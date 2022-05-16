如果你只是因为懒惰而放任肚子日渐增大，快找一位志同道合的运动伙伴或伴侣，来为即将来临的夏日海滩做好“炫腹”的一切准备吧！

时不时的居家，是否也让你身材渐渐走样？随着越来越放纵的饮食习惯，让你离健康身体及运动习惯越来越远！为了能让各位拥有夏日好身材，这次将邀请到Alan和Jhoe Domingo两位双胞胎兄弟，来为我们示范2个居家就能执行的双人核心训练动作。现在，就赶快找好你的运动伙伴！并许下目标与承诺，甚至互下赌注让彼此间的运动训练信念更加坚定，不达目标绝不放弃。

练习1.双人站姿卷腹

这个练习过程必须非常小心，以免伤到背部肌肉。 © Pablo Gallardo

第一个练习动作，必须要拥有基本的肌力及对伙伴的信任度，或是你也可以先找好一个稳定的横杠来执行这项训练，练习一段时间之后，就可以让伙伴用手臂正确的紧抓你的双腿，来进行这项仰卧起坐的练习。

这个动作需要一个人站立，一个执行动作，站立的人必须要有基础的手臂、腰部、腿部、背部、胸部和核心的力量，来稳定训练过程中摇摆的状态，另一个人则必须要有基本的下背和腿部肌力，才能在卷腹动作执行中正确的训练到核心肌群；你们可以一开始先尝试4组每组8~15下，组间休息150秒的训练频率。

练习2.击掌仰卧起坐

這動作沒有看起來那麼困難！ © Pablo Gallardo

当执行这个动作时，你们必须要稳定好彼此的身体，两人才能确实做好仰卧起坐的训练，在身体从地面抬起的同时，必须进行扭转来触及对方的另一只手掌，因此能有效刺激腹内外斜肌。

在练习的过程中，双方需面对面将双脚交叉于对方小腿上作为支撑点，利用腹部的力量将身体抬起，这时就能刺激到腹直肌、腹内外斜肌及下背部肌群。这个动作可以进行1组15~20下，并重复完成4组训练，组间休息60秒。

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