Eileen Gu finishes 2nd at the Laax Open in Laax, Switzerland on January 21, 2024.
© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool
自由滑雪

不得不 "深挖 "的谷爱凌 X Games 金牌

自由式滑雪超级明星谷爱凌（Eileen Gu）在阿斯彭 X Games（X Games in Aspen）的比赛中风风光光地回来了，她又一次获得了金牌，但她的胜利是有代价的。
作者 Agata Strausa
2 min read发布于

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谷爱凌

自由滑雪天才少女

中国中国

Mathilde Gremaud

作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

SwitzerlandSwitzerland

Tess Ledeux

法国滑雪运动员 Tess Ledeux 是斜坡滑雪领域最稳定的表演者之一，是有史以来最年轻的自由滑雪世界冠军。

FranceFrance

Scotty James

作为一名 15 岁就登上世界级舞台的选手，澳大利亚单板滑雪运动员 Scotty James 十多年来一直统治着U型池比赛。

AustraliaAustralia
阿斯彭 X Games 周末的精彩赛事让粉丝们目不暇接。自由式滑雪超级新星谷爱凌（Eileen Gu）的表现成为比赛的亮点之一。这位居住在加利福尼亚但代表中国参加国际比赛的 20 岁选手在 X Games Superpipe中摘得金牌。
Eileen Gu performs at the Laax Open in Laax, Switzerland, on January 21, 2024.

Eileen Gu at the Laax Open

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

去年，谷爱凌因训练受伤错过了比赛，看起来历史几乎要重演。据媒体报道，在 X Games 开幕前三天的一次练习中，Gu 发生了一次可怕的撞击，导致臀部受伤。"她在自己的个人社交媒体上向粉丝们解释说："我几乎无法行走，滑雪时感到前所未有的疼痛。“
以不断挑战极限著称的谷爱凌承认："为了这次比赛，我不得不尽一切努力。在赢得自由式滑雪Superpipe比赛后，她退出了 X Games 的坡面障碍赛--给自己留出了恢复的时间。

疼痛只是暂时的

谷爱凌是斯坦福大学的一名学生，同时也是一名职业运动员和模特，三年前在阿斯彭，她的名字载入了 X Games 的史册。当时，年仅 17 岁的她一鸣惊人，在坡面障碍赛和Superpipe赛中摘得金牌，并在大跳台比赛中获得铜牌。
从那时起，谷爱凌就再也没有参加过阿斯彭的比赛，但她不会放弃与对手一决高下的机会。她的手上印着 "疼痛只是暂时的 "的信念，我们热切地期待着她早日康复，重返赛场。
Eileen Gu skiing at the half pipe in Kitzsteinhorn, Austria, on November 23, 2023.

Eileen Gu on the half pipe in Kitzsteinhorn

© Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

谷爱凌的竞争对手、法国选手苔丝-勒德克斯（Tess Ledeux）获得了滑雪坡面障碍赛的金牌。瑞士自由式滑雪运动员玛蒂尔德-格雷莫（Mathilde Gremaud）也获得了金牌，她曾在一周前的拉克斯（Laax）比赛中摘得银牌。勒德克斯在滑雪大跳台比赛中夺冠，为她的 X Games 奖牌收藏再添一枚金牌。
Scotty James poses for a portrait in Perisher Resort, Australia, on August 8, 2023.

Two halfpipe wins for Scotty James

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

澳大利亚单板滑雪巨星斯科蒂-詹姆斯（Scotty James）继上周在拉克斯（Laax）获得半管冠军后，在阿斯彭（Aspen）的Superpipe比赛中击败对手，再次夺冠。想要了解更多 X Games 的比赛结果以及所有奥地利Red Bull运动员的表现，请点击此处

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作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

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