短短12个月内，英国「越野双栖好手」Evie Richards，从一位平凡车手，蜕变成世界冠军。

经历了 2020 年短暂而中断的赛季后，UCI World Cup 在 2021 年重磅回归，车手们重回到赛场前，当时大家还在找寻如何重新适应新赛季。

曾在短暂的2020年赛季冲出名堂的 Evie Richards，当年是她车涯第一个精英女子组赛季，曾击败 Pauline Ferrand-Prévot 和 Kate Courtney 等名将，也赢得过两场短版越野赛(XCC)，然而进入2021年赛季，她能否顺利撑过完整赛季，甚至把短版赛道的成功经验，复制在全距离的XCO上呢?当时也无人知晓……

持平来说，Evie Richards在2021年赛季的开局并不顺利，开幕赛德国站以第25名作收，更是车涯中最糟糕的名次。这可能让大多数运动员陷入自我怀疑，以及绝望的漩涡，但Evie Richards与大多数赛车手不同，逆境反而激发她的表现，如同好莱坞的电影剧本。

Evie Richards' 2021 season review

01 谷底反弹的捷克站

在德国站的失败经验，一星期后的捷克站，Evie Richards马上就用亮眼的表现，消除任何疑虑，她在捷克站顺利站上最终颁奖台，这也是Evie Richards车涯首度在XCO赛事里取得颁奖台资格。

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02 享受超越快感的法国站

XCC排名赛因机械问题关系未能完赛，通常在隔日的XCO正赛很难站上颁奖台。但这完全不适用于Evie Richards身上，开赛后Evie Richards便全力追赶，完全没有保留任何余地，结果比赛进入中段，她与瑞典好手Jenny Rissveds 并列在第五位。

这代表着Evie Richards还有机会争取站上颁奖台资格，于是她与Jenny Rissveds两人开始合作，把原先跑在前头的Ferrand-Prévot 和 Rebecca McConnell拉下，虽然在最后一圈时发生摔车意外，但仍无损Evie Richards保有的优势，最终Evie Richards获得第二名，从最末端开始出发，到第二名完赛，Evie Richards展现出她的超强实力。

XCO highlights – Les Gets

03 世界冠军彩虹衫得主

Evie Richards的好表现不仅在World Cup，更高殿堂的世锦赛，赢下冠军的车手就能穿上象征世界冠军的彩虹衫，是许多车手长期以来的梦想。

XCC Recap

开赛后，力求卫冕世界冠军的Pauline Ferrand-Prévot便取得领先，Evie Richards则是以30秒的差距落后，但Evie Richards并未因此放弃，开始在第二圈展开攻势，不仅顺利追上Pauline Ferrand-Prévot，更在第三圈把领先距离拉大。在进入最后一圈时，Evie Richards手上握有将近1分钟的优势，最终以1分03秒的领先，顺利取得世界冠军的头衔。

Evie Richards was commanding in her World Championship win © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 瑞士站顶住世界冠军压力

在赢得世界冠军后，全球车迷开始把焦点放在妳的身上，世锦赛7天后便是World Cup瑞士站的举行，Evie Richards的一举一动自然是全球车迷关注的所在。

Evie Richards并未被压力乱了手脚，采取稳扎稳打的策略，比赛开始处身于领先集团内，在倒数第二圈才开始发动攻击，顺利甩开Lecomte、McConnell、Rissveds 和 Sina Frei 等人，让对手完全无法追上，而Evie Richards最终也顺利摘冠，顶住世界冠军的压力，再下一城。

Damen XCO Finale – Lenzerheide

05 最完美的结局

Evie Richards的精彩好表现，证明她在去年赛季，以及世锦赛的成绩绝非侥幸，也从原先车友们关注的局外人，变成比赛大热门。赛季末来到美国站，Evie Richards持续展现出她的实力，不仅在XCC先摘下一金，更在XCO再获得冠军，为她在2021年的赛季画下圆满句点。

Snowshoe XC short track recap

在美国站横扫千军的表现，也让她的年度车手总积分排名来到第二位，仅次于 Lecomte。Evie Richards在2021年的精彩表现，也让她的实力完全被看见。

Snowshoe cross-country recap

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