如何充分运用更聪明省时间的方式进行有效训练？专业私人健身教练本杰明•布拉赫 (Benjamin Bulach)在提升力量、耐力与灵活性的高效秘诀。

你是否经常去健身房或运用时间跑步，但不知为何体能都没有任何的进展？首先，你要了解当身体缺乏新的训练刺激，它就不会有更进一步的成长或变化；因此，为了能提高你运动的成果，不仅仅是进行眼前的训练之外，最重要的是要能挑战身体机能的平衡（也就是所谓的体内平衡）。关于这点，专业私人健身教练Benjamin Bulach将解释如何在灵活度、肌耐力和肌力这三个方面取得平衡。