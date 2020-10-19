用FIFA 21的最强阵容来主宰你的比赛吧！

有合适的球员显然是FIFA 21成功重要的一部分，但就像英格兰队发现他们面对一支中场可以叫上法兰克・兰帕德 (Frank Lampard)、史蒂芬·杰拉德 (Steven Gerrard)、保罗·斯科尔斯 (Paul Scholes)、戴维·贝克汉 (David Beckham)、迈克尔・卡里克 (Michael Carrick)、欧文·哈格里夫斯 (Owen Hargreaves)、乔·科尔（Joe Cole）和肖恩·莱特-菲利普斯 (Shaun Wright-Phillips)的队伍也难以取胜，这完全是取决于你怎么使用他们。

这份清单列出了游戏中一些最可行的玩法。他们对您的用处取决于您的游玩风格、在球场上的球员，以及在Ultimate Team模式中，他们对您起了多大的反应。 考虑到这点，当我们边浏览这些游戏中的等级阵容时，同时也会列出他们的优缺点。

1. 4-2-2-2

4-2-2-2的适应性极强，并且是FIFA的主流 © EA

这或许是FIFA 20中最受欢迎的阵型了，并且也延续到21的版本中。 防守方面，它不仅提供四个后排，而且前面还放了两个CDM (前腰)，因此组成非常稳定。同时，前进时它可以使用速度飞快的边卫和机动性高的前锋来构成很多战术选择，当中甚至包括把后排往前推。

优点

坚不可摧

很多进攻选择

缺点

难以控制球权

不适用于速度较慢的前锋

2. 4-2-3-1 (窄型)

4-2-3-1 擅长把球控在场中央 © EA

这是在FIFA一向受到欢迎的模式，尽管与所有阵容一样，它也具有缺点，但它却特别有效，毕竟它的优点可以很好地弥补缺点。 例如，虽然这对于后卫来说是不利的阵型，但是这个阵型能很好地将球控在场中央，因此可以为他们减轻一些压力。 让您的后卫往后靠，意味着他们不会向前蜂拥，也不会在背后留下空隙。

优点

让您主宰中场

进攻者有很多机会

缺点

落单的前锋在防守性比赛中可能毫无用处

没有真正的后卫掩护

3. 4-3-3 (阻挡型)

用4-3-3來攻克较窄的阵型 © EA

去年，基本上每个人都打窄阵型，所以这是一个非常受欢迎的选择，因为它的中场可以集中组成狭窄队形，而前三位则可以随着他们的步调在切入之前扩展开来。 这个阵型依赖高效率的控球中场和前锋三人来打，但去年比较起作用，因为在大多数球员紧盯球场中央的情况下可以让您拥有广阔的视野。不过今年越来越多的球员向外站点，这可能会使这个阵型更容易受到反击，但也可能为三号位腾出更多的空间向前进攻。

优点

阵型宽度很够

可以在中场占据优势

缺点

反击掩护差

很依赖能够在内部来回穿梭切入的快速边卫

4. 3-4-1-2

用3-4-1-2建立牢固的防守阵线 © EA

并非所有的“三后卫”编队都必定是进攻阵型，但这绝对 可以说是游戏中最好的反击阵型，它配备了两名前锋，一名进攻型中场球员和两名能够向前冲的前锋。 但是，但是全力进攻可说是他们的终极渴望。 您的前场三位虽可借机寻找空档，但您的确需要能看好时机随时撤退的边卫，另外后卫也必须拥有足够的机动力来罩住全场。

优点

致命的反击能力

靠两前锋造就成功的持久战

缺点

没有坚定的后卫和勤奋的边卫就没有用

难以反击

5. 3-1-4-2

用3-1-4-2 噪起來 © EA

稍微改变一下上面的编队，这名进攻型中场球员就进入了防守位置，减轻了后排四人的压力，将发挥空间给扩大了。去年，它的用处不大，因为大多数玩家都选择较窄的阵型。 今年，由于一些游戏性调整，宽阵再次流行起来，因此它可能会取代更具攻击性的上方编阵 (3-4-1-2)。这对得分手来说仍然很棒，他们的进攻范围很广，并且有一名防守型中场和两名常规中锋，可以控制中场。但是，其控球的难度也更大，尤其是当球从外线传来的时候，而当防守在中路的掩护变多时，外线传球也随之增加。

优点

更稳定的反击比赛

可以靠中场三位宰制

缺点

边卫需要高耐力

基本上没有人防守广度

6. 4-1-2-1-2 0(宽型)

用4-4-2增添趣味 © EA

上个赛季这个策略并不是真的可行，但在FIFA 21中又回到了清单上。 虽然狭窄、紧凑的编队是上赛季最常用的，但随着球员们希望球射入球门，今年有望看到更多的宽阵型。 如果您有擅长横传的球员和半空球的前锋，那么这种阵型可能非常适合您。

优点

比赛宽度够，横传多

四后卫防守稳定

缺点

两个中场可能无球可踢

对抗两个后卫的效果较差

7. 5-2-1-2

用5-2-1-2來摆巴士 © EA

5个后排虽然不怎么出彩，但绝对奏效，尤其是当您的队伍越级挑战时。 这种阵型从不缺少防守掩护，并且可以让您的后卫挺身而出并加入进攻，而不会有太多空隙。但是除此之外，它本身没有创造任何宽度，需要几乎在每个进攻位置都快速且有能力的球员才能充分利用自己会遇到的缝隙。但是，如果有两个前锋，前锋就不太会被孤立，但好的旧式阵式在这里就很有用。

优点

防守稳固

前锋很少会完全被孤立

缺点

没什么攻击宽度

在每个进攻位置都需要强大、快速的球员