谷爱凌有多牛？不用雪仗也能夺冠！

在最近的世锦赛上，谷爱凌取得了两金一铜的傲人战绩。17岁的她显然已经证明了自己的实力。

在最近的世锦赛上，谷爱凌取得了两金一铜的傲人战绩。17岁的她显然已经证明了自己的实力。

在最近的世锦赛上，谷爱凌取得了两金一铜的傲人战绩。17岁的她显然已经证明了自己的实力。

由于右手骨折和大拇指韧带撕裂，她无法手持雪仗，而就是在这样的情况下，她的表现仍然无懈可击。

由于右手骨折和大拇指韧带撕裂，她无法手持雪仗，而就是在这样的情况下，她的表现仍然无懈可击。

由于右手骨折和大拇指韧带撕裂，她无法手持雪仗，而就是在这样的情况下，她的表现仍然无懈可击。

我们专访了谷爱凌，这位自由滑雪者毫无保留的分享自己的想法。她的表现已经让中国和美国两个国家为她欢呼，更是激发了一代中国的滑雪爱好者。

我们专访了谷爱凌，这位自由滑雪者毫无保留的分享自己的想法。她的表现已经让中国和美国两个国家为她欢呼，更是激发了一代中国的滑雪爱好者。

但是，手部的伤势和没有雪仗的支持，她所要克服的是精神上的挑战和身体上的挑战。

但是，手部的伤势和没有雪仗的支持，她所要克服的是精神上的挑战和身体上的挑战。

但是，手部的伤势和没有雪仗的支持，她所要克服的是精神上的挑战和身体上的挑战。

“我真的很迷信，”她解释道，“在我进入U型管前，我一定要先用雪仗在我身后轻点两下，腿轻点两下，随后是肩膀微耸两下，然后左右转一下我的头，这是我的一个固定程序。”

“我真的很迷信，”她解释道，“在我进入U型管前，我一定要先用雪仗在我身后轻点两下，腿轻点两下，随后是肩膀微耸两下，然后左右转一下我的头，这是我的一个固定程序。”

“我真的很迷信，”她解释道，“在我进入U型管前，我一定要先用雪仗在我身后轻点两下，腿轻点两下，随后是肩膀微耸两下，然后左右转一下我的头，这是我的一个固定程序。”

“没有雪仗惊了我一下，我参加资格赛的第一天就是没有雪仗，这是我的预选赛，我差点没有进入决赛。”

在进入决赛的名单中，她位列倒数第二。但很快，她表现出对新的无雪仗情况的适应能力，令人钦佩地迅速调整，并将金牌带回家。

她说：“我以为我不会做到这一点，然后我最终进入了决赛。我花了一分钟时间来习惯，但是现在我们已经结束了这次活动，可以肯定地说我已经适应了。”

谷爱凌现在正在积极养伤。手上打着石膏，意味着她不能用雪仗。身体上也有影响。

她说：“我从来没有在没有雪仗的情况下比赛过，我几乎总是在带着雪仗训练。” “一种（影响）是物理上的，尤其是在铁轨上，平衡方面无疑使我失望了。”