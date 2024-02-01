X Games（极限运动会）举办 25 年来，还没有人做到谷爱凌刚刚做到的事

周六，中国自由式滑雪新星谷爱凌在阿斯彭 X Games（X Games in Aspen）上将自己写入了记录册，这位 17 岁的女孩在她的首次亮相中就获得了两金一铜。
谷爱凌在上周五获得滑雪大跳台金牌和铜牌的基础上，又在滑雪坡面障碍赛中摘得金牌，这意味着她在参加的所有三个项目中都获得了奖牌--在这项赛事25年的历史上，迄今为止还没有新秀完成过这样的壮举。
下面请观看谷爱凌夺冠的Superpipe滑行：
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勇夺X Games 双板超级U型场冠军 谷爱凌创历史成中国第一人
北京时间1月30日进行的2021世界极限运动会(X Games)阿斯本站比赛上，首次参赛的中国选手谷爱凌在女子双板超级U型场地赛中夺冠，这是中国选手首次在X Games上登顶。 在当天早些时候举行的大跳台比赛中，谷爱凌还获得了一枚铜牌。
*图片来源：ESPN Enterprises, Inc*
周六，她在自由式滑雪坡面障碍赛中从头到尾保持领先，夺得了她的第二枚金牌，并成为第一位代表中国在 X Games 上夺金的运动员。
谷爱凌高兴地说："赢得花式滑雪比赛是一次不真实的经历，而作为第一位在 X Games 上赢得三枚奖牌的女新秀，这两天是我人生中最美好的两天。”
在阿斯彭的其他比赛中，美国选手玛蒂-马斯特罗（Maddie Mastro）在单板滑雪Superpipe比赛中落后于克洛伊-金（Chloe Kim）获得银牌，克洛伊-金在阔别一年的 X Games 比赛中重返赛场，赢得了她的第五个单板滑雪U型管冠军；玛蒂尔德-格雷莫德（Mathilde Gremaud）在女子滑雪大跳台比赛中以世界第一的 Switch Double Cork 1440 落地，赢得冠军；新西兰选手尼科-波蒂厄斯（Nico Porteous）在男子超管比赛中夺得金牌。
敬请收看《 Everyday Eileen》，进一步了解谷爱凌。