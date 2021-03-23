自从放弃位于巴西的工作，以挑战世界上数一数二最困难的地势后，Fernanda Maciel成为世界上经验最丰富的超跑选手之一。

Fernanda Maciel曾在海拔4478米的马特洪峰上酿下个人悲剧并且被送入医院治疗，但是她近期克服了自己心中的恶魔， 与攀登大帕拉迪索山一样，在24小时内攻顶。

经过她身心灵的壮举，这里是你需要了解这位巴西女性的十件事情。

1. 她曾担任环境律师

在全职投入超跑运动之前，Maciel在她的母国巴西专任环境相关的法务工作。她任职了五年的时间，但是十五年前她决定辞职。

在谈到以前的工作时，她说: “我对于辞去律师的工作并没有眷恋。当你为国家和州政府效力时，你会发现有很多政治角力、官僚主义的涉入。”

2. 她受到徒手登峰主角的启发

她在慢跑和攀岩的领域上有两位主要的榜样: 一位是滑雪登山的先驱 - Hilaree Nelson，另一位则是Alex Honnold，他因为身为第一位徒手攀岩优胜美地的酋长岩而成名，而造就了奥斯卡得奖影片“自由攀岩”。

倒不是因为他们运动的壮举，而是其他层面的事情启发了她。她说: “以Alex为例，他创建了他的基金会，我对此表示支持。 我认为身为一位运动员能够带来帮助，是一件很有趣的事情。”

3. 她也像Nadia Comaneci一样追求完美。

生长的过程，Maciel是位崭露头角的体操选手 – 这也是她对于运动的第一个热情所在 – 她的启发是在1976年因为第一位获得完美全十的分数而一战成名并且荣获奥运金牌的罗马尼亚选手Nadia Comaneci。

“她是唯一一位获得满分的选手。”Maciel说道，“而这背后一定是有着很扎实的训练。有些运动你可以训练并且获得冠军，但对于体操来说，这是很疯狂的，包含了很多的训练以及技巧。对我来说，她确实发挥了她最大的潜力。”

ماسييل سجّلت أسرع توقيت معروف على قمة غران باراديسو © Mathis Dumas / Red Bull Content Pool

4. 她的梦想是慢跑并且登上圣母峰。

如果钱不是问题，四十岁的MacielIf认为能够跑上圣母峰会是她梦想的成就。

她不知道这会不会是她着手进行的事。她说: “我的梦想事挑战圣母峰，但是所费不赀。我希望未来能够进行。不过我真的需要累积更多的经验。明年我的目标是在高山上跑完八千米，因为我需要这类的高山经验并且知道自己的速度。”

5. 她的祖父试着在75岁的高龄重返柔术。

Maciel的基因不是来自超跑或是攀岩选手，相反的，是来自武术的运动背景。

她的祖父是位柔术冠军，而父亲则是卡波耶拉的大师。然而，她与家人不得不阻止祖父在晚年重返武术界。她补充说道，“我祖父尝试在75岁那年重返柔术比赛，但是这太危险了!”

6. 她用跑的上学，因为比坐公交车还要快速和便宜。

当Maciel还在上学时，她决定穿上慢跑鞋，因为这是到学校最好的方式。

她解释道:“用跑得比追公交车还快，而且我不想跟我父亲要车资!所以我往返学校都是用跑的。学校建在山丘上，所以路程上上下下，很陡很难跑。”

7. 她很担心在爬马特洪峰时会失明。

在前一次尝试登上马特洪峰时，山况实在恶劣以至于她的眼睑被冻伤，因此她担心会因此失明。

回想起那个时刻，她说:“我没办法张开眼睛，并且独自一人在医院躺了三天。在医院的时候没有一个人会说英文。但是在第二天的时候有一位意大利籍的护士能够与我对话，她用我的手机打给一位朋友并且解释她身处的位置。那个时候我以为我会就此失明，当时在医院是我人生最害怕的时刻。”

ماسييل وهي في طريقها لتحقيق رقم قياسي في جبل أكونكاغوا © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

8. 她的室友Gonzalo也是在同一座山上丧命。

悲剧来自于当她的阿根廷室友带着一位英国客人登上恶名昭彰的马特洪峰时丧命，让攀爬此座山对她来说更是行绪上的一大挑战。

她记得:“我失去了Gonzalo。我们在出事的前一天还一起吃晚餐，我正要前往奥地利的一场比赛。我抵达那边，一位同事告诉我一个大石烙下砸死了Gonzalo和他的英国籍客人。这个消息对我冲击很大，导致没有办法好好比赛。”

9. 在征服马特洪峰的隔天发生了大的山崩。

Maciel当时正在考虑是要在那个礼拜的周四还是周五接受大帕拉迪索山 - 马特洪峰双重挑战。她选择了周四，对于隔天发生的事件来说真的是明智之举。

她透露到:“周五当天，因为山崩的关系一架直升机得去营救二十位登山者。对于登上一座如此危险的山峰来说我实在太幸运了。随着天气的变化会有很多的落石发生。”

10. 她的目标是希望用慢跑来拯救世界。

除了她各种远征之外，气候变迁不仅推动她从事体育活动，并且也深植于她更广泛的生活面向。

她解释如何运用她环保的方式于运动以及其他生活方面：“从十五岁那一年我就深知自己在世界上的使命是保护环境。我热爱大自然，在山上有回家的感觉。这是我的家，也是为什么我在山上会如此享受。我认为在山上会比之前在室内工作更启发人们，带来正面的力量。”

“这始终是一项艰巨的挑战，但同时也具有社会意义，例如保护冬季和让人们知道冰川数量正在减少。像马特洪峰一样，每年都有更多的裂缝和山崩的危险。你可以看到气候变化正在发生。”