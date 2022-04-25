还有什么比在主要竞争对手的主场拿下完胜更让人兴奋的呢？或许是三天内赢得三场胜利，并创下五年多来的车队最佳成绩。

周日，F1一级方程式赛车连续第三年重返伊莫拉，这是自 2020 年以来，意大利站首次允许观众进入赛道。成千上万狂热法拉利粉丝在场摇旗吶喊—— 维斯塔潘和Oracle Red Bull Racing车队却在他们面前拿下了一场完胜。

维斯塔潘先是在周五从车手积分榜领头羊法拉利的勒克莱尔手中抢走了第一。随后，又在周六的 21 圈冲刺赛中顶住压力，为正赛赢得杆位发车的位置。最终，在周日的大奖赛中，他再进一步，一路领先，拿下胜利，这也是他在 2022 年卫冕赛季的前四场比赛中，第二次赢得冠军宝座。

Das ist der zweite Sieg für Verstappen in Imola. © Getty Images/Red Bull Content Pool

而对于车队而言，值得庆祝的还不止于此。佩雷兹发车之际，超越勒克莱尔抢得第二名。 他在接下来的比赛中始终保持领先，第二个冲线。这也是车队自里卡多在 2016 年（110 场大奖赛前）的马来西亚，与维斯塔潘率先冲线以来，车队首次以 1-2 名的成绩完赛。

而对维斯塔潘来说，还有个好消息。勒克莱尔最终获得第六名。这样，荷兰籍车手目前在车手积分榜上落后勒克莱尔 27分，从原来的第六位上升至第二位。

佩雷兹现在仅落后维斯塔潘 5 分，并在车手总积分榜上，从第四名跃升至第三名。 势均力敌的搭档将法拉利在车队积分榜上的领先优势缩小到只有 11 分。

迈凯伦车队的诺里斯获益于勒克莱尔的失误，夺得最后一个颁奖台位置。当诺里斯的队友，里卡多在第一圈与塞恩斯发生追撞事故后，法拉利令人沮丧的一天变得愈加复杂，西班牙籍车手在前一场阿尔伯特公园比赛中，失速滑出赛道后连续第二次未能完赛。

以下是Oracle Red Bull车队如何在伊莫拉度过完美周日的历程。

Verstappen 將其發揮到極致

理论上，雨战将会增添不少不可预知性，但现实情况是，维斯塔潘真的太强了，荷兰人不允许任何意外毁掉他美好的下午。维斯塔潘发车完美，起步就取得先机，队友墨西哥车手也展现自己出色的表现。在超车勒克莱尔上升到第二后，佩雷兹成为了维斯塔潘的后卫，墨西哥人始终保持在维斯塔潘后方保持一定的距离。

最后8圈，维斯塔潘创造了最快速圈（1 分18.446 秒），并将胜利带了回来。 这是他的第 22 场大奖赛冠军，与 1996 年世界冠军Damon Hill并列，也是他职业生涯中（继去年奥地利之后）第二次杆位发车夺冠，不仅每一圈都领先，还创下了最快圈速的比赛。

Verstappen war das gesamte Wochenende über unschlagbar. © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘笑着说：实现这样的目标总是困难的。

“昨天和前一天，我们已经着手开始了，我认为这看起来是一个强劲的周末。今天，你永远不知道天气如何，你会变得多么有竞争力，但作为一个团队，我们做了一切 嗯，我觉得这1-2名是当之无愧的。

“发车起步非常重要，但之后还要判断条件，何时换上干胎以及外圈轮胎的状况，不要犯错误。在领先时，你总是必须掌握节奏与速度，一开始总是有点困难。但一切我们都管理得很好。

Oracle Red Bull Racing车队负责人霍纳表示，尽管维斯塔潘轻松获胜，但这样的天气条件下，让他在车队监控区的下午“压力颇大”。

霍纳补充表示：“在这种情况下，有很多事情可能会出错，但我认为维斯塔潘和佩雷兹今天的表现令人难以置信。”

“为了（在澳大利亚之后）来到这里，我们在周末发起了攻势并（对赛车）进行了一些升级作业，我们相信自己。它会得到回报的。几周前我们在澳大利亚非常不走运，但这个周末对车队来说是一次伟大的反击。”

佩雷兹两次杰出表现

佩雷兹本赛季几乎没有失误。这位墨西哥车手巴林赛季揭幕战在最后一圈打滑错失良机。从那之后，他获得了职业生涯的第一个杆位，并在沙特阿拉伯获得第四名，在澳大利亚墨尔本拿下第二名最好的成绩，并在周日增加第二座亚军的荣耀。

对佩雷兹来说，这可谓是一个完整的周末，他之前在这条赛道周六或周日都有不错的表现，但从来没有同时出现过。

周日是佩雷兹职业生涯第 17 次登上颁奖台，也是效力Oracle Red Bull Racing车队后第七次登上颁奖台。

Pérez war kompromisslos und zugleich geduldig; am Ende holte er Platz zwei. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他赛后表示：这真的很激烈（与勒克莱尔的对抗），我想我们在比赛进行到一半时就开始战斗了。

在这种情况下赢得 1-2 名，对车队来说是一个很好的结果 Sergio Pérez

他们对抗的关键部分发生在第 49 圈，当时法拉利进站换上软胎。佩雷兹在一圈后也进站换胎。出站后，此时两人正面交锋，结果勒克莱尔在 Variante Alta 减速弯道上推得太猛，一边失速旋转一边轻轻撞上了护墙，墨西哥籍车手则保持了自己的优势，快马前进。第二名最终属于佩雷兹。

“我认为今天最重要的事情是不要犯错，因为那里的条件非常棘手。在这些条件下，我们取得 1-2 名，对车队来说是一个很好的结果。今天，我很高兴看到车队里每个人都在微笑。”

“今天对车队来说是美好的一天，现在我们必须继续努力。”

角田裕毅、加斯利各自扮演好他们的角色

除了法拉利，Scuderia AlphaTauri车队在伊莫拉同样是主场车队。车队的工厂距离Faenza只有 20 分钟路程。对角田裕毅来说，这是一场特别甜蜜的主场比赛，这位日本车手以典型激烈的驾驶，从第 12 位发车到出色的第 7 位完赛——这一赛季最好成绩，使他在车手积分榜上升至第 12 位。

角田的比赛就像维斯塔潘的比赛一样激烈且紧张。 一个出色的开局让他在前 10 名的位置结束了首圈。在与世界冠军汉密尔顿和维特尔的战斗中，及时调整自己的节奏与速度。 最终，他第七个冲线，稳稳收获6个积分。

Yuki Tsunoda auf der Strecke des GP's der Emilia Romagna. © Getty Images/Red Bull Content Pool

队友加斯利没能与角田一起进入前十名，但法国车手的比赛并不乏味；自第 17 位发车，加斯利让汉密尔顿在比赛后半段的大部分时间里受尽煎熬。 虽然第 13 名和没有积分对于一个下午的辛勤工作没有任何回报，但他至少可以在棘手的条件下，不屈服于艰苦比赛的压力而收获满足感。

AlphaTauri 在车队积分榜上超越哈斯，位居第七，车队在本赛季的四场比赛中，一共获得了16分。

冲刺赛的新赛段

周六的冲刺赛设置在周日的发车区，这是主赛道的 100 公里入口，在 2021 年的几场比赛中首次亮相，并在本赛季回归。

周六的 21 圈冲刺赛是今年 3 次中的第一次，我们将看到周六的冲刺设置周日的发车点，而非传统的三段排位赛形式； 7 月的奥地利和 11 月的圣保罗将看到另外两场冲刺赛。 今年冲刺赛的积分规则也有变化， 2021 年以 3-2-1 的方式分配给前三名的积分，本赛季扩大了积分区，以类似的比例奖励前八名，维斯塔潘因获胜而获得 8 分，而哈斯车手马格努森第八名获得1分。

无论好坏，佩雷兹和加斯利成了冲刺赛的两个话题；佩雷兹表示，在排位赛受挫后，从冲刺赛的第七位晋级到第三位是“一次不错的拯救”。 而加斯利在首圈与阿尔法·罗密欧新秀周冠宇发生碰触，被迫进站维修，法国籍车手等赛车修复后，从第 17 位发车。

下一站，迈阿密

从F1一级方程式最具历史意义的分站之一到希望创造自己历史的新分站； 从伊莫拉出发，巡回赛穿越大西洋前往美国和首届迈阿密大奖赛（5 月 8 日），这是本赛季在美国举行两场比赛中的第一场，也是 F1 的新开端。

迈阿密国际赛车场是一条 5.410 公里、19 弯的街道赛道布局，蜿蜒在硬石体育场周围，这里是国家美式足球联盟(NFL)著名的迈阿密海豚队的主场。也是举办“美国本土”运动的第 11 个不同场地，迈阿密花园区对举办大型活动并不陌生——该体育场曾两次举办过 6 场 NFL 超级杯和棒球世界大赛。

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