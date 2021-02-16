专访谷爱凌：天才少女的成长之路

17岁的谷爱凌所取得的成就远远超过了她的同龄人：第一次参加X-Games就取得两金一铜，以模特身份在巴黎时装周上走秀，提前一年高中毕业……其中任何一项成就都足以让她成为“别人家的孩子”，而她则用这一切完美诠释了：“彪悍的人生永远超乎你的想象”。

虽然在很多方面都取得了傲人的成绩，但是现阶段，谷爱凌将更多的精力投在冰雪事业上。她想以自己的表现吸引中国更多的人能投身于冰雪项目中，爱上冰雪。

Eileen Gu goes big at the Calgary Snow Rodeo World Cup © Allison Seto/Red Bull Content Pool

如今，谷爱凌最大的目标是2022年2月就将举行的北京冬奥会。她说：“我了解中国，中国文化和奉献精神，我知道北京的奥运会将规模宏大，并载入史册。”

“我不仅知道中国为筹备冬奥会在基础设施方面，投入了多少资源和精力，还了解到，在冬奥会前，将吸引3亿人参加到冰雪项目中，这几乎是美国的人口。 我知道，当这一切真切的发生时，它势必与众不同。”

引领和启发新一代的滑雪爱好者，这一点对谷爱凌选择为中国参赛至关重要。而中国，是谷爱凌母亲的故乡。

“这是我必须做出的最艰难的选择之一。 在此之前，能与之相比的，是之前在专业从事跑步还是滑雪上抉择。”她说。 “毕竟，做这个选择时我只是一所普通高中的二年级学生，大多数二年级学生都担心物理考试，他们的成绩如何或参加什么聚会。”

“我一直认为运动，尤其是极限运动是没有界限的。 它是凝聚人心，建立友谊，是突破人类极限的最佳方法之一。 我想帮助变革，并向中国女孩和孩子们介绍刚刚起步的冰雪运动。 我想在此过程中激发灵感并从中获得乐趣。 我收到了很多来自中国孩子的消息，说我是他们选择滑雪的原因。 我知道我改变了一部分人的生活。”

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“每当我登场的时候，我唯一想为之滑雪的人就是我自己，尽管众人关注我也有很多除了我本身之外的原因。”

谷爱凌的混血身份让她获得了中美两国粉丝的喜爱。对于这种支持，她说：“我感谢两国的人民，尽管他们如此不同。我很高兴能让团结在一起，和他们交流和分享我对滑雪的热爱。”

明年，对于谷爱凌的家庭而言将是特殊的一年。 对于她的母亲来说，这是回到她出生在北京的城市，对于谷爱凌自己的话，她会说一口流利的普通话，这是一个她非常熟悉的地方，她每年夏天都会在那里度过。

“When I perform, the only person that I want to ski for is me," says Gu © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

母女俩亲密无间，大家都为女儿的成功感到高兴，她的母亲是一位勤奋的母亲。 谷爱凌说：“大家普遍认为，我的妈妈是‘虎妈’，但事实并非如此。” “她总是说要我小心并充分休息，她使我保持理智，并确保我每天至少睡10个小时以上，这是最好的。”

而对谷爱凌的妈妈而言，最难的事情是亲眼看女儿参加比赛。这也是人之常情，毕竟，大多数妈妈可能都很难淡定的看着自己女儿脚踩雪板在半空中翻腾。