2019年12月24日，奥地利红牛在北京举行谷爱凌媒体见面会，正式宣布签约中国自由式滑雪运动员谷爱凌，与这位16岁的天才滑雪少女一起，唤醒全民冰雪热潮，享受冰雪运动的无限魅力。自由式滑雪运动员谷爱凌，奥地利红牛中国区总经理孙威先生及各界媒体嘉宾齐聚会场，一同见证了这个充满能量与热情的时刻。

Eileen Gu.jpg © Eileen Gu

2003出生的谷爱凌目前是国际雪联世界杯比赛中年龄最小的选手，3岁起接触滑雪，9岁就拿到全美青少年锦标赛总排名第一；13岁起参与成人比赛，总金牌数达50块。2019年更是获得自由式滑雪世界杯意大利站坡面障碍冠军，1月登顶国际雪联总积分榜榜首。

而与奥地利红牛结缘，正是因为受到同为奥地利红牛运动员的美国自由式滑雪运动先驱鲍比·布朗（Bobby Brown）的影响。谷爱凌在很小的时候曾写信给鲍比表达自己对于滑雪的热爱，并得到了鲍比的回信。2013年，爱凌9岁时，得到了一张由鲍比签字的海报，他写道：“谷爱凌，你会大有作为！”。从那时起，谷爱凌就一直梦想能够成为奥地利红牛运动员。这次，当谷爱凌签约奥地利红牛时，鲍比也第一时间送给爱凌奥地利红牛头盔，欢迎她加入奥地利红牛运动员的大家庭。

Eileen Gu.jpg © Eileen Gu

2019年6月以来，谷爱凌带着自己对冰雪运动的热爱加入中国滑雪队，并已代表中国夺得了多个滑雪比赛奖牌。2022年，谷爱凌还将代表中国出征北京冬奥会。在当天的记者采访中，谷爱凌表示，希望通过自己的行动推广自由式滑雪，鼓励更多的年轻人特别是女孩们关注和参与体育运动，为提高中国和世界冰雪运动而努力。

作为最早开始支持与赞助极限运动的国际品牌之一，奥地利红牛30多年来始终热爱、支持并举办各项体育文化赛事和活动，助力每一位怀揣梦想的年轻人超越身心的极限，倡导激发潜能、挑战极限、超越自我的人生态度。2022年冬季奥运会将在中国北京举办，这不仅是展示中国冰雪运动竞技水平的高光时刻，也是推广冰雪运动的最佳舞台。值此契机，奥地利红牛携手世界冠军谷爱凌——即将代表中国征战2022年北京冬奥会的自由式滑雪健将，一起为推广冰雪运动添砖加瓦。

Eileen Gu © Eileen Gu

奥地利红牛中国区总经理孙威先生在开场致辞中谈到：“与谷爱凌结缘，不仅是因为她天才的运动能力，更是感动于她想尽自己之力让更多人爱上滑雪的梦想。这一份纯净而汹涌的原力，与奥地利红牛不谋而合。30多年来，我们一直用行动践行着“Red Bull Gives You Wings”这一品牌格言。我们和全世界怀揣梦想的年轻人合作，帮助他们羽翼日益丰满，助力他们的梦想实现。同时我们又相信挑战自我极限的目标，不受年龄、身份的限制，我们希望通过运动员在赛场上的每一次突破，去鼓舞每一个普通人走上一场充满活力的人生冒险，在有梦可追时尽管去追。除此之外，未来我们也会继续支持体育文化赛事活动，期待未来为中国消费者带来更多巅峰运动盛宴。”

Eileen Gu © Eileen Gu

奥地利红牛自诞生至今已畅销超过171个国家和地区，其抗疲劳和补充体力的功效在世界各地受到运动爱好者们和年轻人的喜爱。随着2022年北京冬奥会的临近，冰雪运动越来越受到我国人民的喜爱。期待奥地利红牛与滑雪世界冠军谷爱凌的合作能为更多热爱冰雪运动的年轻人的梦想插上翅膀。与奥地利红牛一起，激发能量，享受冰雪运动的无限魅力！

关于奥地利红牛Red Bull (Red Bull Energy Drink)

奥地利红牛Red Bull公司由Dietrich Mateschitz于1984年于奥地利创办。自1987年以来，已售出约750多亿罐Red Bull劲能饮料。奥地利红牛的诞生，开启了功能饮料这一新的饮料品类。

奥地利红牛的品牌格言是为梦想插上翅膀，助身心超越极限。多年来致力于独一无二的体育赛事与流行文化活动的创新，以时尚、潮流的形象深受世界各地年轻人的喜爱。无论在全球的销量如何攀升，奥地利红牛都坚持100%在奥地利本土生产，以确保每一罐饮料的优异品质。奥地利红牛以阿尔卑斯山泉水加入人体所需的牛磺酸、B族维生素、葡萄糖，有效缓解身体疲劳。含气的畅爽口感，蓝白色块的清爽罐身设计，为您的身体和精神注入活力。