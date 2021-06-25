在奥地利红牛赛道举行的一级方程式大奖赛之前，我们为车手 Max Verstappen、Sergio Pérez、Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda 设置了一个非常不同的挑战。

01 什么是Formula Schnitzeljagd终极寻宝游戏？

了解奥地利真的很好，但有时也很艰难。 Max Verstappen 和 Sergio Pérez（奥地利红牛Red Bull Racing Honda）以及 Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda（Scuderia AlphaTauri）有机会在即将到来的奥地利 F1 大奖赛之前体验到这一点。

Helmut Marko 博士邀请了四名一级方程式赛车手，在斯皮尔伯格的两场比赛之前以一种非常特殊的方式了解他的家乡并适应环境。事实上，正如您在页面顶部的视频中看到的那样，它可能成为有史以来最不寻常和最艰难的红牛环之旅。

欢迎来到您永远不会忘记的旅行 赫尔穆特·马尔科博士

02 Formula Schnitzeljagd终极寻宝

牛奶代替香槟，皮裤代替燕尾服，森林小径代替林荫大道：与 F1 的魅力相比，奥地利仍然可以相当质朴。但是，Verstappen、Pérez、Gasly 和 Tsunoda 在挤奶、穿着传统服装或驾驶船只方面也是世界一流的吗？看看他们是如何参加奥地利服装挑战的……

格伦德尔湖挑战

“板”是萨尔茨卡默古特地区传统的平木工作船 - 完美地操纵它是一种艺术形式。当然，除非你有一个舷外马达，但那样就不公平了，不是吗？

In Grundlsee, some took the easy option… © Philip Platzer/Red Bull Content Pool …while others did it the hard way © Philip Platzer/Red Bull Content Pool And the winners took it all © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

传统服饰挑战

有一件事是肯定的：皮裤不是赛车服。你可以说是因为司机需要使用说明书才能正确穿上服装。1

"How about this one?" The drivers go clothes shopping © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Just like the F1 championship, the lederhosen are really tight © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Who wore it best? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Fit check! © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

挤奶挑战

不，牛奶不是来自超市。嗯，确实如此，但它首先来自奶牛。不过，你怎么把它从奶牛送到桶里呢？让我们一探究竟吧！

This is not normally part of an F1 driver's job description © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Pérez receives a little professional guidance © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Not bad for a first attempt © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

越野挑战

乐趣从路的尽头开始。对于F1赛车手来说，这是一种不寻常的态度，但在 Steyr-Puch Pinzgauer 的方向盘后面却成为可能。我们用它来将我们的司机送到一些非常棘手的地形。

What's the hold up? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Max Verstappen has a plan © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Head to head in the forest: Team AlphaTauri vs Team Red Bull Racing © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Drinks break © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

03 性能对比：平茨高尔 vs. F1 赛车

差异再明显不过：Steyr Puch Pinzgauer 718 Turbo Diesel 是真正的主力，而 RB16 是敏感的赛马。你真的能比较两者吗？简短的回答：是的……

Pinzgauer RB16B Drive 6x6 Rear wheel drive PS 113 Around 1,000 Top speed 113kph 360kph From 0 to 100kph in... Around 20 seconds Around 2 seconds

04 红牛环决斗——旅程的终点

车手们已经到达了他们的目的地——红牛环——世界上最美丽的赛道之一。但在他们四人获得炸肉排之前，他们必须证明他们在实践中学到的东西，并在最后的挑战中与 Pinzgauer 一起征服斯皮尔伯格赛道。

05 他们这样说

在我们前往 Red Bull Ring 之前，我们在 Formula Schnitzeljagd 中对奥地利有了很多了解。很高兴我们四位车手终于一起做了一些事情 皮埃尔·加斯利

我们只是被 Pinzgauer 卡住了，几乎出不去。这真的很难，但也很有趣 Yuki Tsunoda