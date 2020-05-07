墨菲定律告诉我们：任何一个事件，只要具有大于零的几率，就可确定它终有一天会发生。而在山地车的世界里，有时候你越担心摔车，糟糕的事情便越会发生。而当你知道意外即将发生，你只有一个选择: 弃车逃生—然后祈求能活过去。

弃车是每一名专业单车手的重要技术之一。当知道任何一个花式，落地或跳过的空隙未有如计划一样时，以最少受伤的方式落地可能是另一款令人拍案叫绝的花式。

做对了，可以活下来继续骑车；做错，可能就得跟余下赛程说“拜拜”。让我们来看看这其中Top 5的“花式跳车”高手：

1. Cam Zink, Red Bull Rampage 2012

Cam Zink@Red Bull Rampage

Cam Zink是世上少数可以掌握犹他州Virgin“战神”地势的车手。在2012 Red Bull Rampage的准备练习上，他意识到他过度飞越了73米的Canyon Gap并需要放弃。神奇地，Zink只是受了脚跟皮外伤。

2. Kona Hellier, Red Bull Quarter Master 2014

Kona Hellier@Red Bull Quarter Master

Red Bull Quarter Master 是一个独具特色的比赛。在韦尔斯的Revolution Bike Park举行，世上顶级的BMX车手需要征服近50米的管道。Kona Hellier帮助了活动策划者 Kye Forte建造了整个场地，然后在练习中一鸣惊人晋身决赛。幸运地，他知道在什么时候丢弃单车，返回安全地带。

3. Josh Bender, Red Bull Rampage 2003

Josh Bender@Red Bull Rampage

其实我们不太肯定这算不算是弃车的一种，但与Josh Bender多年累积的撞车经验比较，这已经算是他能够控制的范围之内。就算在他没能到跳跃点前，慢动作镜头内已经展示了 Red Bull Rampage的跳跃实际有多恐怖。

4. Jed Mildon, Dirt Dogs 2014

Jed Mildon@Dirt Dogs

当Kiwi Jed Mildon决定要在Red Bull的Dirt Dog 系列赛拿下一些泥地跳跃纪录，他与朋友Gypsy都全情投入。单是架设跳台及赛道已足够要了Mildon的命—而且第一跳足有60米高。从那个竖立的货柜进行试跳期间弃车，足以令我们在洗澡期间都会想起这惊心动魄的画面。

5. Dawid Godziek, Red Bull Dreamline 2014

Dawid Godziek@Red Bull Dreamline

当提及直立的泥地跳跃比赛，没有一个能及得上 Red Bull Dreamline。巨型的跳台及超高的速度，都不是真正推高危险性的主因，那些花式的技术元素才是。幸运地，Dawid Godziek完全知道应该在什么时候放弃这个动作。