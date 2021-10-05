周日，Elfyn Evans 在位于韦斯屈莱 (Jyväskylä) 举行的芬兰世界拉力大赛 (World Rally Championship) 上，成为有史以来第2位赢得芬兰世界拉力锦标赛冠军的英国籍车手。

这位Toyota车队明星自己承认，他在芬兰拉力赛开始时不确定自己能够期待什么。 赛季中期基本上表现不如预期，这让这位威尔士人一直在为那种帮助他在去年同样快速的瑞典拉力赛称霸的状态困扰不已。

在采访中成为一种代表性的结尾，威尔士人承诺他会尽其所能。 因为他能做的只有这些。

Adrien Fourmaux's first Rally Finland in a full WRC car netted him 6th © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

暗黑中铤而走险

Evans和副驾驶Scott Martin在5个赛段后排名第5，肯定可以参加周五下午的比赛。 然而，大家普遍认为，当天在黑暗中奔驰的最后赛段将会更加重要。芬兰拉力赛的传统仲夏约会，意味着它通常不会在天黑进行律定的夜间赛段。但这次新秋的转变改观了这一点，开启了在漆黑中驰骋的大门。

芬兰拉力赛以其跳越和为期3天的赛事而闻名，这些有史以来最快的拉力赛车上的数据记录器以分钟为单位，记录着滞空时间。

Evans 表示：“当你在黑暗中出发时，汽车的行进方向，意味着灯光所指向树顶的位置。你正在一点一点进入未知的领域，但你必须对你所做的速度与节奏笔记要有绝对的信心。”

9 of 14 fastest times showed Evans's domination on the Finnish stages © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool 这是一个特殊的赛事。 每个人都希望在芬兰获胜，所以在此胜出真的是太棒了。 Elfyn Evans

正是这些笔记指示着车手保持右脚固定，而忽略他们正在盲目飞越的事实。

Evans在第6赛段表现出色。 他打败了所有人并跃居第3名。 星期六进入两个赛段，他处于领先地位，从那时起，他不会轻易放弃这一绝对优势。

更重要的是，他看起来像是整个赛季都在胜出的车手。在周末14 个赛段中的 9 个赛段中他是最快的，而在其他赛段中他是第2。Evans掌握了优势不会被打败。

他表示：“这辆车状况真的很好。对赛车充满了信心，一切都奏效了。抓地力也很强，路面感觉也非常好——老实说，在锦标赛中没有太多日子，一切都像以前一样那样美好。这是一次特别的比赛。每个人都希望在芬兰获胜，所以在此赢得胜利真的很好。”

请点击观赏Elfyn Evans在芬兰赛段的精彩表现：

Elfyn Evans's winning Rally Finland drive

冠军赛

Evans 的完美结果（包括加分赛段的胜利和总冠军）意味着他大幅超越Toyota队友Sébastien Ogier在车手积分榜的领先优势，将积分差从 44降至 24 分。

这位7届世界冠军车手，冲线以第5名结束了一场乏善可陈的赛事。正如Evans稍早飞越的那样，Ogier一直努力从他的 Yaris WRC赛车中找到同样的平衡与信心。Kalle Rovanperä的赛车也发生类似的情况。这位芬兰籍车手在周五满 21 岁，但在周六离开赛道后，并没有迟来的生日庆祝活动。

Championship leader Sébastien Ogier was off the pace all weekend in 5th © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

就像 Ogier 一样，他还没找到一种方法，真正如他在两个半月前在爱沙尼亚赢得波罗的海首场胜利的自信，自获得分站胜利之后，他即被广泛认为已在赛事取得领先的地位。

对这位芬兰车手来说幸运的是，Toyota为 Esapekka Lappi 派出了一辆私人 Yaris WRC赛车。芬兰人在 2017 年驾驶 Yaris 赢得了这项赛事，预计他将于 2022 年重返厂队，本周稍晚时。 他需要的是平淡地重返拉力赛的顶级联赛，而这场比赛后，他无疑以强劲的第4名实现了这一目标。

Esapekka Lappi wasn't afraid to pin it on his way to an eye-opening 4th © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Hyundai汽车的挑战是什么？

Hyundai赛车队的负责人Andrea Adamo露出了笑容。

他表示：“这是我们在芬兰取得的最好成绩。Ott [Tänak]和Craig [Breen]的第２名和第３名很好。但你了解我的。我总是想要更好。”

Tänak 曾在前两届芬兰拉力赛胜出，但周六Evans找到了另一个好方法，两名 i20 Coupe WRC 车手根本无法跟上他的速度，因此３连冠真是遥不可及的目标。

Craig Breen was the second of 2 Hyundai's on the podium © Jaanus Ree Red Bull Content Pool

周六晚上颇具沮丧的Tänak表示：“他今天还有别的事情。我们正在尽我们所能。但是，你知道，它仍然是驾驶拉力赛车的好地方。这是我们最后一次在砾石上驾驶这些令人难以置信的汽车，明年，我们将有新车——所以这是值得享受的场景。”

芬兰站每个人都喜欢它。 M-Sport Ford 车手 Gus Greensmith 和Adrien Fourmaux 位列第６和第７，这是法国人驾驶世界拉力赛车首次在芬兰拉力赛亮相。

Fourmaux 表示：“这是一次了不起的经历。我来这里就是为了要吸取经验，我确实学到不少。”

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！