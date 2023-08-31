Sergio Pérez and Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Belgian Grand Prix 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 年余下时间值得关注的 F1四个方面

还有 10 场比赛。我们要创造历史，消除疑虑，赢得奖杯。在F1从赛季中期的午睡中醒来之际，我们将关注以下内容。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Daniel Ricciardo

Eight-time grand prix winner Daniel Ricciardo returns to his spiritual home for the 2023 season, taking on the role of Third driver at Oracle Red Bull Racing.

AustraliaAustralia

奥地利Red Bull Racing Roa…

与 F1 车手 Max Verstappen、David Coulthard 等一起探索大奖赛主办城市。

2 赛季 · 2 剧集

目录

  1. 1
    麦克斯与历史
  2. 2
    佩雷兹的街头智慧和主场英雄主义
  3. 3
    前两名进入视野
  4. 4
    里卡多重设赌注
如果你是车队Oracle Red Bull Racing）的车迷，2023 年的一级方程式赛车有点像反复重看一部最喜欢的电影；有一种温暖、熟悉的感觉，而且总有一个圆满的结局。
在 F1 为期三周的休赛期结束之前，22 场比赛中的 12 场比赛已经全部结束，所有 12 场大奖赛的胜利都被麦克斯-维斯塔潘（10 场）和塞尔吉奥-佩雷兹（2 场）分享。再加上维斯塔潘在奥地利 比利时冲刺赛中的胜利，以及佩雷兹在阿塞拜疆短距离赛中的成功，到目前为止，这更像是网球（15-0）而非 F1。
想证明一项运动可以由一个人主宰，但仍能引人入胜吗？当然可以。本赛季，奥地利Red Bull车队已经打破了一项有 35 年历史的最多连胜纪录（13 场连胜，可追溯到去年的阿布扎比收官战），但我们已经有八名不同的车手登上领奖台，七名车手领跑一场比赛，五名车手创造了最快比赛圈速，三名车手从杆位发车。
这就是已经发生的事情，但从本周末的荷兰大奖赛一直到 11 月 26 日的阿布扎比 大奖赛，当比赛重新开始后，又会发生什么呢？在本赛季最后 45% 的时间里，您需要关注的故事情节还有很多。
01

麦克斯与历史

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the 2022 Singapore Grand Prix.

Singapore is a big box to tick for Verstappen for the rest of 2023

© Getty Images/Red Bull Content Pool

10 场胜利、两场冲刺赛胜利、7 个杆位、314 个积分、100% 的领奖台记录以及 12 场比赛后 125 分的世界冠军优势；从 2023 年的表现来看，你完全可以原谅麦克斯-维斯塔潘想要放弃赛季中的休息时间来参加更多比赛。在迄今为止的 724 圈比赛中，他领跑了 567 圈。
他已经取得了很多成绩，但即将到来的一切无疑将为这位 25 岁的老将加油助威。最迫在眉睫的是由维特尔（Sebastian Vettel）创造的九连胜纪录，这位德国名将在 2013 年代表奥地利Red Bull车队赢得了总冠军争夺战的最后九场比赛。
本周末，维斯塔潘将在赞德沃特主场追平这一纪录，而他在一个赛季中的最多胜利纪录（15 场，去年创造）、积分纪录（454 分，2022 年再次创造）和领奖台纪录（18 场，2021 年）也都指日可待。

8 分钟

麦克斯·维斯塔潘漂移驾驶挑战

奥地利Red Bull车队车手维斯塔潘与“疯狂”麦克(Mike Whiddett) 一起驾驶漂移赛车。

西班牙语 +1

Mike Whiddett
这些都是需要努力争取的数字指标，但还有一个大方框需要勾选，这违背了逻辑，同时也让人难以接受。在维斯塔潘九年的职业生涯中，新加坡 站是唯一一场他从未赢过的比赛。虽然他曾经接近过胜利（2018 年获得亚军），但可以预料的是，9 月 17 日已经在荷兰人的日程表上画上了圈，他将在这一晚打起精神，纠正一个罕见的错误。

1 分钟

Max Reveals His Special Dutch Grand Prix Helmet

Once again, Max will drive with a special edition helmet during the 2023 Dutch Grand Prix.

Max Verstappen
02

佩雷兹的街头智慧和主场英雄主义

Sergio Pérez, Oracle Red Bull Racing, 2022 Mexican Grand Prix

Hands up who wants a Checo win in Mexico?

© Getty Images/Red Bull Content Pool

塞尔吉奥-佩雷兹（Sergio Pérez）在年中休息时获得 189 分，有望在 2023 年创造新的单赛季最高分。去年，墨西哥人在获得 305 分的过程中取得了两场胜利，而今年，这位 33 岁的老将只用了一半多一点的时间，就几乎超过了他加盟车队第一个赛季（2021 年）的 190 分。
随着本赛季接近尾声，佩雷兹在赛历构成和地理位置方面都有很多值得期待的地方。在他赢得的六场大奖赛中，有五场是在公路赛中取得的，更不用说他在四月份巴库冲刺赛中的胜利了，今年剩下的两条街道赛道将非常适合佩雷兹，尤其是一年前他在新加坡的灯光下赢得了如此辉煌的胜利
还有墨西哥 站（10 月 29 日），佩雷兹的面孔早在几个月前就出现在墨西哥城的每一块广告牌上，可见他的受欢迎程度。

8 分钟

¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯

与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。

汉语 +3

Sergio Pérez
1986 年，Autodromo Hermanos Rodriguez 首次出现在赛历上，Checo 车队的车迷挤满了赛道的 Foro Sol 棒球场区，为赛事增添了无与伦比的气氛，尤其是他们的英雄曾驾驶赛车登上领奖台。
如果佩雷兹在主场比过去两个赛季在领奖台上的成绩高出两级？很难想象还有比这更盛大的派对了，更不用说它何时才会真正结束。
03

前两名进入视野

Max Verstappen and Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Belgian Grand Prix 2023.

Verstappen and Pérez have five 1–2 finishes so far this season

© Getty Images/Red Bull Content Pool

这是奥地利Red Bull车队崛起为这项运动中最杰出车队的最奇怪数据之一；维斯塔潘 今年在加拿大的胜利 使车队成为仅有的五支（与法拉利、迈凯轮、梅赛德斯和威廉姆斯并列）达到F1 百胜神奇里程碑的车队之一，但在这五支车队中，奥地利Red Bull车队是不受欢迎的一类。
对于一支第 19 个 F1 赛季的车队来说，这已经是相当不错的成绩了，但尽管奥地利Red Bull车队取得了这么多的成功，迄今为止还获得了 6 次车手总冠军（以及 5 次车队总冠军），但他们的车手却从未在同一赛季的积分榜上获得过 1-2 名的好成绩。
每次奥地利Red Bull车手夺冠时，对手都会在赛季中不负众望，屈居亚军。
去年11月，佩雷兹在阿布扎比被查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）逼退至第三位，但在今年还剩10站比赛的情况下，切科以领先第三名40分的优势排名第二。今年会是期待已久的 1-2 吗？
04

里卡多重设赌注

Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo, Hungarian Grand Prix 2023

Ricciardo's arrival puts the Aussie - and Tsunoda - under the spotlight

© Getty Images/Red Bull Content Pool

对于Scuderia AlphaTauri来说，2023 年的前半段（也有一点）是艰难的，角田裕毅（Yuki Tsunoda）夺得了车队的全部三个积分（在澳大利亚阿塞拜疆 比利时站均获得第 10 名），车队在剩下的 10 场比赛中排名车队积分榜的末尾。
那么，为何如此引人关注呢？当然，这与丹尼尔-里卡多（Daniel Ricciardo）有很大关系。里恰尔多是奥地利Red Bull车队的第三车手，从匈牙利站开始，当车队决定放走尼克-德弗里斯（Nyck De Vries）时，他就与角田裕毅并肩作战。里卡多在 F1 赛场上赢得了 8 场胜利，在车队效力了 12 个赛季，这充分说明了他的实力和寿命，但在布达佩斯，这项运动中最受欢迎的人物之一恢复了职业生涯，这引起的关注甚至让这位 34 岁的澳大利亚人感到惊讶。

4 分钟

迈阿密——丹尼尔·里卡多 vs 角田裕毅

在迈阿密大奖赛之前，观看丹尼尔·里卡多和角田裕毅驾驶迷你喷气艇比赛。

英语 +1

Yuki Tsunoda
里卡多多能否找回最佳状态？他的回归是否能衡量津田的进步，并为这位日本车手在第三个赛季的成绩设定基准？这两位车手能否将AT04赛车带入由阿尔法-罗密欧、威廉姆斯和哈斯组成的中下游阵营？在最后 10 个周末的比赛中，我们将找到这些问题以及更多问题的答案。
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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Daniel Ricciardo

Eight-time grand prix winner Daniel Ricciardo returns to his spiritual home for the 2023 season, taking on the role of Third driver at Oracle Red Bull Racing.

AustraliaAustralia

奥地利Red Bull Racing Roa…

与 F1 车手 Max Verstappen、David Coulthard 等一起探索大奖赛主办城市。

2 赛季 · 2 剧集
F1
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