X Games（极限运动会）举办 25 年来，还没有人做到谷爱凌刚刚做到的事

Mathilde Gremaud 作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

在阿斯彭 X Games（X Games in Aspen）上将自己写入了记录册，这位 17 岁的女孩在她的首次亮相中就获得了两金一铜。