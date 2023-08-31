2023 年余下时间值得关注的 F1四个方面

这些都是需要努力争取的数字指标，但还有一个大方框需要勾选，这违背了逻辑，同时也让人难以接受。在维斯塔潘九年的职业生涯中，

站是唯一一场他从未赢过的比赛。虽然他曾经接近过胜利（2018 年获得亚军），但可以预料的是，9 月 17 日已经在荷兰人的日程表上画上了圈，他将在这一晚打起精神，纠正一个罕见的错误。