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F1
2023 年余下时间值得关注的 F1四个方面
还有 10 场比赛。我们要创造历史，消除疑虑，赢得奖杯。在F1从赛季中期的午睡中醒来之际，我们将关注以下内容。
如果你是车队（Oracle Red Bull Racing）的车迷，2023 年的一级方程式赛车有点像反复重看一部最喜欢的电影；有一种温暖、熟悉的感觉，而且总有一个圆满的结局。
想证明一项运动可以由一个人主宰，但仍能引人入胜吗？当然可以。本赛季，奥地利Red Bull车队已经打破了一项有 35 年历史的最多连胜纪录（13 场连胜，可追溯到去年的阿布扎比收官战），但我们已经有八名不同的车手登上领奖台，七名车手领跑一场比赛，五名车手创造了最快比赛圈速，三名车手从杆位发车。
01
麦克斯与历史
10 场胜利、两场冲刺赛胜利、7 个杆位、314 个积分、100% 的领奖台记录以及 12 场比赛后 125 分的世界冠军优势；从 2023 年的表现来看，你完全可以原谅麦克斯-维斯塔潘想要放弃赛季中的休息时间来参加更多比赛。在迄今为止的 724 圈比赛中，他领跑了 567 圈。
他已经取得了很多成绩，但即将到来的一切无疑将为这位 25 岁的老将加油助威。最迫在眉睫的是由维特尔（Sebastian Vettel）创造的九连胜纪录，这位德国名将在 2013 年代表奥地利Red Bull车队赢得了总冠军争夺战的最后九场比赛。
本周末，维斯塔潘将在赞德沃特主场追平这一纪录，而他在一个赛季中的最多胜利纪录（15 场，去年创造）、积分纪录（454 分，2022 年再次创造）和领奖台纪录（18 场，2021 年）也都指日可待。
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麦克斯·维斯塔潘漂移驾驶挑战
奥地利Red Bull车队车手维斯塔潘与“疯狂”麦克(Mike Whiddett) 一起驾驶漂移赛车。
这些都是需要努力争取的数字指标，但还有一个大方框需要勾选，这违背了逻辑，同时也让人难以接受。在维斯塔潘九年的职业生涯中，新加坡 站是唯一一场他从未赢过的比赛。虽然他曾经接近过胜利（2018 年获得亚军），但可以预料的是，9 月 17 日已经在荷兰人的日程表上画上了圈，他将在这一晚打起精神，纠正一个罕见的错误。
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Max Reveals His Special Dutch Grand Prix Helmet
Once again, Max will drive with a special edition helmet during the 2023 Dutch Grand Prix.
02
佩雷兹的街头智慧和主场英雄主义
塞尔吉奥-佩雷兹（Sergio Pérez）在年中休息时获得 189 分，有望在 2023 年创造新的单赛季最高分。去年，墨西哥人在获得 305 分的过程中取得了两场胜利，而今年，这位 33 岁的老将只用了一半多一点的时间，就几乎超过了他加盟车队第一个赛季（2021 年）的 190 分。
随着本赛季接近尾声，佩雷兹在赛历构成和地理位置方面都有很多值得期待的地方。在他赢得的六场大奖赛中，有五场是在公路赛中取得的，更不用说他在四月份巴库冲刺赛中的胜利了，今年剩下的两条街道赛道将非常适合佩雷兹，尤其是一年前他在新加坡的灯光下赢得了如此辉煌的胜利。
还有墨西哥 站（10 月 29 日），佩雷兹的面孔早在几个月前就出现在墨西哥城的每一块广告牌上，可见他的受欢迎程度。
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¡Vamos, Vegas!加油！拉斯维加斯
与佩雷兹（Sergio Pérez）一起重温史诗般的夜晚，他驾驶 RB7 从拉斯维加斯大道驶向内华达沙漠。
1986 年，Autodromo Hermanos Rodriguez 首次出现在赛历上，Checo 车队的车迷挤满了赛道的 Foro Sol 棒球场区，为赛事增添了无与伦比的气氛，尤其是他们的英雄曾驾驶赛车登上领奖台。
如果佩雷兹在主场比过去两个赛季在领奖台上的成绩高出两级？很难想象还有比这更盛大的派对了，更不用说它何时才会真正结束。
03
前两名进入视野
这是奥地利Red Bull车队崛起为这项运动中最杰出车队的最奇怪数据之一；维斯塔潘 今年在加拿大的胜利 使车队成为仅有的五支（与法拉利、迈凯轮、梅赛德斯和威廉姆斯并列）达到F1 百胜神奇里程碑的车队之一，但在这五支车队中，奥地利Red Bull车队是不受欢迎的一类。
对于一支第 19 个 F1 赛季的车队来说，这已经是相当不错的成绩了，但尽管奥地利Red Bull车队取得了这么多的成功，迄今为止还获得了 6 次车手总冠军（以及 5 次车队总冠军），但他们的车手却从未在同一赛季的积分榜上获得过 1-2 名的好成绩。
每次奥地利Red Bull车手夺冠时，对手都会在赛季中不负众望，屈居亚军。
去年11月，佩雷兹在阿布扎比被查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）逼退至第三位，但在今年还剩10站比赛的情况下，切科以领先第三名40分的优势排名第二。今年会是期待已久的 1-2 吗？
04
里卡多重设赌注
对于Scuderia AlphaTauri来说，2023 年的前半段（也有一点）是艰难的，角田裕毅（Yuki Tsunoda）夺得了车队的全部三个积分（在澳大利亚、阿塞拜疆 和比利时站均获得第 10 名），车队在剩下的 10 场比赛中排名车队积分榜的末尾。
那么，为何如此引人关注呢？当然，这与丹尼尔-里卡多（Daniel Ricciardo）有很大关系。里恰尔多是奥地利Red Bull车队的第三车手，从匈牙利站开始，当车队决定放走尼克-德弗里斯（Nyck De Vries）时，他就与角田裕毅并肩作战。里卡多在 F1 赛场上赢得了 8 场胜利，在车队效力了 12 个赛季，这充分说明了他的实力和寿命，但在布达佩斯，这项运动中最受欢迎的人物之一恢复了职业生涯，这引起的关注甚至让这位 34 岁的澳大利亚人感到惊讶。
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迈阿密——丹尼尔·里卡多 vs 角田裕毅
在迈阿密大奖赛之前，观看丹尼尔·里卡多和角田裕毅驾驶迷你喷气艇比赛。
里卡多多能否找回最佳状态？他的回归是否能衡量津田的进步，并为这位日本车手在第三个赛季的成绩设定基准？这两位车手能否将AT04赛车带入由阿尔法-罗密欧、威廉姆斯和哈斯组成的中下游阵营？在最后 10 个周末的比赛中，我们将找到这些问题以及更多问题的答案。
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