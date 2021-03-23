谷爱凌有多牛？不用雪仗也能夺冠！
© Getty Images
还是青少年的谷爱凌已经用自己的实力惊艳了世界。但如果你要是知道，她是在受伤的情况下，战胜一众对手站上了最高领奖台，那是不是对她的印象又会有所不同？
发布于
在最近的世锦赛上，谷爱凌取得了两金一铜的傲人战绩。17岁的她显然已经证明了自己的实力。
由于右手骨折和大拇指韧带撕裂，她无法手持雪仗，而就是在这样的情况下，她的表现仍然无懈可击。
谷爱凌的这个赛季收获颇丰。首次参加 X Games，就拿到两金一铜，创造历史。
但是，手部的伤势和没有雪仗的支持，她所要克服的是精神上的挑战和身体上的挑战。
“我真的很迷信，”她解释道，“在我进入U型管前，我一定要先用雪仗在我身后轻点两下，腿轻点两下，随后是肩膀微耸两下，然后左右转一下我的头，这是我的一个固定程序。”
没有雪仗惊了我一下。
“没有雪仗惊了我一下，我参加资格赛的第一天就是没有雪仗，这是我的预选赛，我差点没有进入决赛。”
在进入决赛的名单中，她位列倒数第二。但很快，她表现出对新的无雪仗情况的适应能力，令人钦佩地迅速调整，并将金牌带回家。
她说：“我以为我不会做到这一点，然后我最终进入了决赛。我花了一分钟时间来习惯，但是现在我们已经结束了这次活动，可以肯定地说我已经适应了。”
谷爱凌现在正在积极养伤。手上打着石膏，意味着她不能用雪仗。身体上也有影响。
她说：“我从来没有在没有雪仗的情况下比赛过，我几乎总是在带着雪仗训练。” “一种（影响）是物理上的，尤其是在铁轨上，平衡方面无疑使我失望了。”
几乎没有迹象表明，受伤或没有雪仗阻碍了谷爱凌，她正计划以同样的方式参加本赛季的世界杯决赛。
但她自己表示：“在赛季结束后，我将要接受手部手术。”
她解释了推迟接受手术刀原因，她说：“我在上面接受了另一次核磁共振和X射线检查，因为我在Big Air训练中确实摔倒压到了它，所以我们必须留心。
“这意味着要在手术后休息六周，所以这就是我要用断手比赛的原因。为了获得比赛经验，我现在需要这样做，尤其是在奥运会前。剩下的，我只要等到赛季结束，然后在今年年底之前康复。”
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！