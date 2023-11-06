Felipe Camargo 正在崛起

Felipe Cam argo 1991 年出生于圣保罗的里贝朗普雷图，可以说是巴西最优秀的攀岩运动员。他 10 岁开始接触攀岩运动，14 岁成为南美青年攀岩冠军，16 岁赢得四次巴西攀岩锦标赛中的第一次。

他还是第一个攀登 5.15b 和 V15 级巨石的巴西人，也是第一个与 萨沙-迪古 里安（ Sasha DiGiulian ）一起完成 "巴西优胜美地 "之称的佩德拉-里斯卡达（Pedra Riscada）自由攀登的巴西人。2019 年，他成为第三位成功攀登西班牙 Cova de Ocell 的 El Bon Combat 9+ 登山路线的登山者。他还是健身房老板和慈善家，致力于回馈社会和培养下一代。以下是您需要了解的有关卡马戈的一切。

01 卑微的起点

和大多数巴西人一样，卡马戈也是踢球长大的。但即使是贝利和罗纳尔多这样的传奇人物，也无法让年轻的卡马戈远离攀岩运动。卡马戈从 10 岁起就开始涉足这项运动，两年后他放弃了足球，以防止任何潜在的伤病影响他的攀岩事业。"10岁那年，我在体育馆参加面试，他们问我'你长大后想做什么？'我说，'我只想找一份既能攀岩又能工作的工作'。随着年龄的增长，我的想法越来越清晰，于是我告诉父母我想成为一名职业攀岩运动员，"他说。"我的家人不爱运动，但他们非常支持我。

Camargo loves to attempt Brazil's most challenging climbs © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool 有人问我最大的成就是什么，我说是成为南美洲第一位职业攀岩运动员。 Felipe Camargo

卡马戈甚至决定放弃上大学，转而从事攀岩运动。"我记得我曾和妈妈讨论过不上大学而想成为职业攀岩运动员的问题。她说：'巴西有人做这个吗？'答案是没有，但我相信我可以，"他说。"她告诉我：'好吧，学习永远不晚，但如果你先去上大学，再想成为运动员就太晚了'。

卡马戈投身其中，但仍然很艰难。他在比赛中不断获胜，但除了一些赞助商外，他并没有赚到多少钱。"他说："我无法从中获利，我不得不把所有钱都花在旅行和比赛上。"我开始考虑未来，考虑有朝一日成家立业......我还能靠这个赚钱吗？我会不会到了 30 岁还没有上过大学，到那时我该怎么办？"

后来，卡马戈在2015年与红牛签约，并得到了The North Face等品牌的赞助，他得以减少对 "成功 "的担忧，更专注于继续突破自我。

02 开阔视野

在巴西长大的卡马戈发现，要找到好的岩壁攀岩很容易。"你不需要世界上最好的岩壁来成为一名优秀的攀岩者。你只需要低下头，努力工作和训练，"他说。在他居住的普雷托，他可以在当地的岩壁上 "疯狂训练"。

虽然卡马戈非常喜欢巴西的攀岩运动，但他有时也会觉得，在更远的地方还有更多的机会。"他说："在巴西和南美，我赢得了我能赢得的一切，但去欧洲就大不相同了。

"如果我想参加世界杯决赛并登上领奖台，我意识到我必须住在欧洲，在因斯布鲁克训练并去其他地方，"他继续说。他继续说："在巴西生活，你无法与欧洲人竞争。这让我很沮丧--我在训练时感觉很好，但到了那里，我发现比赛中的抱摔和那些人每周在健身房使用的抱摔是一样的。这完全是两码事。

Camargo has led the way for climbers in South America © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

卡马戈尚未前往欧洲，但他从不同国籍的攀岩者身上汲取灵感。美国人克里斯-夏尔马就是这样一位英雄。"他是第一个制作出优秀攀岩视频的人...我一直想成为他那样的人，他是职业攀岩者的榜样。

03 南美的英雄

虽然卡马戈没有漂洋过海，但他已经在自己的祖国站稳了脚跟。"他说："有人问我最大的成就是什么，我想不是 V14 或其他什么，而是成为南美洲第一位职业攀岩运动员。"没有任何其他南美攀岩运动员靠运动赚钱，以运动员的身份生活。五年前，尝试的人更少。

"攀岩是一项有特权的运动，不像足球，"他这样解释为什么没有更多的巴西人在这项运动中达到职业高度。"这也是一种文化。但我知道我必须努力工作，也知道如何推销自己，如何与品牌合作。你必须想要工作。这不仅仅是表演。

04 激情项目

在寻找下一个项目时，卡马戈经常发现自己的灵感来自于他的朋友。"他说："如果是第一次登山，通常是一次考察之旅，或者是别人寄给我的东西。"当我尝试新的东西时，比如 V16，我就会开始研究所有的 V16。犹他州盐湖城附近有一家符合我的风格，所以我想去那里看看。

在比赛之外，卡马戈仍然保持着惊人的自我激励。对他来说，最重要的是提高之前的成绩，并充分利用季节性机会。"他说："对于抱石运动来说，最好的季节是5月至6月，所以我要在巴西进行训练，然后去美国进行为期两个月的抱石运动。"七月至八月是巴西攀岩的最佳时节，所以我会回到这里，探索并尝试寻找一些难度较高的地方。之后，我可能会在下半年去西班牙，再攀登一番。

05 锁定目标

Training at home in Brazil © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

当然，旅行并不总是那么容易。当 COVID-19 来袭时，巴西也像其他地方一样被封锁了。由于健身房关闭，Camargo 想为需要帮助的人筹集资金。他决定在攀岩馆攀登海拔 8848.86 米的珠穆朗玛峰。

"他说："我当时想：我需要在抱石馆攀登多长时间才能达到这个高度？"我量了一下墙壁，大概有 24 米。我想了想，如果我走的路线是侧向向上、来回攀爬 24 米，我意识到我必须攀爬大约 3000 次。我想，如果攀登非常容易，也许可以一气呵成。

在攀登和获得捐款的间歇，他邀请知名朋友与他交谈。这次攀登历时7小时30分钟，共募集到8,5000欧元，可为贫民区的家庭提供1,000个食品包。"他说："这对我们所帮助的人来说是件大事：一个食品包只有 50 雷亚尔，但对他们来说却是四个人整整一个月的食物。

06 被冲走

并非一帆风顺。去年，卡马戈在登山休息期间玩滑水时不慎摔倒，导致肩部肌腱撕裂。"他说："我一直害怕滑水，因为我的膝盖不好，但一个朋友说服了我。有一次我张开手臂摔倒，肌腱撕裂了。对登山者来说，这真的是很严重的伤害。我们一直都在使用这种压力。

观看下面的视频，了解卡马戈如何成为第一位攀登 9B 的南美登山者。

15 分钟 The good fight: Felipe Camargo Felipe Camargo is determined to be the first South American climber to make a 9B climb.

手术后，卡马戈的手臂有 40 天不能活动。随后，他开始进行康复训练，以帮助他恢复全部活动范围。"七个月后，我开始感觉很好，"他说。"我每周七天，每天做两次康复训练......我从来没有这么长时间不攀岩。

他慢慢来，去年 12 月在巴西重新开始攀爬巨石，甚至设法去智利完成了他一直想尝试的 V14 攀岩。他说："计划好一次旅行，却做了自己真正计划要做的事情，感觉很好！"。

07 独行侠

卡马戈说，虽然他依靠理疗师的帮助恢复了健康，但他一直是个独行侠。"我总是一个人做所有的事情。我有一个体能教练，但从来没有一个心理教练，"他解释说。

他通过努力保持心理健康："对自己保持诚实，看看我还能学到什么，我还需要在哪些方面做得更好。当我在某些方面做得不好时，要认识到这一点"。他补充道："有时，我们只想做自己擅长的事情。所以在攀岩方面，虽然我个子小，但我非常擅长大动作和陡峭的攀岩。我不太擅长板岩和技术性的东西，所以我必须面对这一点，并努力在这方面做得更好"。

如果因为种种原因而未能如愿，卡马戈还有一个后备职业，那就是担任这项运动的电视形象大使。2017 年，他在电视攀岩真人秀节目《终极野兽师》（Ultimate Beastmaster）中获胜，从而在巴西声名鹊起。"那很了不起，"他笑道。"如今，仍然有很多人认识我，关注我，并因此给我发信息。这对巴西的攀岩运动真的很有帮助。它让那些不看攀岩的人也开始关注攀岩。很多人开始攀岩，说他们看了这个节目，对攀岩产生了好奇。

08 回馈

卡马戈还以更实际的方式回馈社会。他在圣保罗拥有自己的抱石馆 Fabrica Escalada。"卡马戈解释说："当我搬到圣保罗时，他们（Fabrica 的原店主）拥有了第一家健身房。"我一直想开一家自己的健身房，但需要投入大量的时间和金钱。店主说他们宁愿让我做合伙人，也不愿意让我成为竞争对手，所以他们给了我一定的提成，我们就开了第二家"。

Nothing will stop Camargo from reaching a challenging climb © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

现在，卡马戈与当地的年轻攀岩者合作，以他从未有过的方式让他们参与到这项运动中来。"他说："在我的健身房里有一群年轻的攀岩者，我们努力帮助他们，我们用少量的薪水资助他们。"这是我一直想做的事情。我希望有一天能成立一个基金会或机构，帮助更多的人接触攀岩。

"最近，在 North Face 的帮助下，我们在一个贫民窟建起了攀岩墙。我们的想法是在学校里巡回，找到对这项运动感兴趣的好孩子，带他们去健身房攀岩，也许还可以带他们去户外攀岩。但所有这些项目都要求很高。这可能是以后的事情。

09 未来

卡马戈显然已经对未来有了很多计划，但他还没有完成攀岩运动。"他说："我还想挑战极限；我刚刚在西班牙攀登了一个 9b 的高度。"我还想更专注于抱石：今年我想尝试 V16 攀岩。我认为巨石攀登对身体的要求更高，所以我认为是时候把重点放在这上面了。巴西有一些很好的巨石，但你必须在晚上攀登，因为天气太热了。这是一个挑战"。

敬请期待 卡马戈在 今年 11 月 的精彩表现 。