以下单车都是专业下坡车手最信赖的武器，协助选手在全球难度最高的下坡车赛，不断突破自我。

在最恶劣下的条件能够以高速度顺利完赛，并且得以决战世界顶级赛事，全球顶尖下坡车选手大方分享他们的梦幻战驹。

这些顶级战驹不仅亮眼吸睛，更成功协助车手们站上颁奖台取得胜

1. Myriam Nicole 的 Commencal Supreme

车架: Commencal Supreme

避震前叉: Fox 40

后避震: Fox DHX2

Myriam Nicole silver Commencal Supreme at Maribor © Bartek Wolinski/@wolisphoto We saw a new paint job for Nicole's Supreme in time for the World Champs © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Myriam Nicole的战驹不仅外观吸引许多车友喜爱，同时在 2021 年赛季，更三度协助Nicole 获得胜利。

她的战驹拥有狂野的配色，并在车架上管写着「保持狂野」，显然激励她在比赛的表现，不仅赢得世锦赛冠军，更让Nicole能在World Cup赛事取胜。

Nicole的战驹Commencal Supreme 在赛场占有重要地位，这也意味着，如果你想找一辆世界冠军专用的下坡车，这是你的菜。

Myriam Nicole on the way to victory in Lenzerheide © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

2. Loris Vergier 的 Trek Session

车架: Trek Session

避震前叉: RockShox Boxxer Blackbox

后避震: RockShox Super Deluxe Blackbox

Vergier und sein chrom-grünes Trek © Bartek Wolinsk/@wolisphoto

法国选手 Loris Vergier 在 2021 年赛季已两度在World Cup摘冠，整个赛季中，他与同胞 Loïc Bruni 和 Thibaut Dapréla在争夺积分排名领先，近年来，法国车手在男子下坡赛占有主导地位。

3. Reece Wilson 的 Trek Session

车架: Trek Session

避震前叉: RockShox Boxxer

后避震: RockShox Super Deluxe Coil

Reece Wilson's Trek Session at Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

对许多人来说，苏格兰好手Reece Wilson在 2020 年世锦赛上取得冠军，是场意料之外的胜利，但他在今年成功证明自已是货真价实世界冠军。

4. Vali Höll 的 Trek Session

车架: Trek Session

避震前叉: RockShox Boxxer Blackbox

后避震: Rockshox Airshock Blackbox

Valentina Höll's distinctive Trek Session © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Vali Holl 先前在青少组打遍天下无敌手，更确切来说，完全没有一位是她的对手，于是越级打怪与菁英组好手们一同竞赛，进入菁英组别刚开始还在调整中，并且发生严重摔车意外，随后她开始找到节奏。

当这位天才少女找到节奏，胜利摘冠就是车友们最常看到Vali Holl的画面，在 Snowshoe 连获得两胜，并在今年的World Cup赛事取得佳绩，见证下坡车赛天才进入精英组越级打怪的职业生涯开始！

Valentina Höll looking triumphant at Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

5. Tahnée Seagrave 的 Canyon Sender CSR FMD

车架: Canyon Sender CSR FMD

避震前叉: FOX Performance Elite 40 Float

后避震: Fox DHX2 Evol Performance Elite

Tahnee Seagrave's beautiful Canyon Sender at Les Gets © Bartek Wolinski/@wolisphoto

在 2020 年严重受伤后，2021 年赛季 Tahnée Seagrave 做好完全准备，赛季初在 Les Gets 的胜利，就让各界领略了 Seagrave 的能力！

她的战驹Canyon Sender以标志性的粉红色驰骋赛场，在World Cup赛事引起人们的注意，尤其 Seagrave 搭配量身打造的人身部品出赛时，更是吸睛万分。

Seagrave voll fokussiert © Bartek Wolinski/@wolisphoto

6. Greg Minaar 的 Santa Cruz V10

车架: Santa Cruz V10

避震前叉: Fox 40

后避震: Fox DHX2, 575 spring

Minnaar vor dem Drop in Lenzerheide © Bartek Wolinski/@wolisphoto

当同期的对手都纷纷退出赛场，南非赛好手 Greg Minaar 自2003年获得世界冠军荣耀，这18年仍不断奔驰于赛场，并且保有良好佳绩，而且这位经验极佳且战力满点的老妖怪，可还没轻易言退!

7. Thibaut Dapréla 的 Commencal Supreme

车架: Commencal Supreme

前叉: Fox 40

后避震: Fox EVOL X2

Thibaut Dapréla's Commencal Supreme at Les Gets © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Thibaut Dapréla 是 Myiram Nicole 的队友，也是骑乘Commencal Supreme 的好手，这辆战驹Thibaut Dapréla赢得 2021 年World Cup第二站于Les Gets举办的冠军。战驹的碳纤维轮圈和车把，加上色彩缤纷的 Chris King 花鼓及 Shimano Deore XT 动力传动套件，完美诠释热爱速度的需求。

8. Camille Balanche 的 Commencal Supreme

车架: Commencal Supreme

避震前叉: Fox 40

后避震: Fox DHX2

Camille Balanche's Commencal Supreme at Leogang © Bartek Wolinski/@wolisphoto

是的，又是Commencal Supreme出场的时间!Commencal Supreme 是许多冠军车手的选择，包括 Camille Balanche也是如此。Balanche 在2021年赛季于奥地利站，成功夺胜为他开出好彩头。

9. Troy Brosnan 的 Canyon Sender

车架: Canyon Sender

避震前叉: RockShox Boxxer

后避震: RockShox SuperDeluxe Coil

Troy Brosnan's green Canyon Sender © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Canyon Sender 也是赛后登上颁奖台的常客，于2021年赛季在奥地利站拥有杰出表现的Troy Brosnan，就是透过绿色的Canyon Sender取得决定性胜利。

10. Loïc Bruni 的 Specialized Demo

车架: Specialized Demo

避震前叉: Ohlins DH38

后避震: Ohlins TTX22m coil shock

Loic Bruni’s ‘rusty’ themed bike at Snowshoe © Bartek Wolinski/@wolisphoto

绰号Super Bruni 的 Loïc Bruni，以其对战驹及相关配置的独特分析性、系统性闻名车坛。事实上，在下坡车坛里，很少有一位选手能像Loïc Bruni获得如此多的关注。来自法国的Loïc Bruni对于完美的追求非常挑剔，几乎完美的要求，更成功展现在赛场表现，用实力向世人说明一切。

他的战驹 Specialized Demo，更是与制造商连手合力完成，Loïc Bruni大方分享他的成功经验，让自行车厂为他打造出符合其需求的顶级战驹。

Loïc Bruni sicherte sich in Snowshoe seinen zweiten World Cup-Titel. © Bartek Wolinski/@wolisphoto

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