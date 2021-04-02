快速学会背肌训练的王牌动作-引体向上
© Jaime De Diego / Red Bull
透过专业私人健身教练哈维尔·雷格（Javier Reig）的说明，你将学会健身世界中最有效率的背肌训练动作。
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这篇文章最主要的目的是透过一些训练技巧，有效率的帮助你以正确且安全的方式进行背肌训练的王牌动作－引体向上。当我们在健身房讨论经典的训练动作时，一定都会说到引体向上这个极具挑战性的训练，除了可以训练到大量的背部肌群外，还能引动我们的肱二头肌与核心肌群，但这并不意味着透过决心及毅力就可快速学会正确的发力方式。Fitness＆Coach的私人教练兼联合创始人哈维尔·雷格（Javier Reig）认为“这将是一个牵扯众多肌群的复杂式训练动作，因为你必须要在肌力与体重之间维持正确的施力，如果你只透过错误的蛮力进行上拉，那么很可能无法进行多次数的训练之外，还有可能会造成肌肉的拉伤”。
对于那些还不太了解健身与肌力训练的人，雷格表示，引体向上将是一个十分有效率的训练动作，它可快速的增加上半身大部分的肌力与肌肉成长，虽然这个动作看起来“好像只要将身体往上拉，将下巴拉至横杠之上”这样的简单，但要做正确避免伤害却不是那么的容易，接下来我们将透过几个训练来告诉你如何快速学会。
取得关键技巧的提示：
- 如果你想要获得有效率的训练成果并避免受伤，那么就必须要做好充足的热身动作，因为这将是一项涉及许多肌群的训练项目。
- 卧推训练动作（将胸部上挺肩膀向后固定）时，你必须将肩胛骨内收固定，如果你没有学会肩胛骨内收的动作，很可能会造成运动伤害，所以，在要进行引体向上动作之前，请先进行肩胛骨内收训练。
- 不要运动身体摆动来操作这个动作，尽量运用核心力量将身体维持稳定不要利用身体的动力。
- 下降时必须放慢速度并学会适时的控制。
引体向上变化动作
有两种常见引体向上的握法。首先是正握法（双手拇指正对）。
第二种是反握法（双手拇指朝外）。
了解两种握法之后，接下来Reig将根据每个人的肌力程度，提供一系列的训练阶段来进行练习。
初阶者（肌力较低）
如果你是开始接触健身训练，并且还不知如何施力的人，我的建议是从基本力量的运作开始学习，这也可以帮助你在划船训练时更加快速的入手，因为这将会牵扯到最重要的肩颊骨内收的动作。
一旦你已经学会了基本的关键技巧，并具有良好的肌肉力量，就可以透过机器或弹力带的辅助，进行引体向上的动作入门。
中级者（肌力中等）
对于已经进行肌力训练一段时间的人来说，可以透过一个简单的横杠来进行背肌及肩胛骨内收的强化训练，但这个前提是你已经可以进行1-5次的引体向上动作，但却无法提升上拉的次数，我建议这些人可以运用这一的训练动作来强化上肢的肌力。
高阶者（肌力状态良好）
对于身体肌力状态十分良好并可轻松进行2或3组8-10下引体向上，但又想要获得更强大背肌的人，我的建议是透过外部的力量增加重量，简单来说就是运用能挂重量的腰带，增加上半身上拉的力量。
要避免的４个错误：
- 不要只做胸肌推的训练动作，却很少做上拉的训练。
- 正确的运用核心肌群管理身体上拉时的稳定性。
- 肩胛骨不内收。
- 运用借力的方式进行上拉动作。
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