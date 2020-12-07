这位31岁的Toyota车手，现在仅剩1场比赛，但在面临一系列潜在复杂的变化后，极可能成为首位获得WRC冠军的韦尔斯人。在此，让我们见识一下他的车手经历与过往。

Elfyn Evans 并未站在优势的边缘。 但他已经很棒了，不过现在他确实处在重写历史的一方。史上从来没有一位韦尔斯车手赢过拉力大赛的世界冠军。 本周在蒙扎拉力赛的决战成绩将可能永远改变。

准确精算这位Toyota车手，在意大利世界拉力大赛最后决赛所必须做的事会很复杂。但他了解吗？

他皱着鼻子，然后摇摇头，这清楚地表明了这位31岁男孩与我们的数学程度可能一般般。

但他确实知道。 他当然知道。 Evans对事情所做的准备都是严谨以对的。问题的计算来自5个特别加分赛段，其奖励积分的变化。

并非最后赛段额外的潜在积分，Evans 了解，目前他的14分领先，极可能被队友Sébastien Ogier一举超越，例如，如果法国籍车手在Lombardy赢得胜利，又或者Elfyn最终成绩低于第4名。

Evans on his way to victory at Rally Turkey © Mahmut Cinci/Red Bull Content Pool

意识到可能有太多的不确定性，这位领先车手届时将竭尽所能阻止这一切的发生。

他表示：我并没有考虑太多这类的事情。我不能。就像我无法思考蒙扎是否会举行。 每个人都在说：可能因疫情影响被取消……

我把所有这些放在一边，仅像往常一样专注于准备的工作。 这就是我所能做的。 几周前，我告诉车队，不想再接受任何采访的安排-很明显地，除了这一次的采访！

“我需要进入拉力的状态与氛围。”

事实上，Elfyn Evans的拉力状态与氛围应是与生俱来的。

我知道，如果我失败了，我会在星期一的早晨回到车库与老人家一起卖车子！ Elfyn Evans Rally WRC 他的父亲Gwyndaf Evans是前英国拉力赛冠军车手，也曾是Ford和SEAT车队，一起参加这项运动最高级别竞赛的车手。 虽然Evans Sr经常留在英国拉力巨星如Colin McRae和Richard Burns的阴影下，但他的孩子可是没有任何阴影，现今已是众人瞩目的焦点。 这是他的父亲，必须为此感到欣慰的。作为一位汽车贸易商，Evans了解，除非充分确定当前的型别，否则你不会更换汽车。 爸爸总是告诉我，他说： 除非当前的车子已经无法使用了，否则我绝对不会换下一辆车子。 Evans的第一个赛季（2006年），座驾是Nissan Micra ，参加英国的Formula 1000系列赛。 在那之后，他转向Ford Fiestas更现代的技术，随着他在英国拉力赛不断的进步，逐步实现了汽车两轮驱动的演变。 2011赛季终于有了突破性的进展，他赢得倍耐力（Birelli）支持的英国精英系列赛。 他拿下第2名，但从现在才刚开始展露其真实的速度感。

他走出自家范围的舒适圈。2011年的亮点是，参加芬兰拉力赛和法国阿尔萨斯的世界拉力大赛，他的节奏与速度更加出色了。

Elfyn表示：“我想爸爸很清楚，到2012年，我必须迈出第一步，见识一下世界拉力大赛学院（级别较低的WRC）。”

Gwyndaf记得很清楚。而且还记得和他儿子在芬兰一起驾车，感觉特好。

他表示：“当时Elfyn正在试车。我就跟着一起上车看看。 后来我就明了了。 我下车后，我知道他确实具有不凡之处。 他不但有速度，而且还有果断的决心。”

到赛季结束时，他计拿下4座拉力赛分站冠军，并赢得WRC学院冠军头衔的殊荣。

Evans has also won in the snow of Sweden this season © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

M-Sport是个获得多项世界冠军的车队，WRC学院提供世界冠军优胜者一辆 Ford Fiesta R5。 现在，Evans已有极优异的表现。 而且他的速度变得更快了。

2013年，当Nasser Al-Attiyah 无法参加意大利拉力赛时，他的Ford Fiesta RS WRC 就交给了Evans。在这项运动最高水平的赛事中初试啼声，终场他获得第6名，这是M-Sport车队负责人Malcolm Wilson对这位有条不紊的驾驶表现，并拿下好成绩的车手，留下深刻印象。

来年赛季开始， Evans即获得M-Sport厂队充份的支持，并继续增进他的学习曲线。在2015年的科西嘉（Corsica）赛事，Evans拿下他在WRC的首胜佳绩，年终排名第2名。随后在2017年赢得突破性的进展，获得英国赛事的冠军宝座。