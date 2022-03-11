F1世界冠军Verstappen对RB18的第一印象

可以理解的是，Max 可能对赢得冠军的 RB16B 仍有些依恋，因为这是助他赢得职业生涯第一个F1世界冠军的赛车。然而，现任世界冠军现在正准备以 RB18 开始他在本赛季的冠军争夺战。

因此，在我们的新车发表会上，Max 分享了他对最新加入 Oracle Red Bull Racing 系列的看法。尽管，这位荷兰籍车手对赛车的外观不是很感兴趣，因为他只想赶快开车驰骋在赛道上！

Our 2022 Challenger © Oracle Red Bull Racing

2022 赛季 Max 的赛车最显著的不同点，就是更改为 #1，当被问及为什么要更改号码时，他说：“它看起来比 33 号好多了。”

显然，在休赛期间，Max 没能驾驶赛车，如今终于回归，他知道他需要发掘更多关于 RB18 的信息。Max解释说：“就赛车而言，我们不知道会发生什么事，但是我很期待看到这辆车在赛道上第一次的表现如何。本赛季最大的挑战是适应新规则，我们需要一些时间来适应这辆车，这不是你跳进座舱内就可以解决的，这是对去年车款的升级作业。

Max Chats About The RB18 © Oracle Red Bull Racing

到目前为止，Max 并没有在 RB18 仿真器上花费太多时间，但他已经发现了一些他必须适应的东西。”对我来说最重要的是驾驶舱内的视野，这些巨大的轮胎挡住了你的视线，很难在狭窄的弯道获得上风。驾驶时，感觉它的抓地力有点小，但是你会习惯的吧？这也是我们进行季前测试的主要原因。“

由于本赛季有如此多未知的因素，Max正在掌控他能做的事情。Max表示：”重要的是我已经尽可能做好了体能上的准备，但就赛车而言，就不知道了。 我很好奇这辆车在赛道上的表现如何，我希望它跑得很快，“Max补充道，”我最期待的是尽快了解这辆车，以及当你开出维修区的第一刻，好好开始你的前几圈驰骋测试！“

That Number 1 On The RB18 Looks Mighty Fine © Oracle Red Bull Racing

关注Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！