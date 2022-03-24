成为王吧！《艾尔登法环》新手上路成王快速指南－探索篇

《艾尔登法环》一发售就迅速引爆全球话题，即便2022年还不到一半，但毫无疑问，《艾尔登法环》惊人的丰富度势必能让它在今年的年度游戏中拥有一席之地。

无论你是踌躇满志，准备放手一搏，还是刚好新入坑，这边或许都有你所需要的秘笈。这份新手须知的快速上手指南，囊括了各种新手老手都必须知道的知识，能让你用最短的时间迅速了解交界地的各种潜规则和里知识，急速成为艾尔登之王

开局的职业可以挑你喜欢的，因为点数后期都可以再调整，外观方面也是，这款游戏在序盘就可以解锁重新捏角的系统，而且无需支付代价，并且次数无限，你随时都可以改变你的角色外型，所以如果急着进入交界地探索冒险，捏角的部分可以直接用预设外观，之后再调整就好。

出生时的遗物推荐黄金树种子或是小恶魔骨灰，黄金树种子可以在前期直接帮你增加一瓶补血药水，相当强力；小恶魔骨灰则是解锁召唤功能后，BOSS战和遗迹探索中就可以呼叫、有着相当凶猛的AI和各种强势花式输出手段的随从小恶魔，而且还是一次两只，可以大幅提升你的BOSS战通关率。种子偏保守、小恶魔偏进攻，可以根据你的需求在种子或骨灰中二选一，这两者对序盘的帮助都是相当强大的

这是你想当重要的引路人，剧情上一直相伴你左右 © From Software

先坐火

游戏中有着很多名为恩赐的光点、兼具存档点、传点、补血点、复活点、战技修改点、储藏功能点，六大功能于一身。如果你在探索的过程中不幸战败，那通常上一个你接触到的恩赐就是你可以接关的地方，所以在探索新地图的过程中，尽可能找到更多的恩赐能够有效的提升你的容错率和交通效率，让你复活、或是日后回来旧地重游重新寻宝都方便，恩赐就是以前的黑暗灵魂的篝火，解锁恩赐的这个动作就是老手口中的坐火。

顺带一提，除了第一次解锁恩赐的调查以外，正式坐火会把你的血量和圣杯补到全满，但小兵敌人和他们的分布也会复活和重置，所以如果你被追杀，可以看到火点之后果断坐火、就可以强制劝退所有敌人，但反过来说，如果你觉得你续航力还很足够、又不希望被你清空的小兵太早重生，那要不要回火去补圣杯、补血量，就要好好评估。

《艾尔登法环》的原野地图上恩赐火点多到不可思议，这算是本作中少数的善意了 © From Software

冲刺的耐力消耗机制

游戏在非常前期就可以解锁召唤灵马托雷特的机制，托雷特会是接下来数百小时中你最贴心也最贴身的战友，没有之一。

而不管是你的角色要用11号公交车步轮，或是和托雷特一起奔驰，只要你没靠近敌人、或是进入战斗状态，那冲刺的全程都是不消耗耐力的，所以如果你当下的首要目标是搜查环境，规划一下你的行进路线避开更多战斗，可以有效提升你的探索效率。

保持距离，除了可以提升跑图速度以外，最重要的就是你知道的以策安全 © From Software

初期被秒杀绝对不是你的错

《艾尔登法环》作为一款动作RPG，对玩家的操作技巧和角色的机体强度都有一定程度的要求，加上作为开放世界，如果你不小心逛到超越你当前等级的区域也丝毫不奇怪。

同时本作也经常刻意给玩家下马威，在前期区域就放了中期敌人，或是在你等级极低的状况下、直接引导你去打该区域最强头目。因此如果真的打不赢也没关系，先去探索其他你还没接触过的区域、在你探索的过程，除了可以拿到不少好装备、好道具以外，你的角色等级也会自然的就往上成长，君子报仇三年不晚。

没事，不用三年。等你翅膀硬了、知道怎么玩了，就换你秒杀他了，你才是艾尔登之王 © From Software

留意玛莉卡石像

上面提到被秒杀不是你的错，但如果你相当有毅力的想要直接上诉，再来一局，那注意头目附近有没有玛莉卡石像相当重要，因为只要曾经靠近过石像，就能解锁该石像作为备选的复活点，而且通常石像的点位都会比恩赐更接近头目区，如果你想要不断上诉，先找出玛莉卡石像可以有效提升你的挑战效率。

昼夜循环

如题，本款游戏有昼夜循环，除了不同的时间点有不同的敌人分布以外，对敌人的视野也大有影响。如果你想趁敌人警备松懈的状态下来场突袭，挑个月黑风高的夜晚会是个好选择。

甚至有部分实用的野外道具在夜晚中会特别显眼，我们下面会提到。在你刚出新手墓地时，左上角会有一个废弃的教堂，里面有商人会卖你东西，记得在取得灵马之后，要在晚上时间点再度拜访这个教堂，有好东西在等你。深夜时间就是各种福利时段，这点你懂的。

此外，还有一些地图头目只会在夜间出现，而且通常不好惹，但这些头目都没有强制性，如果战败了，你还是可以依照个人需求，决定要不要再度挑战或日后再上诉

多多珍惜这段時光 © From Software

必出宝物的设施

游戏中你在原野区域的探索，会陆陆续续遇到不少营区、废墟、教堂、墓地，其中营区一定至少都有一样重要道具，而只要是废墟必有地下室、甚至某些废墟会有两个地下室，地下室当中会有头目、或是重要宝物，其中有些废墟的地下室藏得还挺好，需要你花点心思做地毯式搜索，所以如果你路过了一座你不曾见过的废墟，记得一定要找出地下室，因为地下室才是废墟的核心。

墓地则都是小型迷宫，当中必有头目。当然、报酬也是很优渥的。在原野上偶尔你会遇到一堆奇怪的石像装饰品，记得去调查一下，通常那些石像都是附近有隐藏宝物或迷宫的提示。

教堂同样会提供好东西，当中更有一些教堂会掉落能提升圣杯恢复值的圣杯露滴，让你补血补魔力效率都更好，等于是拐个弯的提升你的容错率和续战力，走过路过千万别放过。顺带一提，如果你远远就看到有小树在发金光，记得马上冲过去看看树底下有没有种子可以捡。这种情况下，高机率会出种子。黄金树种子可以提升你的圣杯使用次数，也就是提升你的补血次数，相当重要。

除了遗迹以外，车队也都是藏了好东西 © From Software

留心地形高低差

本款游戏进度越玩到后面、你的操作越精确、观念越成熟，你就越会发现你战死的比例直线下滑，取而代之的是探索时对试探地形高低差的摔死状况逐渐提升。

通常如果在大地图中你是想从山崖下往高处移动，除了观察有没有可以爬升的缓坡以外，最重要的是先找气流，气流可以让你和托雷特直接起跳到高处。

那如果你是想由高处往低处落下，除了同样是找可以让你缓降不摔死的气流以外，还可以注意峭壁旁边有没有突出的巨型墓碑，那些墓碑就是让你可以缓冲落下的落脚地点

找到气流，你就可以大胆无畏的跳 © From Software

而随着你冒险进度的拓展，你也会常看到眼前的高低差，刚好处于一个让你怀疑直接跳下去会不会出局的高度。这时候就可以拿出你的虹彩石直接往下丢，如果丢下去的虹彩石没有碎裂，表示你可以勇敢往下跳。

虹彩石在面对游戏后期，各种意图用相同地形地貌、混淆你方向感的环境中，也是一个很好的路标。

对高度和安全有疑虑，先丟七色石就对了 © From Software

锻造石非常重要

本游戏相当重视武器的强化，而强化武器的关键素材就是各种锻造石，但游戏前中期对于锻造石的获取相当吃紧。虽然之后会有大量取得锻造石的机制，但那些都已经是游戏中期甚至是末期的阶段，中期可以量产的锻造石是相当低阶的，后期才会可以量产中阶一点的，而量产后期锻造石则是已经要接近游戏破关了。

因此在你在没办法量产你手中的锻造石前，要尽可能探索取得更多锻造石，同时也要把你的锻造石花在刀口上。

留意会发光的头骨

除了可以强化武器的锻造石以外，另外一样相当重要的资源就是卢恩，在游戏序盘中，各种资源都是捉襟见肘，升级要卢恩，强化武器要卢恩，解锁各种功能或是买装备耗材也要卢恩，然后万一你连死两次又会直接喷光卢恩。

而破坏会在夜晚发光的头骨之后，都会掉落价值200卢恩的道具，这200对于游戏序盘的玩家来说是真正的善意，而且这200元因为不是放在你钱包里的卢恩，所以更不会因为你死掉而消失，相当优质。

如果你是骑着托雷特，托雷特只要走过这些发光头骨，就可以直接触发破坏判定，你可以直接拿起卢恩道具，非常方便。

要把这个道具兑现的方法也很简单，你可以直接在道具栏中使用，或者是卖给商人，都同样可以直接把这200元储值进你钱包，方便你升级或购物使用。

长臂卢恩熊都不能惹

这个就很简单了，这个游戏的野怪战斗力是熊＞水产＞植物＞龙，你没看错、熊最高龙最低，你先记起来新手阶段看到熊都不要惹就对了，尤其是手很长的那种，战力都还远远超过你一开始看到的大树守卫。

沒想到你居然能夠成為艾尔登之王。 © From Software

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