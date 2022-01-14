完美表现的褒奖！谷爱凌捧回了第一个水晶球

18 岁的自由滑雪明星谷爱凌不断获得冠军，她在加利福尼亚州猛犸山的U型池场地赛中以惊人的 97.50 分完成了一个完美FIS自由式滑雪世界杯赛季。

18 岁的自由滑雪明星谷爱凌不断获得冠军，她在加利福尼亚州猛犸山的U型池场地赛中以惊人的 97.50 分完成了一个完美FIS自由式滑雪世界杯赛季。

18 岁的自由滑雪明星谷爱凌不断获得冠军，她在加利福尼亚州猛犸山的U型池场地赛中以惊人的 97.50 分完成了一个完美FIS自由式滑雪世界杯赛季。

身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌再次称霸U型池领域，完美地表现让她完成了在这个项目上的四连冠。

身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌再次称霸U型池领域，完美地表现让她完成了在这个项目上的四连冠。

身为2021年世锦赛和极限运动会女子U型场地技巧双料冠军的谷爱凌再次称霸U型池领域，完美地表现让她完成了在这个项目上的四连冠。