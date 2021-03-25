上赛季是F1有史以来结束日期最晚的赛季，这也致使，休赛期变得格外短暂。经历了短短三个月时间，上周在巴林进行了季前测试后，3月28日，2021赛季的F1揭幕战就将在巴林站打响。

以下是新赛季的十大看待你

1. Max Verstappen气势如虹

Verstappen holte beim letzten Rennen in Abu Dhabi einen Sieg. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen为红牛赢得冠军已经不是什么新鲜事，但正是他去年12月在赛季末阿布扎比站的夺冠方式燃起了人们的期待：2021年，他是最有可能给梅赛德斯带来麻烦的车手。而这对于他们来说，已经有整整七年的时间没有感受到如此大的威胁了。 Verstappen在去年取得过杆位，在车手榜上也没有被博塔斯和汉密尔顿甩开。这与红牛令人鼓舞的季前测试有关。2021年，赛车升级很少，因为F1准备在2022年重新设定规则以增加各车队的竞争。

2. 更多的分站赛

新赛季始于巴林，并将于12月12日在阿布扎比收官，一共23场分站赛。本赛季将考验车队和车手的极限，这是F1成立71年以来最长的赛历。但是2021年的故事还有另外一个转折。F1计划在新赛季的三站比赛中试行“冲刺赛”方案，其中加拿大、意大利、巴西大奖赛成为三个试验分站，周六的100公里冲刺赛名次将决定周日正赛的起跑顺位。团队将采用什么策略来应对全新的“超级排位赛”？创新会在不疏远传统车迷的同时激发粉丝的兴趣吗？让我们拭目以待

3. 荷兰大奖赛的回归

Max Verstappen和Alex Albon的荷兰公路之旅

只要Max Verstappen有一丝机会，他都会全力冲刺冠军。但9月5日的荷兰站意义更为与众不同。这是时隔36年之后，荷兰站再次回归F1。鉴于Verstappen的超高人气，届时的荷兰站看台定是一片橙色海洋。

First laps on the remade 2020 Zandvoort circuit

4. 佩雷兹加盟红牛车队

Perez se na start v Bahrajnu posadí pojedenácté © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen的新队友佩雷兹注定将吸引很多人的眼球。尤其是在上赛季，他在取得职业生涯最佳成绩的同时被挤出赛点之后。经验丰富的墨西哥人赢得了2020年在巴林举行的倒数第二场比赛，并在积分榜上获得了第四名；尽管他曾在2013年效力于迈凯轮车队的顶级车队，但当时他的表现并没有达到预期，但2021年的佩雷斯（Pérez）是一位出色的车手。 F1最可靠的车手现在证明他可以成为F1最快的车手之一。

Behind The Charge: On Track With Checo

5. 角田裕毅引发地震效应

Tsunoda v předsezónní jízdě za stáj AlphaTauri © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

角田裕毅的迅速崛起让他有幸加盟 Scuderia AlphaTauri . 让我们期待这位日本菜鸟在F1的第一个赛季能够重现他在F2时所取得的成就。

6. 汉密尔顿能否再创历史

Hamilton si v roce 2021 věří na 100. výhru © Mercedes-AMG Petronas Motorsport

在与梅赛德斯签订了一份为期一年的续约合同之后，这个赛季可能是36岁的英国人赢得创纪录的第八个世界冠军并取得100场胜利的赛季，这将是前无古人的成就。

7. 老面孔，新车队

Ricciardo se v sezoně podívá do McLarenu © McLaren Racing

新赛季，只有三支车队-梅赛德斯，威廉姆斯和阿尔法罗密欧，与上赛季配备了相同的车手，但是在新赛车服中我们不乏知名的车手。伴随佩雷斯的调动，丹尼尔·里卡多（McLaren），塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastian Vettel）（阿斯顿·马丁）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）（法拉利）都在2021年有了新东家。

8. 绿色、蓝色，F1拥有新色调

Aston Martin is je jedním ze dvou nových jmen na startovce v roce 2021 © Aston Martin Cognizant Formula One Team

赛车点的粉红色制服已被英国的阿斯顿·马丁（Aston Martin）赛车绿色所取代，而过去几个赛季的黄色雷诺车队现在则更换为法国的民族色彩，并更名为Alpine，同时他们还迎来了两次获得世界冠军的费尔南多·阿隆索（Fernando Alonso）的归来。

9. 有减少，也有增加

Portimão zůstává na kalendáři i po svém loňském debutu © Getty Images/Red Bull Content Pool

缩水的F1 2020年赛历让它在艰难中得以前行。因为这项运动可以追溯到它的过去，例如伊莫拉（Imola）和伊斯坦布尔公园（Istanbul Park），并在波尔蒂芒（Portimão）和穆杰罗（Mugello）开辟了新天地。 波尔蒂芒（Portimão）和伊莫拉（Imola）在2021年的日历上保留了自己的位置。

10. 名字游戏

虽然对哈斯车队的米克·舒马赫，大家并不一定抱以非常高的期待。但但在他著名的父亲于1991年首次亮相30年后，这位现任F2冠军加盟F1已经是一件好事，而且说不定在未来能够创造一片新天地。