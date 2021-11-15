现任XCO世界冠军Evie Richards在开季时陷入低潮，随后表现倒吃甘蔗，不仅拿下世界冠军荣耀，也在World Cup赛场摘金结束今年赛季。

受疫情影响，UCI World Cup赛事在2020年面临前所未有的空前挑战，赛季大幅缩短，选手们几乎没有遇到这种现象。来自英国的Evie Richards在「缩水赛季」一炮而红，在菁英女子组的两场XCC赛事摘冠，让人们开始知道她的名字，也对他在「正常」赛季的2021年寄以厚望，但是长距离的XCO赛事，以及一整年的完整赛季，这些都是Evie Richards要克服的难关。

不幸的是，Evie Richards在2021年的赛季开局非常糟糕，开幕赛德国站于XCC名列第29名，与2020年的两冠成绩相较，有着极大落差。XCO正赛则是排名第25名，丝毫未见起色，也让车友们开始怀疑，Evie Richards去年的好成绩是否为昙花一现。

You get the impression nothing ever fazes Richards © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

面对怀疑及质疑，许多车手因此再也无法重回雄风，但Evie Richards认为自己并非这么糟糕，她顺利摆脱低潮，并且赢得世界冠军，更成功顶住各界对世界冠军的关注压力。

没被世界冠军的压力吓到

夺得世界冠军头衔，一直都是每个车手的梦想，但随后带来的压力，让很多选手因此在赛场表现开始失常。

Evie Richards指出，以前没有那种被视为大热门的感觉，但是穿上世界冠军的彩虹衫后，很多人告诉我，看来我能够驾驭世界冠军带来的压力。

Evie Richards进一步表示，说没有压力是骗人的，我对我的心理医生说过，「没关系的，世界冠军并不重要，象征世界冠军的彩虹衫也只是一件车衣。」在拿下世界冠军后，七天之后就是World Cup瑞士站，Evie Richards也清楚明白指出，瑞士站受到「被注目」的待遇，也让我觉得有点紧张。

Richards hasn't lost a XCO race since getting the rainbow stripes © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 没关系的，世界冠军并不重要，象征世界冠军的彩虹衫也只是一件车衣。 Evie Richards

世界冠军更相信自己

人们总认为精英运动员对自己能力非常有信心，但Evie Richards认为情况并非如此。

Evie Richards分享心中想法，「我总是在比赛时想着，天哪，我骑得太慢了，每个人都比我快得多…」不过，这一切都在2021年的赛季发生了变化，「现在，我学到的最重要的事情，就是对自己有信心。」Evie Richards如此表示。

Everything fell into place at the latter end of the 2021 season © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool The hard work has cleared paid off for Richards this season © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

有了结构良好的训练计划，以及教练和家人的支持，让夺冠的拼图都到齐了，使得Evie Richards开始迈向正确的道路上。

直到确定赢得世界冠军，Evie Richards当下心中直觉是…天哪，不可思议，我真的可以做到!

Val di Sole有最好的车迷

在转播画面中，当看到车迷在赛道旁加油或是鼓噪，这对车手来说，是怎样的感觉呢?

Evie Richards指出美国站的观赛人数非常惊人，但在世锦赛举办地的Val di Sole，则是拥有最棒的加油声。Evie Richards补充表示，在我赢得世界锦标赛前，从未听说过这样的欢呼声，这太不可思议了，感觉就像是在激励我向前、继续保持领先的加油声。

The Val di Sole crowds helped carry Richards to her World Championship win © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

难度越高越有趣

Evie Richards的崛起可以追溯到法国站，她在法国站赢得车涯第一面精英女子组的XCO奖牌，而且当天赛道情况非常湿滑且泥泞，能够一路紧咬撑到最后，良好成绩绝不让人感到意外。

Evie Richards认为下雨会让赛道变得泥泞，且骑行难度大幅提高，但这让我很兴奋，会让比赛变得更有趣。

If it's muddy, Richards is smiling © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

有些比赛像是一场数学考试

XCO 赛事比赛时间大约在90 分钟左右，运动员不仅要有体力与耐力，才有办法在整个比赛中保持竞争力，同时还要保有精神的专注力，如此才能让成绩保持在最佳状态。

Evie Richards指出，以前比赛我的脑中很空洞，但现在我开始会有比赛计划，并且思考很多地方，像是衡量我的现在的状况如何、对手如何跟随在我身边，或是有哪些对手在我身旁，这都会影响比赛的战况走向。

Racing is as much a test of your mind as it is your physical ability © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 在比赛结束时，我的大脑已经筋疲力尽了 Evie Richards

「在艰难的上坡中，我会想起一首歌，或妈妈的话，但在我重新设定战况走向时，我会考虑我的比赛计划或我的状态，所以每次比完赛，我的脑筋总是精疲力尽，像是经历过一场数学考试。」Evie Richards道出她在比赛中的脑中世界。