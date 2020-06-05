2020 F1 大奖赛重启，将从奥地利站揭幕
© Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool
因为全球范围的疫情，本赛季的F1陷入停摆–自揭幕战澳大利亚站取消至今，已经过去了将近四个月的时间。如今，万众瞩目的F1终于将从Red Bull环道开始起跑。
2020年的一级方程式赛车将有两项历史性的第一：奥地利将首次举办F1赛季的首场比赛，并连续两个周末都在同一个赛道举行两场比赛。
2020年一级方程式奥地利大奖赛将于7月5日正式揭开序幕，而2020施蒂里亚大奖赛(GroßerPreis der Steiermark)将于7月12日在同一个地点举行。
为对抗疫情的大流行，还要采取另一项必要的措施，也算是另一个第一：F1一级方程式赛车将首次没有任何粉丝观众参与。 不过，全球数以百万计的赛车迷将有机会，在电视上经由在线观赏 Red Bull 环道两场精彩的赛事。继数个月没有任何重要的国际体育赛事后，相信届时，全世界所有人的目光都将集中在奥地利这场比赛。
我们欣然接受F1史上独一无二的挑战，我们期待未来两个周末的到来。
F1的首席执行长Chase Carey特别强调重新启动的重要性，他表示：“这是F1回归令人激动人心的时刻，我们很高兴能在奥地利举行两场赛事，以开启本赛季的赛程。我们在RedBull环道拥有绝佳的合作伙伴 ，一起同心协力以最安全的方式将F1带回车迷的怀抱，尽管我们期待在赛道上兴奋飞扬的气势，但在此同时也要记得，作为国际运动社群的一份子，我们还能在此重要时刻做些什么，同时我们也注意到全世界各地，成千上万的人们为克服COVID-19的危机，所表现出令人难以置信的善举与行动。”
Dietrich Mateschitz表示：“我们欣然接受F1史上独一无二的挑战，我们期待未来两个周末的到来。届时，在斯彼尔伯格将看到让人们振奋人心的赛事活动，并向全世界送上强有力且可行性的象征。”
由于几个月前发生无法想象的状况，当时主办单位必须采取完全不一样的策略与方式。而Red Bull赛道则提出了与国际汽联和一级方程式车队一起举办比赛的概念。 定期的测试，全面的卫生措施，降低车队的人数和F1组织人员的规模是该概念的重点，旨在保护赛车场以及整个地区所有参与者的健康 。
2020奥地利大奖赛的门票销售已停止， 之前已购票的车迷，将由其原购票机构提供他们详细的票务选择。
2020 F1大奖赛行程表更新-未来几周将公布更多比赛日程：
- 7月 3-5日 – 奥地利
- 7月10-12 日– 奧地利
- 7月 17-19日 – 匈牙利
- 7月 31-8月 2 日– 英国
- 8月 7-9 日– 英国
- 8月14-16日 – 西班牙
- 8月28-30日 – 比利时
- 9月 4-6 日– 意大利
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