因为全球范围的疫情，本赛季的F1陷入停摆–自揭幕战澳大利亚站取消至今，已经过去了将近四个月的时间。如今，万众瞩目的F1终于将从Red Bull环道开始起跑。

F1的首席执行长Chase Carey特别强调重新启动的重要性，他表示：“这是F1回归令人激动人心的时刻，我们很高兴能在奥地利举行两场赛事，以开启本赛季的赛程。我们在RedBull环道拥有绝佳的合作伙伴 ，一起同心协力以最安全的方式将F1带回车迷的怀抱，尽管我们期待在赛道上兴奋飞扬的气势，但在此同时也要记得，作为国际运动社群的一份子，我们还能在此重要时刻做些什么，同时我们也注意到全世界各地，成千上万的人们为克服COVID-19的危机，所表现出令人难以置信的善举与行动。”