《逃离塔科夫》是一款极为困难的射击游戏，子弹的取得相当不容易，需要将每一颗子弹都发挥到最大的功效。当然你可能手上有把火力十足的狙击步枪或是射速很高的M4卡宾枪，能够在几乎没有后座力的情况下将所有子弹射完，但如果使用错误的子弹，那枪支再棒也没有用。了解自己所使用的子弹种类，目的为何，还有最重要的，子弹的功用是什么，会是许多《逃离塔科夫》玩家需要克服的难题。本篇文章将向各位玩家介绍各个口径的子弹还有其中的种类，让您将每个辛苦得到的子弹用在最适合的地方。

子弹种类

因为AS VAL自动步枪的子弹有下坠量，记得要算好瞄准位置 © Escape from Tarkov by Battlestate Games.

在《逃离塔科夫》中有各式各样不同口径的子弹。从常见，由M4卡宾枪所配备的5.56x45mm，AKM突袭步枪使用的7.62x39mm NATO到最难找的子弹，VSS狙击步枪所装备的9x39mm，通通都有。若你成功在前期没有买错子弹的口径，那么你已经做得很棒了。因为许多新手都会把5.56mm和5.45mm子弹搞错。

但是将对的子弹放到对的枪上只是第一步，同样口径的子弹又有不一样的种类，像是有些会飞得很慢，不会跳弹，而有些则是中空弹，没有穿护甲的敌人被打到特别痛。如果想要击败有着高级护甲的敌人，那么就需要有高穿透力的子弹，但如果聪明的选择敌人类型，即使使用低穿透力的子弹也能打出高额伤害。

9x19mm 子弹

9x19mm子弹有六种不同的类型供MP9使用，不一样的种类会有不一样的效果。 © Escape from Tarkov by Battlestate Games

这个小口径的子弹主要是使用在手枪以及像MP5和MP9-N之类的冲锋枪上。这种子弹的伤害比较低，且初速慢。这代表距离越长，打人越不痛。但相反的，它的射速极快，且几乎没有后座力。适合在空间较小的地方作战，或者是想办法接近敌人，瞬间将对方击毙。

若想要用这套子弹对付有穿护甲的对手的话，需要配备 9x19mm AP 6.3，可以从跳蚤市场或是在Peacekeeper忠诚度三级买到。他的整体伤害是9x19mm家族中最低的，但它有着最高的穿透力以及护甲伤害。若不考虑护甲，纯论伤害的话，9x19mm RIP会是对肉体伤害最高，但是遇到护甲就完全没用的子弹。另外值得一提的是9x19mm Luger CCI，因为他是上述两种的中和体。

5.45x39mm子弹

记得花钱买到正确的商品 © Escape from Tarkov by Battlestate Games.

这个步枪子弹主要供AK-74系列，还有AK-105以及RPK-16使用。他和5.56x45mm子弹相比，有类似的初速和功效。同样有许多不同的类型，因此就不一一细数。如果要的是高穿透力，那么可以选择只能从跳蚤市场取得的5.45x39mm 7N39 “Igolnik”。若无法取得，那么可以试试5.45x39mm BS，可在Prapor忠诚度四级获得。如果你追求的只有高伤害的话，可以使用从Jaeger忠诚度二级获得的中空弹5.45x39mm HP，能够造成高额的伤害，且有着一点点的穿透力。

5.56x45mm子弹

5.56x45mm NATO有九种不一样的类型需要了解 © Escape from Tarkov by BattleState Games

这项北约会员国的标准用弹可以使用于突袭步枪，如M4A1、HK 416A5以及低廉的ADAR 2-15上。它的子弹初速很快。

如果想要射穿护甲像切奶油一样容易的话，可以使用5.56x45mm M995子弹，它有最棒的穿透力。只有在Peacekeeper忠诚度四级才能买到，所以入手需花点功夫。如果不喜欢在跳蚤市场买子弹的话，可以选择从Peacekeeper忠诚度三级时买5.56x45mm M855A1。若追求的是伤害的高低，那么可以使用5.56x45mm Warmage，在Peacekeeper忠诚度三级能够取得。

7.62x39mm子弹

AKM还有SKS系列的突袭步枪都是使用这颗沈甸甸的子弹，当敌人被打到时都不会有好下场。最多玩家会想要使用的会是7.62x39mm BP，因为其他子弹的整体表现都比它还要差，在完成Punisher Part 5任务后，将Prapor忠诚度提升为三等时能够取得。另外7.62x39mm HP是7.62x39mm家族中伤害最高的子弹，但穿透力也是最低。尽管如此，还有一颗子弹值得谨记在心，它是7.62x39mm US，因为它的初速低于音速，发射时不会有音爆声，所以较不会被敌人发现，但它对护甲的伤害比BP低，且因为初速慢，子弹的偏离程度也比较严重。

7.62x51mm子弹

装备7.62x51mm M80的M700步枪 © Escape from Tarkov by Battlestate Games.

这个口径的子弹在许多枪枝上都适用，从突袭步枪如SA-58和DT MDR .308，到精准射手步枪（DMR）像是 M1A、RSASS和SR-25，甚至是狙击步枪M700和Orsis T-5000都会使用到。当你想要从远距离用少少的子弹将敌人击倒，就需要用到这颗子弹。

若要的是高穿透力，首选会是7.62x51mm M61，可以在Peacekeeper忠诚度四级时购买，但须先完成他任务Wet Job的Part 6。虽然7.62x51mm系列中没有中空弹，但是7.62x51mm Ultra Nosler基本上就跟中空弹一样，对肉体的伤害非常的高，但护甲伤害就很低。

现在想必你已经开始了解狩猎时、要解任务解决Scavs时，或只是逃跑在搜刮战利品时要使用什么子弹会最有用，提高游戏参与度。在知道买什么子弹最适合你后，剩下要做的就是准备好你的卢布将它们全都买下吧！