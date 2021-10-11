土耳其伊斯坦堡赛事，是Red Bull在 2021 年赛事第2次两位车手同时登上颁奖台的荣耀，Max Verstappen 和Sergio Pérez在阴沉的土耳其大奖赛中大放异彩。

关于这个起起落落的Formula One 一级方程式赛季，唯一可以预测的就是起伏多变。那其他的一切呢？拿一个合理的剧本，就把它扔进垃圾桶吧!

周日土耳其大奖赛的最大收获， Red Bull Racing Honda 车队的 Max Verstappen 获得第2，这位荷兰籍车手重新夺回车手排名冠军头衔。在队友 Sergio Pérez 紧追其后的情况下，车队获得了今年的第2个双颁奖台殊荣，也是继9场比赛前法国大奖赛以来的第1次。

这是一个出乎意料的结果，在赛道上-至少在比赛日之前——Red Bull看起来处于落后状态。但是周日的天气确实很给力，Verstappen 充分利用了这一优势。

从第1圈到第58 圈，不间断的毛毛细雨让赛道持续承现潮湿状态，以至于整个比赛中只有1圈——由Aston Martin的Sebastian Vettel——使用干燥天气轮胎完成。 对其他所有车手来说，比赛时皆以中性胎应战，因为赛道不够湿，也无法使用倍耐力的雨胎，但又不够干，无法使用光头胎。这就类似于在浪花中以时速 300 公里的速度走钢丝，这项任务让竞赛精神上比体力承受度更加费神。

Verstappens Fahrt war einsam, aber erfolgreich. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Mercedes的 Valtteri Bottas 在这场比赛中，比任何人都掌控得更好，完成了这项任务。 这位芬兰籍车手凭借着出色的实力，赢得他在本季的首场胜利，从杆位到方格旗领先 14 秒，并在比赛中取得最速圈佳绩。但Verstappen的第2名，则保持领先Bottas的队友Lewis Hamilton（第5），遂看到Verstappen在尚有6场比赛的现况，目前以 6 分的优势重新夺回车手排名冠军头衔。这也是 2021 年赛季冠军排名第6次的更迭。

这是Red Bull在土耳其阴霾天气中绽放的光芒，不仅仅是因为车队在周末采用了引人注目的一次性白色涂装方案。

特别的订制服是为了庆祝车队与引擎合作伙伴Honda的联盟，并且也是因铃鹿举行的日本大奖赛将于 2021 年行程中取消。该设计反映了美国籍车手Richie Ginther 驾驶的Honda赢得 1965 年墨西哥大奖赛的荣耀，该公司著名的 RA 272 赛车首次赢得 F1的胜利。

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Verstappen稳住阵脚

Verstappen 的第2名成绩，是他在目前F1最成功赛季中，第 12 次登上颁奖台的殊荣，随着本系列赛在 12 月中旬即将在阿布扎比封关，他希望继续保持这样的节奏。Hamilton在周末之前因更换引擎而被降级 10 位之后，这位荷兰籍车手获得了第2名。灯灭起跑，当大队鱼贯进入潮湿的第1个弯角时，Verstappen 在 Bottas后方一直保持了这个位置，并在比赛的大部分时间里都能稳住阵脚。

之后，Verstappen于赛后暗示这不是他最激动人心的下午，在接受David Coulthard访问被问到比赛中最困难的部分时，Verstappen笑着表示：“保持清醒！”因为他明白结果的重要性。

Verstappen und Christian Horner freuen sich über die WM-Führung © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：“今天并不轻松。”

赛道非常湿滑，我们只需要在整场比赛中好好掌控轮胎的状况，所以我们无法真正发动攻势。看来 Valtteri 的速度确实快了一点，也许也可以更好地照顾到轮胎，但是，当然，我仍然很高兴获得第2名，因为在这种情况下，也很容易出错。

“总而言之，非常高兴。这非常简单。这一切都是为了控制你的速度与节奏，让轮胎持续到最后。在这里获得第2名是一个很好的结果。领先6分不算什么，但到目前为止，我欣然接受这样的结果，毫无抱怨。”

像本赛季的每一位 F1车迷一样，车队负责人Christian Horner 正享受着这项运动两支顶尖车队之间，宛如坐云霄飞车般的战役。

Horner表示：“冠军赛来到这个阶段，领先车手仍然与车队表现息息相关，这真是太棒了。”

“对我们来说，我们喜欢这场战斗，享受这场比赛。”

Checo的快乐猎场

如果Verstappen的比赛没有太高的戏剧性，那队友Pérez走上颁奖台的道路确实艰辛许多——但想到墨西哥籍车手之前在土耳其的战绩，更多的奖杯也就不足为奇了。

2020 年，Pérez在同样湿滑的条件下，为Racing Point车队赢得亚军后，周六排位赛第7。但由于Hamilton的判罚，晋升了一个发车位，并在Scuderia AlphaTauri车队法国籍车手Pierre Gasly 与Alpine车队的西班牙籍 Fernando Alonso两人发生擦撞事件后，让Pérez在周日比赛的第1圈即上升至第4位。

Pérez在比赛的开场赛段一直保持在第4位，Hamilton紧追其后。 两人在第 35 圈还进行了一场精彩的对抗，两位车手在连续5个弯道并排滑行时，没有互相碰撞一英寸，最终墨西哥籍车手出弯占了上风。

Pérez' robuste Abwehr von Hamiltons Angriff wurde mit einem Podium belohnt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

当Ferrari车队的 Charles Leclerc，成为前排最后一位领跑者，并在第 47 圈进站换胎后，Pérez遂被提升到颁奖台位置，尽管摩纳哥籍车手在最后几圈用了新轮胎向他发动攻势，皆能坚守岗位、屹立不摇。

终场冲线之后，Pérez拿下 15 分的积分，保持在车手积分榜上第5位。

Pérez表示：“这是一场非常激烈的比赛。”

“起步非常好。这是许多赛事中必须要有耐心的一场比赛，在正确的时间发动攻势及良好地轮胎管理，因为你真的不知道轮胎何时会发生什么问题。今天的轮胎掌控是一大难题。”

可以理解，Horner很高兴看到他的第２位车手处于最佳的状态，但他认为Red Bull在赛道上仍有努力的空间，Mercedes车队 - 特别是在周五自由练习赛干燥赛道的条件下 - 看起来在速度上确实具有优势。

“Checo今天做得非常出色。他与Lewis对抗时，表现与Max一样优秀，而且他一直坚持稳住。”

“Mercedes的速度非常快，你看到这个周末的直线速度——Lewis在后直道弯角上的速度是时速15-20 公里——这是非常惊人的。还有一些类似赛道即将到来，希望我们能应付自如，但一定要发挥我们最好的状态。”

Gasly的坚持，Tsunoda的表现

在意大利和俄罗斯度过了几个马马虎虎的周末之后，Gasly在排位赛中拿下第5名的成绩，重现他典型巨人般拼命的模式，后因Hamilton的判罚，发车位上升至第4。

法国籍车手在起步不久，与Alonso发生擦撞，造成爆冲旋转滑出跑道，所以他必须接受5秒的判罚。但他恢复得非常好，以至于他在最后几圈迅速逼近Hamilton与 Leclerc，以第6名越过终点线，巩固了车手积分榜上第9名的位置。

Tsunoda war übereifrig, ein Dreher war die Folge. © Getty Images/Red Bull Content Pool

车库的另一边，在周末之前，队友Yuki Tsunoda 在赛道上从未展现出如此优异的成绩，排位赛第 10 名，并在7场比赛中首次进入 Q3。

这位日本新秀，在周日正赛的前几圈中，以一些令人印象深刻的防守策略，将更快的Hamilton挡在后方。 尽管如此，当他在第 22 圈的 9 号弯处，因打滑跌出前 10 名积分进帐位置时，他的比赛就玩完了，最终以第 14 名完赛。

西班牙籍二人组的起起落落

在土耳其赛事，唯一比Bottas（或许还有Verstappen）更快乐的人是Ferrari车队的 Carlos Sainz.。他的周末看起来已经在更换引擎受到判罚后即已经写好了，导致他在周日的比赛必须从后方发车。

上次在俄罗斯大奖赛登上颁奖台时，西班牙籍车手一点不觉得意外，在比赛稍早赛段冲出重围，并在 12 号弯的后直线道一车越过一车，最终在所有 20 位车手冲过方格旗的比赛中，拿下令人印象深刻的第8名。

Sainz的命运与同胞Alonso形成鲜明对比；这位Alpine车队老将在周六以第7名的成绩获得7年来最好的排位赛成绩，并受Hamilton的判罚晋升至第6名起跑，但却与Gasly在一个弯角发生擦撞事件，最后以第 16 名拿下令人沮丧的完赛成绩。

牛仔竞技回到德克萨斯州

在过去两个赛季的大部分时间里，各种情况都希望将 F1 主要留在欧洲，这就是为什么车队和车手都喜欢有机会在接下来的3场比赛中扩展到美洲举行，首先是于10 月 24 日回到德克萨斯州的美国大奖赛。

自 2019 年 11 月以来，F1 就没有造访过美洲赛道，而德克萨斯州的Austin尤其是 Verstappen 的快乐狩猎场。荷兰籍车手在那里的4次完赛中都没有差过第4名，两年前是他最近一次的比赛获得第3名。

Pérez在美国获得5场积分，而Red Bull在孤星州的唯一胜利是在 2013 年由当年的世界冠军Sebastian Vettel夺得的殊荣。

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