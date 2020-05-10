Home Office是来自奥地利山地车明星Fabio Wibmer的最新创意作品。 Wibmer在居家隔离期间感到无聊，因此决定在自己的房屋周围建立一些特殊功能，并从日常家庭办公中汲取灵感，创建了自己的个人自行车公园。观看网页顶部视频，然后继续阅读我们的故事。Wibmer会在下面的采访中揭示他是如何提出这些构想的，而这些技巧需要将近700次尝试才能实现。

您是如何产生这个视频创意的？

由于居家隔离和当前局势，我们所有人都被迫待在家里，所以我考虑了如何在家骑自行车，然后将操场稍微挪了一下，搬进了我的房子。我脑子里已经有了一些想法，但是我以前没有采取任何行动，因为我更喜欢骑车去山区或市里。我很高兴住在如此好的房子里，因为这里空间很大，我们还有花园，这是一个很大的优势。因此，我写下了一些想法，并尝试了许多技巧。一开始有些技巧似乎是不可能的，但是经过700多次尝试后，它们终于实现了。

Fabio Wibmer na střeše svého Home Office © Hannes Berger

该视频中难度最大的技巧是哪一个？您尝试了几次？

很难说哪一招真的是最难的，但是篮球的那个可能用了最长的时间，我用后轮将球踢到篮筐上。我真的不相信它能够实现，但是后来我错过了篮筐，决定一次又一次尝试直到它终于起作用。

在将近700次的尝试中，有3到4次，球已经飞进篮筐一半了。倒数第二次只是错过了，我击中了篮筐，但是球还是没有进。有趣的是，就在接下来的以次尝试中，终于成功了！我们所有人都非常激动。

成功涉及很多运气：理想的掷地，我的速度必须正确的，我用后轮完美地击中了球。

山地车在家也能骑

有没有哪个花招是你想做的，但最终却没有成功？

我自己都很惊讶。一开始，我写下了很多想法，不得不删除其中一些，否则我们今天仍然会在花园里拍摄。几乎所有计划中的技巧和想法都奏效了，这让我有些惊讶。我仍然有一个想法，我想用蹦床做一些很棒的事情，但是这个想法太遥不可及了。

Fabio na trampolíně © Hannes Berger

Bank, bank! © Hannes Berger

当您的邻居看到您从屋顶上骑过时，他们怎么说？

我们周围有邻居，而且大多数人都认为这很酷。这次，我们还将他们也包含在视频中。我们和他们相处得很好，他们超级好，很酷。当然，有时候他们坐在花园里看着邻居跳下屋顶进行一次Backflip会觉得有点不寻常，但是录音期间从来没有任何问题。

Pretty fly for a bike guy. Backflip ze střechy © Hannes Berger

在您的家庭办公室中，一个迷你的团队制作这样一个视频是一个挑战吗？

当然，这是一个挑战，与更大规模的作品（例如Wibmer's Law或Urban Freeride Lives 3）相比有所不同，但是由于这个限制，我们都跃跃欲试并力求尽可能发挥创造力。

Kameraman na hoverboardu v akci. © Hannes Berger

我已经和团队紧密合作了很长时间了。我们一直在一起排练，在一起很开心。

当我与认识很久的人一起工作时，我会感到更加自在，因为每个人都知道要注意什么，并且一切都很好地协调。我们非常专业地合作，也是很好的朋友。使其适合人类使用是非常重要的，否则项目的质量将受到影响。

Hannes, Fabio a Marius © Hannes Berger

我们让Hannes Berger和Marius Prell进行摄像和摄影。在一个较小的团队中工作，我们都很高兴，但是我们不得不面对一个现实，那就是同一个镜头，我们因为要从不同的角度拍摄，因此有的动作必须重复几次。

Hannes Berger a Marius Prell © Hannes Berger

有多少是你的DIY？ 电动螺丝刀是你永远的挚爱吗？

我曾经自己建造了很多东西，从小坡道到满满的泡沫坑，但随着时间的流逝，我的确做得很少。 但是在过去的几周里，我再次与Hannes合作，他全心投入其中。 再次用锤子，锯子和无绳螺丝刀进行修补真的很有趣。

Fabio Wibmer aka král DIY © Hannes Berger

您总是从哪里得到保持积极，向前看并一次又一次地制作精彩视频，你的动力来源于何处？

我的原动力完全来自自行车。 在我的纪录片《To The Limit》中，我详细描述了这一点，并从我的角度进行了解释。 我的动力是骑自行车，当我终于做到了我原本认为不可能的完成花招，又或者我长期从事的项目终于完成的那一刻， 这种感觉真是太棒了，对我来说，作为一名运动员，这是最大的动力。

当然，当我可以通过有趣的视频使一些人振作起来时，我也非常高兴。 尤其是最近，我从人们那里收到消息，告诉我目前我的视频在多大程度上帮助他们保持了积极的态度，这极大地激励了我继续制作令人兴奋的内容。

Biking nebo jóga? © Hannes Berger

您想向这部影片的粉丝传达什么讯息？

我认为最重要的是，即使在这种异常且困难的情况下，您仍然可以保持创造力并从中受益。 这就是在这样的时代发生真正酷的事情的方式。 您可以处理已经存在一段时间但从未付诸实践的想法。