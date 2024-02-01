Eileen Gu performs in Calgary, Alberta on February 14, 2020
© Allison Seto / Red Bull Content Pool
自由滑雪

X Games（极限运动会）举办 25 年来，还没有人做到谷爱凌刚刚做到的事

自由式滑雪少女谷爱凌（Eileen Gu）成为有史以来第一位以新手身份赢得三枚 X Games 奖牌的女性。她是如何做到的？
作者 Sean Calvert
2 min read发布于

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谷爱凌

自由滑雪天才少女

中国中国

Maddie Mastro

美国半管神童 Maddie Mastro 正在席卷全球单板滑雪界。

United StatesUnited States

Mathilde Gremaud

作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

SwitzerlandSwitzerland

Nico Porteous

新西兰自由式滑雪巨星 Nico Porteous 从小就打破记录并赢得奖牌。

New ZealandNew Zealand
周六，中国自由式滑雪新星谷爱凌在阿斯彭 X Games（X Games in Aspen）上将自己写入了记录册，这位 17 岁的女孩在她的首次亮相中就获得了两金一铜。
谷爱凌在上周五获得滑雪大跳台金牌和铜牌的基础上，又在滑雪坡面障碍赛中摘得金牌，这意味着她在参加的所有三个项目中都获得了奖牌--在这项赛事25年的历史上，迄今为止还没有新秀完成过这样的壮举。
下面请观看谷爱凌夺冠的Superpipe滑行：

1 分钟

勇夺X Games 双板超级U型场冠军 谷爱凌创历史成中国第一人

北京时间1月30日进行的2021世界极限运动会(X Games)阿斯本站比赛上，首次参赛的中国选手谷爱凌在女子双板超级U型场地赛中夺冠，这是中国选手首次在X Games上登顶。 在当天早些时候举行的大跳台比赛中，谷爱凌还获得了一枚铜牌。

谷爱凌
*图片来源：ESPN Enterprises, Inc*
周六，她在自由式滑雪坡面障碍赛中从头到尾保持领先，夺得了她的第二枚金牌，并成为第一位代表中国在 X Games 上夺金的运动员。
谷爱凌高兴地说："赢得花式滑雪比赛是一次不真实的经历，而作为第一位在 X Games 上赢得三枚奖牌的女新秀，这两天是我人生中最美好的两天。”
在阿斯彭的其他比赛中，美国选手玛蒂-马斯特罗（Maddie Mastro）在单板滑雪Superpipe比赛中落后于克洛伊-金（Chloe Kim）获得银牌，克洛伊-金在阔别一年的 X Games 比赛中重返赛场，赢得了她的第五个单板滑雪U型管冠军；玛蒂尔德-格雷莫德（Mathilde Gremaud）在女子滑雪大跳台比赛中以世界第一的 Switch Double Cork 1440 落地，赢得冠军；新西兰选手尼科-波蒂厄斯（Nico Porteous）在男子超管比赛中夺得金牌。
敬请收看《 Everyday Eileen》进一步了解谷爱凌。

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自由滑雪天才少女

中国中国

Maddie Mastro

美国半管神童 Maddie Mastro 正在席卷全球单板滑雪界。

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Mathilde Gremaud

作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

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