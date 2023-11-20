谁是 F1 新太空竞赛中的气垫船英雄？

Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri with their team hovercrafts © Chris Tedesco

四位车手发现自己置身于科幻电影中的场景，内华达州荒原上龟裂的泥土、一对披着车队涂装的双座 Renegade 气垫船，甚至还有一个坠毁的不明飞行物停在干涸的湖床上。维斯塔潘、佩雷兹、里卡多和角田直接参加了三项以太空为灵感的挑战，延续了系列赛中轻松愉快的对抗。

虽然这是一场友谊赛，但车手们的竞争天性却彰显无遗，队友之间的策略讨论和赛道上的游戏表情在近乎持续的笑声中不断出现。13 英尺长、26.5 bhp 马力的气垫船几乎没有牵引力，这考验着车手们的技术。在每轮比赛中，车手们都依靠反转向，以每小时 48 公里的最高速度滑行通过赛道。干燥的沙漠风和大量的尘土更增加了应对这一独特挑战所需的技巧。

Max Verstappen drifts his hovercraft through the Nevada dust © Christian Pondella

里卡多和津野田曾 在迈阿密的迷你喷气艇比赛中 对阵，事实证明他们是一支强大的气垫船队。虽然维斯塔潘和佩雷兹赢得了第一场挑战赛，并在最后时刻进行了顽强拼搏，但 Scuderia AlphaTauri 车队的车手们最终以 2:1 的总比分险胜。

"在拉斯维加斯大奖赛之前来到沙漠中很有趣。我觉得气垫船看起来很酷，驾驶起来也很有趣。它们比我想象的要慢，但我想你是在地面上漂浮。这些挑战很有趣，尤其是当你能与 佩雷兹和 Scuderia AlphaTauri 组成车队一起挑战时。今年的系列赛非常有趣。维斯塔潘说："我们在世界各地驾驶了很多不同的车辆，我认为这让比赛变得更加美丽。”

Verstappen and Pérez team up to take on the Scuderia AlphaTauri boys © Chris Tedesco 我吃了很多沙子，所以今天不用吃午饭了 Sergio Pérez

关于气垫船，佩雷兹评论道："我见过气垫船，但从未驾驶过，所以这是我的第一次。我吃了很多沙子，所以今天不用吃午饭了。当你失去平衡时，气垫船会倒塌并冲到地板上，所以这相当具有挑战性--驾驶时你必须想很多东西。"

对于即将到来的拉斯维加斯比赛，他说："我认为拉斯维加斯是一个独特的赛场--这里有车迷，而且是第一次在夜间进行比赛。我想人们会非常喜欢的。”

Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri race head-to-head for glory © Chris Tedesco

里卡多说：“我绝对喜欢做这些事情。在比赛周，我们有比赛，那是我们的主要关注点，而在赛道上，一切都竞争激烈，所以不仅能与角田，还能与维斯塔潘和佩雷兹共度一些时间，在沙漠中，在我们都能开怀大笑的环境中--这些可能是我们能得到的最好的工作日。"

Tsunoda and Ricciardo get hyped on hovercrafts © Chris Tedesco

"我不知道气垫船的性能如何，"角田说，"这其实很有趣，有很多漂移，但同时你必须精确控制油门，让它快速转弯。如果油门用得太大，触地太深，就会停下来，所以要进行微调，这就增加了难度。总的来说，这真的非常非常有趣。”

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