Fabio Wibmer 将单车带入另一宇宙

提到创造力，奥地利单车巨星 Fabio Wibmer 自带界限，从 Home Office, Wibmer's Law, Fabiolous Escape 等无数支其他令人瞠目结舌的单车影片，到2022年11月发布的新影片 Video Game，Fabio Wibmer 再次展示他的创意。

受到电动游戏的启发，在影片中看到Fabio Wibmer 将他独特的骑行风格，与他最喜欢的冒险游戏元素相结合，影片里的动作都是真弹枪实弹拍摄，而不是透过特效进行合成。

Wibmer 模仿游戏的感觉，在法国里维埃拉蔚蓝海岸，以及其周围的地点，透过故事情节叙述，他必须在所处的特定情况下，使用单车和骑行技巧完成任务，影片内容包括 Fabio Wibmer 从巨大的悬崖跳入海！

在此处 观看Video Game，并透过本文了解 Fabio Wimber 和团队如何创建、打造影片内容。

54 分钟 Fabio Wibmer – Video Game 深入幕后，了解试驾单车明星 Fabio Wimber 和团队是如何制作Video Game剪辑的。

与大多数影片一样，主要以第三人称拍摄，Video Game让观众感觉他们正在控制 Fabio Wibmer，并将他引导到他的下一个目的地。为了让电影更有游戏风格，自行车动作伴随着不拘一格的配乐、音频交互、游戏风格的过场和选单，让你身临其境地体验游戏中的角色。

Fabio Wimber指出，Video Game的场景比其他影片更显复杂，像是直升机、船、从悬崖上跳下来、城市中的场景，所以如何把不同的场景相互联系起来，以创造流畅的节奏和流动感，成为一大挑战。

Wibmer於2020開始製作首條影片 © Hannes Berger

Wibmer 在拍摄中使用了三辆不同的自行车，以利于在不同地形上骑行，分别为 Canyon Stitched CFR FW（攀岩车）、Canyon Spectral（Enduro Bike）和 Canyon Torque（Freeride单车）。

与此同时，我们与 Fabio Wibmer 聊了拍摄Video Game影片的想法，以及拍摄过程。

Video Game unterscheidet sich von Wibmers vorigen Edits. © Hannes Berger Der Umfang dieses Edits war massiv! © Hannes Berger/Red Bull Content Pool

你和团队面临的最大挑战是什么？ 其实我从刚从重大伤害中恢复过来，想做一个较小的动作，但是当我骑上单车时，就会想充分利用它，做出许多想呈现的动作，所以最终内容比预期的更大更复杂。从直升机后空翻到跳过悬崖，这些珍贵且难得画面应有尽有。然而影片的从拍摄、剪辑，及如何营造游戏真实感觉，并让观众从该角度成为内容的一部分，这也是一大挑战。

在影片中，透过三种不同类型的单车互换得宜，证明你在不同种类的单车操控，是件简单的事情 是的，三辆完全不同种类的单车，需要不同的骑乘技巧，这对我来说简置太疯狂了。要在拍摄期间，把不同种类的自行车切换得宜，这非常不容易，但也是我想挑战的目标，从这个观点来看，这是我目前拍片过程最大的挑战。

當Wibmer 進行拍攝時，絕不半途而廢。 © Hannes Berger/Red Bull Content Pool

是什么让这支影片如此独特？ 首先影片结合了三种不同类型的单车，传达出影片带给人们的感觉和氛围。另外，真实与虚幻之间的平衡，以及寻找实现想法的方法的挑战，让我必须克服自己。我敢肯定，即使与自行车没有任何关系，单纯只喜欢玩电动游戏的人，也会从这支影片获得很多乐趣。

製作班底堪稱最強組合 © Hannes Berger

回想拍摄过程，现在的感觉如何？ 一切都结束时的感觉，简直无法形容，夹带着如释重负、自豪、紧张、纯粹等多重情感。最酷的是可以与团队分享这些情绪。我们团队有五个人，一起度过了很多时间，自从我受伤后，已经很久没有这样聚在一起感觉，伤痛回归后，我们是一支训练有素的团队，很快就可以回到最佳状态。