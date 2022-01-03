认识改写历史的自由式滑雪天才少女——谷爱凌

作为一位被公认的百年一遇的自由式滑雪运动员天才，谷爱凌既是有史以来第一位在 X Games 首次亮相就赢得三枚奖牌的女性，又是时尚界一些最知名品牌的模特，还是被斯坦福大学录取的“学霸”，这位 18 岁的少女轰动一时，不断重新定义成为一名运动员的意义。

观看奥地利Red Bull TV 的最新剧集 《走近谷爱凌》，并继续阅读以了解她如何在半管、障碍技巧和大跳台等项目的世界级水平上竞争，她如何开创模特生涯，以及她为何渴望为新一代中国女性赋能.

Eileen Gu is a rarity in the skiing world © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

01 谷爱凌开始自由式滑雪是因为她妈妈认为速度滑雪太危险了

谷爱凌的自由式滑雪生涯始于三岁时在加利福尼亚的太浩湖地区。八岁时，她加入了 Northstar California Resort 自由式滑雪队，并在一年后赢得了她的第一个全国冠军。

虽然大多数自由式滑雪者都有速度滑雪的背景，但她的母亲认为速度滑雪太危险了，直接把她送到了公园。

听听谷爱凌与自由式滑雪传奇人物鲍比布朗的对话：

02 她是历史上第一位首次参加 X Games 赛事就获得三枚奖牌的选手

2021年1月，谷爱凌成为第一位获得X Games金牌的中国运动员，以及第一位以新秀身份获得三枚X Games奖牌的女性，震惊了世界。她在 36 小时的比赛中先后参加了自由式滑雪大跳台、U型场地和坡面障碍技巧3项比赛。最终，以2金1铜结束首次X Games之旅。

了解更多谷爱凌， 在《走近谷爱凌》第二集中，我们将看到她在X Games创造历史的时刻

03 她的学术能力使她在美国排名超过 99%

在任何大型自由式滑雪比赛之前，评论员都会通过阅读简短的传记来介绍骑手。大多数选手选择突出他们的运动成就；而有些人则讲述了卷土重来和体现韧性的独特故事。

但是，当谷爱凌出现在 X Games 2021 上时，播音员读到：“谷爱凌！ SAT 得了 1580 分，然后被斯坦福大学录取了。”

SAT 1580 分意味着在 212 万应试者中，只有 3260 名学生的得分高于她 - 这使她在美国排名前1%。能取得这样的成绩，她成为第一个从高中提前一年毕业并被斯坦福大学录取的学生也就不足为奇了。

与谷爱凌一起在《走近谷爱凌》 第一集中打开她的斯坦福录取通知书：

04 谷爱凌成为第一位在一年内赢得多项世界冠军的自由式滑雪运动员

在 X Games 2021 首次亮相后，谷爱凌你个继续在 2021 年阿斯彭世界锦标赛上获得自由式滑雪U型场地和坡面障碍技巧的金牌和大跳台的铜牌——同时她还要处理自己在练习中拇指骨折的手指骨折和尺骨副韧带撕裂。

她成为第一位在 FIS 自由式滑雪世界锦标赛中赢得两枚金牌的自由式滑雪运动员。

05 她成为世界第一个完成double cork 1440的女运动员

翻阅谷爱凌的成就和壮举清单，很明显，她的座右铭是：

Eileen Gu at the Red Bull Performance Camp, Saas-Fee, Switzerland © Dom Daher / Red Bull Content Pool 我对自己所做的一切，都想尽我所能。 谷爱凌

在 X Games 和世界锦标赛上有了出色表现之后，她谦虚地接受了金牌嘉奖——但在大跳台中的第三名表现点燃了内心的火苗。

仅仅 10 个月后，谷爱凌就重返雪地，在奥地利斯图拜为北京训练时，她成为有史以来第一位double cork 1440的女性。

06 无论什么场地，她都可以向各个方向旋转

谷爱凌最让人觉得不可思议的是她的多才多艺和向各个方向旋转的能力——无论是向左还是向右，切换还是向前——因为评委会奖励一个全面发展的选手，他们可以将各种技巧类型混合到他们的比赛中。

分解她在 2021 年 X Games 斜坡上获胜的过程时，每个技巧都是独一无二的。她在四个跳跃功能中以三个不同的旋转方向旋转，包括 Misty 和 Cork Spin，以及 Alley Oop Rodeo 和 Alley Oop Cork。整个过程中这种程度的变化使整个比赛场地都属于她自​​己的领域。

07 她拥有成功的模特生涯

当谷爱凌不滑雪或学习时，她为时尚界一些最知名的品牌做模特。

2019 年，一个中国品牌邀请她参加巴黎时装周，这是她第一次接触模特工作。从那时起，她就登上了 Elle 和 Vogue 的中文版，并在Tiffany、LV和维多利亚的秘密等公司持续着模特的工作。

在《走近谷爱凌》的第 3 集中了解 Elle 封面拍摄的幕后花絮。

据谷爱凌说，滑雪和做模特有很多相似之处。

“两者都需要对自己有很大的信心，”谷爱凌说， “它们都是创意表达和个人风格的载体，并挑战我走出舒适区。”

08 她创纪录的滑雪生涯才刚刚开始

18 岁的谷爱凌已经在自由式滑雪界取得了传奇地位。当然，她出色的 2021-21 赛季恰逢她离开全日制学校的第一个赛季。在此之前，谷爱凌一年的滑雪天数从未超过 65 天，而她的比赛平均天数是这个数字的两倍。

随着北京比赛的临近，谷爱凌已经推迟进入斯坦福大学，以全身心的投入到这一比赛中。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！