schumacher则与前世界拉力大赛冠军车手 Petter Solberg 与板球运动员Stuart Broa、意大利足球运动员Alessio Romagnoli一同加入到赛事中来，也为这场赛事增添了许多光彩。

18分钟赛前排位赛后，McLaren前车手 Vandoorne以微弱的优势力压Russell 夺得杆位。首次参赛的Enzo Fittipaldi进入前三名。阿斯顿马丁红牛车队的Albon领先Leclerc 排名第五。

灯灭起跑之际，杆位车手Vandoorne 瞬间被挤到外侧，由Albon 一马当先取得领先优势，当赛车鱼贯一路驶向下坡的第一个弯道时，多辆赛车意外，撞做一堆。 此时，阿斯顿马丁红牛车队的车手领先双冠王Leclerc取得领头羊位置。

第3圈，Leclerc以时速290公里的速度在进入Descida do Lago 弯道时，超越了Albon，但Albon 1圈后又实现了反超。这两位车手在缠斗激烈的过程中，几乎将第3名的Giovinazzi抛在脑后。

第5圈 Leclerc再次赢回领先，并将与 Albon的差距拉大到半秒钟。不过，这一领先并没能持续太久。第6圈开始， Albon又超越了 法拉利车手。随后，双方的位置在下一圈又交换了一次。

前方领先集团在严峻的缠斗中，已领先后方车队6秒钟之多。行进到第11圈，发生一项较重大的意外事故，Latifi在进入Ferradura右侧上坡时与Giovinazzi相撞，并冲进旁边的护墙。

第12圈Lerclec 进站换胎，此时 Albon独领风骚，当阿斯顿马丁红牛车手一马当先之际， Leclerc 发现他落在法拉利姐妹队队友 Enzo Fittipaldi及Renault车手 Lundgaard 之间。

Albon 在第16圈尾进站，由原本的软胎换上中性胎出场，就落在 Leclerc的后方，他们上半场激烈缠斗场景再次重现。凭借新轮胎优势， Albon在出维修区的直线道上，很快就超越了 Leclerc。只是Leclerc在后面的比赛中依旧再次超越，这已成为争夺F1虚拟赛事或真实世界最有趣的战斗之一。

第20圈开始，Albon在这场肉搏战中再次取得领先，然而，不久之后又再次落后Leclerc几百米。在此同时，Russell 已慢慢缩小与领先集团的差距。

第21圈的中段，Albon再次与Leclerc争夺领先优势，并设法拉开与法拉利车手的距离，只是差距又再次缩小；但在第23圈，Leclerc因违反赛道限制，被判罚三秒。 但这并没有阻止 Leclerc的猛烈攻势。 这位 Ferrari 车手再次与Albon拉近了距离，但在三圈后，因红牛车手出色的防守策略，稳固了领先优势。

我感觉驾驶仿真器比真正的赛事更可怕。 我不停颤抖着。 Alex Albon F1 进入最后的第36圈，经过一段荒乱近距离的决斗之后，Albon领先Leclerc，后者还有三秒钟的判罚。 最后冲线时刻，Albon赢得最后的胜利，Russell因受惠Leclerc的判罚获得第二名。Albon表示：“我感觉驾驶仿真器比真正的赛事更可怕。 我不停颤抖着。” Albon的队友 Ben Stokes也持续表现出色，以第13名完赛，打败他的英格兰板球队友Broad(第17名)， Broad的 Scuderia AlfaTauri车队队友 Romagnoli，在其首役的虚拟赛事拿下第15名。

F1虚拟大奖赛荷兰站战绩

Alex Albon George Russell Charles Leclerc Stoffel Vandoorne Esteban Gutiérrez Christian Lundgaard Enzo Fittipaldi Louis Deletraz Nicholas Latifi Lando Norris