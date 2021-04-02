透过专业私人健身教练哈维尔·雷格（Javier Reig）的说明，你将学会健身世界中最有效率的背肌训练动作。

这篇文章最主要的目的是透过一些训练技巧，有效率的帮助你以正确且安全的方式进行背肌训练的王牌动作－引体向上。当我们在健身房讨论经典的训练动作时，一定都会说到引体向上这个极具挑战性的训练，除了可以训练到大量的背部肌群外，还能引动我们的肱二头肌与核心肌群，但这并不意味着透过决心及毅力就可快速学会正确的发力方式。Fitness＆Coach的私人教练兼联合创始人哈维尔·雷格（Javier Reig）认为“这将是一个牵扯众多肌群的复杂式训练动作，因为你必须要在肌力与体重之间维持正确的施力，如果你只透过错误的蛮力进行上拉，那么很可能无法进行多次数的训练之外，还有可能会造成肌肉的拉伤”。