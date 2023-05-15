F1 车手的迷你喷射快艇在（非）正规赛事系列生上演“速度与激情”

当你让两位全世界最优秀的车手完全脱离他们的本能——离开赛场进入水道——要测试他们的技能时会发生什么呢？ 在迈阿密大奖赛之前，这座城市的水道变成了赛道，成为了完美的试验场，Scuderia AlphaTauri 车队的角田裕毅和奥地利Red Bull 车队的丹尼尔·里卡多驾驶迷你喷射快艇展开激烈竞逐。

对决是两支一级方程式车队之间（非）正规赛事系列的第一轮。

Rivals for the day: Yuki Tsunoda and Daniel Ricciardo © Garth Milan/Red Bull Content Pool

这些船仅有 6 英尺（2.08 米）长，拥有 28 匹马力，最高时速可达 30 英里/小时（48 公里/小时），由Torch Craft Marine 和 Jetstream Adventure Boats合作建造。 这些小船由二冲程发动机提供动力，在开阔的水域中发挥了巨大的作用 - 并且带来了极大的乐趣 - 特别是来自角田和里卡多的操控。

为了让这些船在迈阿密的周末比赛中表现得体，Metrowrapz 将这两艘迷你喷射快艇涂上了令人惊叹的奥地利Red Bull和 Scuderia AlphaTauri车队的外观涂装。

2 分钟 定制包装两艘迷你喷气艇 两艘迷你船包裹着定制的奥地利Red Bull Racing 和 Scuderia Alpha Tauri 风格的制服。

虽然水上的较量可能是友善的，但终究只有一个赢家， 终场角田以微弱的优势获胜。

在 F1 中赢得八个分站冠军的里卡多开玩笑地表示：“当我第一次看到迷你喷射快艇时，我想这一次，角田可以笑到最后。 通常他是那个对他的身材有很多坚持的人。 他实际上很适合这个，我看起来就不合适，它是专为角田打造的。”

这位澳大利亚车手调皮地补充道：“我抱怨交通工具，但它始终是交通工具，而非方向盘后面的那个人。结果，今天没有输家，大家都学到了经验。”

日本车手表示，虽然奥地利Red Bull 车队将会为此展开报复，但他很高兴为 Scuderia AlphaTauri 车队赢得胜利：“我在比赛中途被超越，但在结束时又取得领先。在迈阿密赢了，一切都很棒。”

Racing in jet boats? Hell, yeah! © Garth Milan/Red Bull Content Pool The F1 drivers were neck and neck on the water © Garth Milan/Red Bull Content Pool Tsunoda and Ricciardo had a riot messing around in the water © Garth Milan/Red Bull Content Pool The circuit wasn't what the F1 drivers are used to © Garth Milan/Red Bull Content Pool Fun, yes, but winning was the aim and Tsuonda secured the prize © Garth Milan / Red Bull Content Pool

（非）正规赛事系列将继续进行，而 奥地利Red Bull 车队也迫切希望下次在尚未公布的（非）正规赛事系列和令人惊讶的比赛地点中取得胜利。