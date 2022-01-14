完美表现的褒奖！谷爱凌捧回了第一个水晶球

18 岁的自由滑雪明星谷爱凌不断获得冠军，她在加利福尼亚州猛犸山的U型池场地赛中以惊人的 97.50 分完成了一个完美FIS自由式滑雪世界杯赛季。
身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌再次称霸U型池领域，完美地表现让她完成了在这个项目上的四连冠。
“我现在完全懵了，97.50分是我生涯最高分，今天的表现也可以算得上是我生涯U槽最好的表现之一了，我真的为自己感到自豪。而且以又一场胜利结束世界杯赛季并获得我的第一个水晶球，这简直令人难以置信。”
现在完全懵了
本站夺冠后，谷爱凌也成为FIS自由式滑雪世界杯历史上第一位取得四连冠的运动员（自由式滑雪所有项目运动员全包括在内）。她也收获了生涯第一座水晶球奖杯。
爱沙尼亚名将、2019年世锦赛该项目冠军Kelly Sildaru忍着手部的伤痛，在今天的表现同样出色，两滑成绩全部突破90分。最终凭借第2滑的92.50分收获银牌。美国选手Brita Sigourney凭借第1滑的87.75分斩获铜牌。
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