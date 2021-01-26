Streif 为何令所有人闻风丧胆？
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Streif——世界上最危险的下坡滑雪赛，在这里发生的故事，并不只是选手们的摔倒。
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1. Red Bull Skydive Team又在Streif上演大片，点击下方，精彩抢先看
Red Bull Skydive Team用空中视角上演最壮观的赛道预览
谁说您一定要踏上雪道才能体验世界杯速降滑雪的惊心动魄？ Red Bull Skydive Team为我们提供了这一令人心醉的2021 Streif预览。在雪道上空飞行了几英寸，让您真正了解了这座山的陡峭程度。
2. 为何Streif让所有滑雪高手也心惊胆颤？
专业高山滑雪者并不怵陡坡或者挑战，但是滑雪路线闻名全球的Streif仍然令他们感到恐惧。 在具有里程碑意义的Streif电影中，我们或许找到了原因。在接下来的一年中，他们跟随Aksel Lund Svindal，Erik Guay，Max Franz和Hannes Reichelt进行比赛训练。
最危险的下坡滑雪比赛
3. Max Verstappen将Streif变成自己的F1赛道
Max Verstappen将Streif变成自己的F1赛道
所以您知道Hahnenkamm为滑雪者提供了令人毛骨悚然的下坡游乐设施，但是当您在标志性的斜坡上驾驶F1赛车时会发生什么？ Max Verstappen非常有勇气的在基茨比厄尔（Kitzbühel）滑雪胜地开车，所以现在点击上方视频，观看他的精彩表演。
4. 当疯狂麦克斯（Mad Max）来到Streif
Max Stöckl vs Streif
将滑板换做轮子，山地车手MaxStöckl将一辆特别准备的自行车装到了真正的比赛专用Streif上，并完全钉牢了–您会从他的轮胎上明白我们的意思。 观看上面的完整剪辑，然后登上下面令人难以置信的视频。
Max Stöckl vs the Streif POV
5. Marc Márquez 将Streif变成MotoGP™ 赛道
为了证明他绝对可以在任何地方骑摩托车，MotoGP™冠军Marc Márquez决定用两个轮子攻击世界上最著名的滑雪道，最终成功。 他甚至还表演了了一两个特技。着实好好炫耀了一番。 冠军果然是冠军。 观看下面的剪辑。
Marc Marquez: Showrun in Kitzbühel
6. 像雄鹰一样飞过Streif……
几年前，一只受过训练的老鹰也出演了Terra Mater电影《风中的兄弟》（Wie Bruder im Wind），并搭载了摄像头，沿着Streif飞行。 您可以通过观看下面的视频欣赏壮观的景色。
Eagle Cam POV of Streif Hahnenkamm race course
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