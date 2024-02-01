不得不 "深挖 "的谷爱凌 X Games 金牌

阿斯彭 X Games 周末的精彩赛事让粉丝们目不暇接。自由式滑雪超级新星谷爱凌（Eileen Gu）的表现成为比赛的亮点之一。这位居住在加利福尼亚但代表中国参加国际比赛的 20 岁选手在 X Games Superpipe中摘得金牌。

Eileen Gu at the Laax Open © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

去年，谷爱凌因训练受伤错过了比赛，看起来历史几乎要重演。据媒体报道，在 X Games 开幕前三天的一次练习中，Gu 发生了一次可怕的撞击，导致臀部受伤。"她在自己的个人社交媒体上向粉丝们解释说："我几乎无法行走，滑雪时感到前所未有的疼痛。“

以不断挑战极限著称的谷爱凌承认："为了这次比赛，我不得不尽一切努力。在赢得自由式滑雪Superpipe比赛后，她退出了 X Games 的坡面障碍赛--给自己留出了恢复的时间。

疼痛只是暂时的

谷爱凌是斯坦福大学的一名学生，同时也是一名职业运动员和模特，三年前在阿斯彭，她的名字载入了 X Games 的史册。当时，年仅 17 岁的她一鸣惊人，在坡面障碍赛和Superpipe赛中摘得金牌，并在大跳台比赛中获得铜牌。

从那时起，谷爱凌就再也没有参加过阿斯彭的比赛，但她不会放弃与对手一决高下的机会。她的手上印着 "疼痛只是暂时的 "的信念，我们热切地期待着她早日康复，重返赛场。

Eileen Gu on the half pipe in Kitzsteinhorn © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

Two halfpipe wins for Scotty James © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

澳大利亚单板滑雪巨星 斯科蒂-詹姆斯（Scotty James ）继上周在拉克斯（Laax）获得半管冠军后，在阿斯彭（Aspen）的Superpipe比赛中击败对手，再次夺冠。想要了解更多 X Games 的比赛结果以及所有奥地利Red Bull运动员的表现，请 点击此处 。