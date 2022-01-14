Eileen Gu with her first crystal globe
© Christian Pondella / Red Bull Content Pool
自由滑雪

完美表现的褒奖！谷爱凌捧回了第一个水晶球

以全胜战绩笑傲本赛季自由式滑雪U型池场地赛的谷爱凌，如愿收获了象征该项目赛季总冠军的水晶球奖杯。
作者 Sean Calvert
2 min read发布于
18 岁的自由滑雪明星谷爱凌不断获得冠军，她在加利福尼亚州猛犸山的U型池场地赛中以惊人的 97.50 分完成了一个完美FIS自由式滑雪世界杯赛季。
身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌再次称霸U型池领域，完美地表现让她完成了在这个项目上的四连冠。
Eileen Gu competes during Women’s Ski Halfpipe at the Toyota US Grand Prix in Mammoth Mountain, California, USA on 06 January 2022.
Eileen Gu showing her style in the halfpipe at Mammoth
© Christian Pondella / Red Bull Content Pool
Eileen Gu competes during Women’s Ski Halfpipe at the Toyota US Grand Prix in Mammoth Mountain, California, USA on 06 January 2022.
Gu's second run score of 97.5 was a career-best
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Kelly Sildaru, Eileen Gu and Brita Sigourney on the podium during Women’s Ski Halfpipe at Toyota US Grand Prix in Mammoth Mountain, California, USA on 08 January 2022.
The halfpipe medallists on the podium: Gu, Sildaru and Sigourney
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Eileen Gu poses for a portrait with her mother during Women’s Ski Slopestyle at Toyota US Grand Prix in Mammoth Mountain, California, USA on 09 January 2022.
Support team: Gu's mother was her number one fan at Mammoth
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Gu also finished second in the slopestyle at Mammoth
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“我现在完全懵了，97.50分是我生涯最高分，今天的表现也可以算得上是我生涯U槽最好的表现之一了，我真的为自己感到自豪。而且以又一场胜利结束世界杯赛季并获得我的第一个水晶球，这简直令人难以置信。”
现在完全懵了
谷爱凌
本站夺冠后，谷爱凌也成为FIS自由式滑雪世界杯历史上第一位取得四连冠的运动员（自由式滑雪所有项目运动员全包括在内）。她也收获了生涯第一座水晶球奖杯。
爱沙尼亚名将、2019年世锦赛该项目冠军Kelly Sildaru忍着手部的伤痛，在今天的表现同样出色，两滑成绩全部突破90分。最终凭借第2滑的92.50分收获银牌。美国选手Brita Sigourney凭借第1滑的87.75分斩获铜牌。
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